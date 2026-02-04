ООН скоротила бюджет допомоги українським біженцям

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців визначило фінансові потреби для допомоги українцям у 2026 році.

Як повідомляє Цензор Нет, про це йдеться в плані допомоги, оприлюдненому на сайті організації.

Загальна сума необхідних коштів становить 614 мільйонів доларів США. Це на чверть менше, ніж планували на 2025 рік. В організації наголошують, що потреби українців залишаються високими, а коштів стає менше. Війна продовжує серйозно впливати на життя мільйонів людей.

Наслідки війни для цивільних і біженців

Минулого року бойові дії посилилися через повітряні удари та атаки на інфраструктуру. Це призвело до численних жертв серед мирного населення. За даними ООН, 2025 рік став найсмертоноснішим для цивільних від початку повномасштабної війни. Загинули понад 2,5 тисячі людей, ще понад 12 тисяч отримали поранення.

Кількість українських біженців до кінця 2025 року сягнула 5,86 мільйона осіб, з яких понад 5,3 мільйона перебувають у Європі. Ще 3,7 мільйона залишаються внутрішньо переміщеними в Україні, переважно понад два роки.

"Зміни на фронті постійно змушують людей залишати свої домівки", – зазначають в ООН.

Плани допомоги та фінансування

Рівень фінансування програм допомоги продовжує знижуватися. У 2025 році план був профінансований менш ніж на половину.

У 2026 році ООН планує підтримати 2,1 мільйона людей в Україні та майже 500 тисяч українців за кордоном. Для цього передбачено 470 мільйонів доларів для внутрішніх потреб та 144 мільйони для допомоги за межами країни.

Найбільше коштів потрібні Молдові, Румунії та Польщі, які приймають значну кількість біженців.

Раніше Єврокомісія оголосила про екстрену допомогу Україні та Молдові на суму 153 мільйони євро.

Допомога включатиме грошові виплати, предмети першої необхідності, матеріали для ремонту житла та захисні послуги для людей, які залишилися без даху над головою.

Організація співпрацює з численними партнерами в Україні та за кордоном для ефективного розподілу допомоги.

Нагадаємо, ООН прогнозує, що 3,5 млн біженців повернуться в Україну після завершення війни.

