И.о. министра цифровой трансформации назначен Александр Борняков
Кабинет Министров Украины назначил заместителя министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции Александра Борнякова исполняющим обязанности министра.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении правительства №16 от 14 января.
"Временно возложить исполнение обязанностей министра цифровой трансформации Украины на заместителя министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции Борнякова Александра Сергеевича", - говорится в распоряжении.
Что предшествовало?
- Напомним, 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.
- 5 января президент Владимир Зеленский обсудил с действующим министром цифровой трансформации и кандидатом на пост главы Министерства обороны Михаилом Федоровым формат изменений в работе оборонного ведомства.
- 9 января стало известно, что министр обороны Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подали в Верховную Раду Украины заявления об отставке.
- 14 января Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в нечтокаак начнут спамить кацапам в застосунки, а те кааак испугаются - и побегут ... нужно им только застосунки помочь установить и к интернету подключить, может еще "инвестиции" закинуть для одобрямса, но это уже вопросы к другим министрам, которые будут потом.