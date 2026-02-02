Генсек НАТО Рютте посетит Киев 3 февраля: запланировано выступление в Раде
Генсек НАТО Марк Рютте во вторник, 3 февраля, приедет с визитом в Киев. Среди планов, в частности, выступление в Верховной Раде Украины.
Об этом сообщили нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Во вторник, 3 февраля, откроется 15-я сессия Верховной Рады. В повестке дня речь идет о выступлении генсека Североатлантического альянса.
"Завтра в Верховной Раде Украины будет выступать генсек НАТО Марк Рютте", - написал Гончаренко.
"Будет открытие, выступление генсека НАТО, ряд процедурных моментов", - отметил Железняк.
Отметим, что официально о приезде Рютте в украинскую столицу не сообщали.
Что предшествовало?
- Генеральный секретарь НАТОМарк Рюттепосетил Киев 22 августа 2025 года с неанонсированным визитом. Во время встречи с Владимиром Зеленским ключевыми темами стали гарантии безопасности для Украины и следующие совместные шаги для обеспечения безопасности в Европе.
Дубль два?
та чюли вже це зелене все..
Та й спішать сильно: вже заряджені літаки і кораблі. Ну не йметься підорам, готові срати у вигрібні ями й жити в бараках, тільки б Київ був кілька днів без води і тепла.