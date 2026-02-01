Проросійські сили Польщі проводять з’їзд у маєтку поблизу Варшави: власник приміщення пообіцяв передати гроші Україні

Керівництво маєтку в польському місті Лохув вирішило передати гроші на допомогу Україні після того, як у закладі відбудеться конгрес ультраправої та антиукраїнської партії "Конфедерація".

Про це повідомляє Rzeczpospolita, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ультраправі сили зібралися на з'їзд

Подія під назвою "Конгрес національних економічних та місцевих ініціатив" відбулася 31 січня у готельному комплексі в містечку Лохув неподалік Варшави. Захід організований "Конфедерацією Польської Корони" Гжегожа Брауна.

Повідомляється, що конгрес має на меті "визначити напрямок і показати, як може виглядати держава, керована відповідально, суверенно та ефективно".

Участь у заході була платною і коливалась від 150 злотих (ціна для студентів) до 5 тис. злотих (пакет "Меценат події"). Всього було запрошено понад 550 учасників.

Читайте також: Навроцький заявив про "брак вдячності" України польському народу за надану підтримку

Місцеві жителі виступили проти заходу

Інформація про конгрес "Конфедерації" викликала обурення серед місцевих жителів. Кілька тисяч людей підписали петицію до керівництва готельної мережі Arche SA з проханням відмовити політикам у проведенні заходу.

У відповідь компанія пояснила, що відповідно до закону не може проводити відбір організаторів або їх гостей, а лише перевіряти документи, необхідні для подання замовлення та укладення договору. Питання організації заходів завжди вирішують безпосередньо окремі готелі.

"Відповідним адресатом, що має повні повноваження для вирішення можливих питань, пов'язаних із вищезазначеним конгресом, є уповноважені державні органи, на рішення яких ми належним чином і швидко відреагуємо. Зі свого боку, ми повідомили про подію служби, відповідальні за безпеку заходу",- йдеться у заяві.

Читайте також: Польща може передати Україні 6-8 винищувачів МіГ-29, - Міноборони країни

Дохід із заходу піде на допомогу Україні

Своєю чергою президент Arche Владислав Гроховський сказав, що така подія, як згаданий конгрес є "паливом для екстремізму, нагнітання спіралі розбрату і радикалізму".

"Ми абсолютно не згодні з паном Брауном. Тому я вирішив, що весь дохід від цього заходу буде передано на допомогу Україні, яку ми дуже сильно підтримуємо з першого дня війни", - заявив Гроховський.

Він додав, що "Конфедерація Польської Корони" є небезпечним рухом, і влада не повинна ігнорувати подібні заходи.

Нагадаємо, що лідер "Конфедерації" - Гжегож Браун відомий своїми антиукраїнськими витівками. У травні 2025 року повідомлялося, що польська поліція розслідує справу про зрив українського прапора з будівлі мерії у місті Біла Підляська Люблінського воєводства під час мітингу проросійського кандидата у президенти Польщі та депутата Європарламенту Гжегожа Брауна.

Інші провокації Брауна

Раніше Браун вже зірвав хвилину мовчання під час спеціального пленарного засідання, присвяченого пам’яті жертв Голокосту, використав вогнегасник, щоб спаплюжити менору, запалену на Хануку в польському парламенті.

Також він сплюндрував різдвяну ялинку, прикрашену іграшками з прапорами ЄС та України.

Крім того, він був залучений до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який не прийшло жодного учасника.

Читайте також: Польща надасть Україні 120 млн євро оборонного кредиту в першій половині 2026 року, - посол Боднар