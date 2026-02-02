Генсек НАТО Рютте посетит Киев 3 февраля: запланировано выступление в Раде

Генсек НАТО Марк Рютте во вторник, 3 февраля, приедет с визитом в Киев. Среди планов, в частности, выступление в Верховной Раде Украины.

Об этом сообщили нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Во вторник, 3 февраля, откроется 15-я сессия Верховной Рады. В повестке дня речь идет о выступлении генсека Североатлантического альянса.

"Завтра в Верховной Раде Украины будет выступать генсек НАТО Марк Рютте", - написал Гончаренко.

"Будет открытие, выступление генсека НАТО, ряд процедурных моментов", - отметил Железняк.

Отметим, что официально о приезде Рютте в украинскую столицу не сообщали.

Нардепы о визите Рютте в Киев 3 февраля

Что предшествовало?

  • Генеральный секретарь НАТОМарк Рюттепосетил Киев 22 августа 2025 года с неанонсированным визитом. Во время встречи с Владимиром Зеленским ключевыми темами стали гарантии безопасности для Украины и следующие совместные шаги для обеспечения безопасности в Европе.

Топ комментарии
+6
до завтра ще дожити треба: підори з високою вірогідністю обстріляють Київ саме сьогодні. Бо в четверг вже потепління.

Та й спішать сильно: вже заряджені літаки і кораблі. Ну не йметься підорам, готові срати у вигрібні ями й жити в бараках, тільки б Київ був кілька днів без води і тепла.
02.02.2026 18:33 Ответить
+4
безуглу заховайте! бо ця руда мавпа ще і перед ним буде стрибати!
02.02.2026 18:29 Ответить
+4
Будуть чергові потужні промови про шлях в НАТО, всебічну підтримку, справедливий мир і позицію сили.
02.02.2026 18:30 Ответить
там в раді не топлять,хай кужух візьме
02.02.2026 18:21 Ответить
Джо Байден виступив у Верховній Раді України 8 грудня 2015 року, перебуваючи на посаді віцепрезидента США, і закликав....
Дубль два?
02.02.2026 18:22 Ответить
Може, хоч обстрілів, завтра не буде......
02.02.2026 18:24 Ответить
до 5 лютого е перемир'є
02.02.2026 18:27 Ответить
розмінувати все нахер і зійтися посередині?
та чюли вже це зелене все..
02.02.2026 20:33 Ответить
я вам особисто 6го нагадаю про перемирья )))
02.02.2026 20:35 Ответить
Києва може і ні, для кацапні по Україні вистачає " цілей"🤬
02.02.2026 18:32 Ответить
02.02.2026 18:33 Ответить
ні чого не заряджено ,в нас класна розвідка
02.02.2026 18:38 Ответить
⚡️Війну треба закінчувати, у середу та четвер перемовини з американцями та росіянами, - Зеленський
02.02.2026 18:25 Ответить
Війну треба закінчувати, але чоловіки мають повернутись з-за кордону щоб допомогти армії - заяви Зеленського в проміжку менше доби.
02.02.2026 18:32 Ответить
Чобы побыстрее ее закончить. Если не вернутся то поверь эта война еще минимум года 3 тянутся будет. Ну а если начнут возвращаться то продолжительность войны будет уменьшаться пропорционально количеству возвратившихся домой мужчин
02.02.2026 19:36 Ответить
да шо ты говоришь, с 22 года у власти был карт-бланш ресурсы и возможности. Это не помешало некомпетентым полудуркам воровать и сливать ресурсы начиная от энергетики заканчивая людьми. И теперь у нас полная жопа. Думаешь идиотам если еще дать ресурсов будет лучше? Готов потерять ради этого жизнь, руку, ногу, близких? Сомневаюсь
02.02.2026 20:33 Ответить
буратінку чотири рази до війська викликали та жодного разу він не прийшов. Не захтів захищати Україну. А зараз пи#дить на усі боки, який він справжній патріот, але завжди вишиванку з косовороткою плутає...
03.02.2026 00:27 Ответить
Щось її не чутно .
02.02.2026 18:45 Ответить
На Кирилівській мабудь відпочиває. В одномісному номері з решітками на вікнах. Або без вікон, з м'якими стінами.
02.02.2026 18:51 Ответить
видно єрмак накалдував на неї. вона щоб запобігти цьому і труси задом наперед одівала.....не допомогло.
02.02.2026 18:53 Ответить
А ты я вижу против справедливого мира да?
02.02.2026 19:32 Ответить
Шо там нового видумають з мостами та дверима?. Скажуть що вікно приотчинене стільки скільки буде потрібно.
02.02.2026 19:44 Ответить
буде вмовляти на капітуляцію?
02.02.2026 20:31 Ответить
Атож; і до ворожки не ходи.
03.02.2026 00:30 Ответить
нахрена он тут нужен? будет закликать нас потужно держаться еще годика 4? миротворцев когда введете, соплежуи? эти сказки могли работать в 22
02.02.2026 20:36 Ответить
Ссаной тряпкой по морде и в мусорный бак!
02.02.2026 21:59 Ответить
навчилися жити без світла, тепла і води, з ворами всередині? - і без рютте навчимося...
03.02.2026 03:24 Ответить
 
 