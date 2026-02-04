Зеленский назначил Олега Луговского и.о. главы Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский назначил первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Олега Луговского временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.

Об этом говорится в указе №100/2026, опубликованном на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Первому заместителю главы Службы внешней разведки Украины Луговскому Олегу Васильевичу временно исполнять обязанности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте документа.

Больше о Луговском

Олег Луговский — генерал-майор. С 2024 года занимает руководящие должности в Службе внешней разведки Украины. Сначала он был заместителем руководителя СВР, а уже в 2025 году его назначили первым заместителем.

Также он входил в состав украинской делегации для переговоров с Россией в мае 2025 года в Стамбуле.

Напомним, 2 января президент Украины Зеленский назначил экс-главу СВР генерал-лейтенанта Олега Иващенко руководителем Главного управления разведки. На этой должности Иващенко заменил Кирилла Буданова, который возглавил Офис президента Украины.

