1 255 26
Генсек НАТО Рютте відвідає Київ 3 лютого: запланований виступ у Раді
Генсек НАТО Марк Рютте у вівторок, 3 лютого, приїде з візитом у Київ. Серед планів, зокрема, виступ у Верховній Раді України.
Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
У вівторок, 3 лютого, відкриється 15-та сесія Верховної Ради. У порядку денному йдеться про виступ генсека Північноатлантичного Альянсу.
"Завтра у Верховній Раді України буде виступати генсек НАТО Марк Рютте", - написав Гончаренко.
"Буде відкриття, виступ генсека НАТО, ряд процедурних моментів", - зазначив Железняк.
Зазначимо, що офіційно про приїзд Рютте до української столиці не повідомляли.
Що передувало?
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав Київ 22 серпня 2025 року з неанонсованим візитом. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським ключовими темами стали гарантії безпеки для України та наступні спільні кроки для забезпечення безпеки в Європі.
Топ коментарі
+6 Redcar Ukraine
показати весь коментар02.02.2026 18:33 Відповісти Посилання
+4 Дід Степан
показати весь коментар02.02.2026 18:29 Відповісти Посилання
+4 Alex Rozhenko #597231
показати весь коментар02.02.2026 18:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дубль два?
та чюли вже це зелене все..
Та й спішать сильно: вже заряджені літаки і кораблі. Ну не йметься підорам, готові срати у вигрібні ями й жити в бараках, тільки б Київ був кілька днів без води і тепла.