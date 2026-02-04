Зеленский назначил Олега Луговского и.о. главы Службы внешней разведки

Олег Луговский

Президент Владимир Зеленский назначил первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Олега Луговского временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.

Об этом говорится в указе №100/2026, опубликованном на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Первому заместителю главы Службы внешней разведки Украины Луговскому Олегу Васильевичу временно исполнять обязанности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте документа.

Больше о Луговском

  • Олег Луговский — генерал-майор. С 2024 года занимает руководящие должности в Службе внешней разведки Украины. Сначала он был заместителем руководителя СВР, а уже в 2025 году его назначили первым заместителем.
  • Также он входил в состав украинской делегации для переговоров с Россией в мае 2025 года в Стамбуле.

Напомним, 2 января президент Украины Зеленский назначил экс-главу СВР генерал-лейтенанта Олега Иващенко руководителем Главного управления разведки. На этой должности Иващенко заменил Кирилла Буданова, который возглавил Офис президента Украины.

Зеленский Владимир назначение СВР
Знову з когорти потужних менеджерів...
показать весь комментарий
04.02.2026 18:48 Ответить
Ліжка в борделі.... Надалі перевстановлюємо!
показать весь комментарий
04.02.2026 18:51 Ответить
Клован і розвідка...
показать весь комментарий
04.02.2026 18:55 Ответить
Щось мені його фізіономія не подобається. Ознак інтелекту обмаль зате є маркери від сластолюбців і хтивих павіанів...
показать весь комментарий
04.02.2026 19:03 Ответить
Ха! Прямо з під пальця на клавіатурі зняв
показать весь комментарий
04.02.2026 20:09 Ответить
Мені здаєтся чи дійсно схожий з Шуфрічем шо колись прикидавчя кутузовим?
показать весь комментарий
04.02.2026 19:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=I-OIrJmtJMU

Генерал Кривоніс не може вже знайти не МАТЮЧЧА й не СКВЕРНОСЛІВ"Я в бік ВЛАДОМАФІЇ зе
показать весь комментарий
04.02.2026 19:15 Ответить
Коли ти опариш і крутишся у лайні, обирати собі друзів/соратникіа/сподвижників ти зможеш лише серед лайна. Щоб змінити ситуацію, треба спочатку виплисти з лайна самому. Хоча для опариша це апріорі неможливо.
показать весь комментарий
04.02.2026 19:16 Ответить
І чим такий цінний кадр займався до 2024?
показать весь комментарий
04.02.2026 19:36 Ответить
він входив до складу української делегації для переговорів з Росією у травні 2025 року в Стамбул Джерело: https://censor.net/ua/n3598930
Зрозуміло.
показать весь комментарий
04.02.2026 19:58 Ответить
А шо Малюк відмовився?
показать весь комментарий
05.02.2026 04:23 Ответить
 
 