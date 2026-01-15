И.о. министра цифровой трансформации назначен Александр Борняков

Кабинет Министров Украины назначил заместителя министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции Александра Борнякова исполняющим обязанности министра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении правительства №16 от 14 января.

"Временно возложить исполнение обязанностей министра цифровой трансформации Украины на заместителя министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции Борнякова Александра Сергеевича", - говорится в распоряжении.

Что предшествовало?

Напомним, 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.

5 января президент Владимир Зеленский обсудил с действующим министром цифровой трансформации и кандидатом на пост главы Министерства обороны Михаилом Федоровым формат изменений в работе оборонного ведомства.

9 января стало известно, что министр обороны Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подали в Верховную Раду Украины заявления об отставке.

14 января Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.

