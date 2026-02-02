Генсек НАТО Рютте відвідає Київ 3 лютого: запланований виступ у Раді

Генсек НАТО Марк Рютте у вівторок, 3 лютого, приїде з візитом у Київ. Серед планів, зокрема, виступ у Верховній Раді України.

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

У вівторок, 3 лютого, відкриється 15-та сесія Верховної Ради. У порядку денному йдеться про виступ генсека Північноатлантичного Альянсу.

"Завтра у Верховній Раді України буде виступати генсек НАТО Марк Рютте", - написав Гончаренко.

"Буде відкриття, виступ генсека НАТО, ряд процедурних моментів", - зазначив Железняк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте закликав країни Європи прискорити постачання ракет ППО для України

Зазначимо, що офіційно про приїзд Рютте до української столиці не повідомляли.

Що передувало?

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав Київ 22 серпня 2025 року з неанонсованим візитом. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським ключовими темами стали гарантії безпеки для України та наступні спільні кроки для забезпечення безпеки в Європі.

Також читайте: Якщо хтось думає, що Європа здатна захиститися без США, – нехай продовжує мріяти, - Рютте