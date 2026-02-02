УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17424 відвідувача онлайн
Новини Візит Рютте до України
1 255 26

Генсек НАТО Рютте відвідає Київ 3 лютого: запланований виступ у Раді

генсек НАТО Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте у вівторок, 3 лютого, приїде з візитом у Київ. Серед планів, зокрема, виступ у Верховній Раді України.

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

У вівторок, 3 лютого, відкриється 15-та сесія Верховної Ради. У порядку денному йдеться про виступ генсека Північноатлантичного Альянсу.

"Завтра у Верховній Раді України буде виступати генсек НАТО Марк Рютте", - написав Гончаренко.

"Буде відкриття, виступ генсека НАТО, ряд процедурних моментів", - зазначив Железняк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте закликав країни Європи прискорити постачання ракет ППО для України

Зазначимо, що офіційно про приїзд Рютте до української столиці не повідомляли.

Нардепи про візит Рютте до Києва 3 лютого

Що передувало?

  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав Київ 22 серпня 2025 року з неанонсованим візитом. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським ключовими темами стали гарантії безпеки для України та наступні спільні кроки для забезпечення безпеки в Європі.

Також читайте: Якщо хтось думає, що Європа здатна захиститися без США, – нехай продовжує мріяти, - Рютте

Автор: 

візит (1749) ВР (15144) Київ (20675) Рютте Марк (685)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
до завтра ще дожити треба: підори з високою вірогідністю обстріляють Київ саме сьогодні. Бо в четверг вже потепління.

Та й спішать сильно: вже заряджені літаки і кораблі. Ну не йметься підорам, готові срати у вигрібні ями й жити в бараках, тільки б Київ був кілька днів без води і тепла.
показати весь коментар
02.02.2026 18:33 Відповісти
+4
безуглу заховайте! бо ця руда мавпа ще і перед ним буде стрибати!
показати весь коментар
02.02.2026 18:29 Відповісти
+4
Будуть чергові потужні промови про шлях в НАТО, всебічну підтримку, справедливий мир і позицію сили.
показати весь коментар
02.02.2026 18:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
там в раді не топлять,хай кужух візьме
показати весь коментар
02.02.2026 18:21 Відповісти
Джо Байден виступив у Верховній Раді України 8 грудня 2015 року, перебуваючи на посаді віцепрезидента США, і закликав....
Дубль два?
показати весь коментар
02.02.2026 18:22 Відповісти
Може, хоч обстрілів, завтра не буде......
показати весь коментар
02.02.2026 18:24 Відповісти
до 5 лютого е перемир'є
показати весь коментар
02.02.2026 18:27 Відповісти
розмінувати все нахер і зійтися посередині?
та чюли вже це зелене все..
показати весь коментар
02.02.2026 20:33 Відповісти
я вам особисто 6го нагадаю про перемирья )))
показати весь коментар
02.02.2026 20:35 Відповісти
Києва може і ні, для кацапні по Україні вистачає " цілей"🤬
показати весь коментар
02.02.2026 18:32 Відповісти
до завтра ще дожити треба: підори з високою вірогідністю обстріляють Київ саме сьогодні. Бо в четверг вже потепління.

Та й спішать сильно: вже заряджені літаки і кораблі. Ну не йметься підорам, готові срати у вигрібні ями й жити в бараках, тільки б Київ був кілька днів без води і тепла.
показати весь коментар
02.02.2026 18:33 Відповісти
ні чого не заряджено ,в нас класна розвідка
показати весь коментар
02.02.2026 18:38 Відповісти
⚡️Війну треба закінчувати, у середу та четвер перемовини з американцями та росіянами, - Зеленський
показати весь коментар
02.02.2026 18:25 Відповісти
Війну треба закінчувати, але чоловіки мають повернутись з-за кордону щоб допомогти армії - заяви Зеленського в проміжку менше доби.
показати весь коментар
02.02.2026 18:32 Відповісти
Чобы побыстрее ее закончить. Если не вернутся то поверь эта война еще минимум года 3 тянутся будет. Ну а если начнут возвращаться то продолжительность войны будет уменьшаться пропорционально количеству возвратившихся домой мужчин
показати весь коментар
02.02.2026 19:36 Відповісти
да шо ты говоришь, с 22 года у власти был карт-бланш ресурсы и возможности. Это не помешало некомпетентым полудуркам воровать и сливать ресурсы начиная от энергетики заканчивая людьми. И теперь у нас полная жопа. Думаешь идиотам если еще дать ресурсов будет лучше? Готов потерять ради этого жизнь, руку, ногу, близких? Сомневаюсь
показати весь коментар
02.02.2026 20:33 Відповісти
буратінку чотири рази до війська викликали та жодного разу він не прийшов. Не захтів захищати Україну. А зараз пи#дить на усі боки, який він справжній патріот, але завжди вишиванку з косовороткою плутає...
показати весь коментар
03.02.2026 00:27 Відповісти
безуглу заховайте! бо ця руда мавпа ще і перед ним буде стрибати!
показати весь коментар
02.02.2026 18:29 Відповісти
Щось її не чутно .
показати весь коментар
02.02.2026 18:45 Відповісти
На Кирилівській мабудь відпочиває. В одномісному номері з решітками на вікнах. Або без вікон, з м'якими стінами.
показати весь коментар
02.02.2026 18:51 Відповісти
видно єрмак накалдував на неї. вона щоб запобігти цьому і труси задом наперед одівала.....не допомогло.
показати весь коментар
02.02.2026 18:53 Відповісти
Будуть чергові потужні промови про шлях в НАТО, всебічну підтримку, справедливий мир і позицію сили.
показати весь коментар
02.02.2026 18:30 Відповісти
А ты я вижу против справедливого мира да?
показати весь коментар
02.02.2026 19:32 Відповісти
Шо там нового видумають з мостами та дверима?. Скажуть що вікно приотчинене стільки скільки буде потрібно.
показати весь коментар
02.02.2026 19:44 Відповісти
буде вмовляти на капітуляцію?
показати весь коментар
02.02.2026 20:31 Відповісти
Атож; і до ворожки не ходи.
показати весь коментар
03.02.2026 00:30 Відповісти
нахрена он тут нужен? будет закликать нас потужно держаться еще годика 4? миротворцев когда введете, соплежуи? эти сказки могли работать в 22
показати весь коментар
02.02.2026 20:36 Відповісти
Ссаной тряпкой по морде и в мусорный бак!
показати весь коментар
02.02.2026 21:59 Відповісти
навчилися жити без світла, тепла і води, з ворами всередині? - і без рютте навчимося...
показати весь коментар
03.02.2026 03:24 Відповісти
 
 