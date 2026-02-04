ООН сократила бюджет помощи украинским беженцам
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев определило финансовые потребности для помощи украинцам в 2026 году.
Как сообщает Цензор Нет, об этом говорится в плане помощи, обнародованном на сайте организации.
Общая сумма необходимых средств составляет 614 миллионов долларов США. Это на четверть меньше, чем планировалось на 2025 год. В организации отмечают, что потребности украинцев остаются высокими, а средств становится меньше. Война продолжает серьезно влиять на жизнь миллионов людей.
Последствия войны для гражданских лиц и беженцев
В прошлом году боевые действия усилились из-за воздушных ударов и атак на инфраструктуру. Это привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. По данным ООН, 2025 год стал самым смертоносным для гражданских лиц с начала полномасштабной войны. Погибли более 2,5 тысячи человек, еще более 12 тысяч получили ранения.
Количество украинских беженцев к концу 2025 года достигло 5,86 миллиона человек, из которых более 5,3 миллиона находятся в Европе. Еще 3,7 миллиона остаются внутренне перемещенными в Украине, преимущественно более двух лет.
"Изменения на фронте постоянно заставляют людей покидать свои дома", – отмечают в ООН.
Планы помощи и финансирования
Уровень финансирования программ помощи продолжает снижаться. В 2025 году план был профинансирован менее чем наполовину.
В 2026 году ООН планирует поддержать 2,1 миллиона человек в Украине и почти 500 тысяч украинцев за рубежом. Для этого предусмотрено 470 миллионов долларов для внутренних нужд и 144 миллиона для помощи за пределами страны.
Больше всего средств нужны Молдове, Румынии и Польше, которые принимают значительное количество беженцев.
Ранее Еврокомиссия объявила об экстренной помощи Украине и Молдове на сумму 153 миллиона евро.
Помощь будет включать денежные выплаты, предметы первой необходимости, материалы для ремонта жилья и защитные услуги для людей, оставшихся без крова.
Организация сотрудничает с многочисленными партнерами в Украине и за рубежом для эффективного распределения помощи.
Напомним, ООН прогнозирует, что 3,5 млн беженцев вернутся в Украину после окончания войны.
Плестинське "бєженство" передається по"наслєдству". І вони збільшуються в прогресії.
А т.зв. оон гріє на цьому руки.