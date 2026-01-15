РУС
И.о. министра цифровой трансформации назначен Александр Борняков

Борнякова назначен и.о. министра цифровой трансформации

Кабинет Министров Украины назначил заместителя министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции Александра Борнякова исполняющим обязанности министра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении правительства №16 от 14 января.

"Временно возложить исполнение обязанностей министра цифровой трансформации Украины на заместителя министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции Борнякова Александра Сергеевича", - говорится в распоряжении.

Читайте также: Во Львове запустили первую в Украине пилотную 5G-связь, - Минцифры

Что предшествовало?

Читайте также: Минцифры работает над 9 экспериментальными проектами по цифровизации. О чем идет речь? ПЕРЕЧЕНЬ

назначение (2226) Минцифры (329) Борняков Александр (7)
Бог ти мій яке ти дурне
15.01.2026 12:26 Ответить
43 рочки?Молодшого нікого не знайшлося?
15.01.2026 12:25 Ответить
Такий старий та тільки міністром, що в дитячому садочку не знайшли більш молодого, про досвід я вже не питаю, головне щоб виконував те що накажуть з підпільного КМУ. Мабуть готують майбутнього міністра ЗСУ
15.01.2026 12:31 Ответить
Маю припущення, що саме ця кандидатура т.в.о. для призначення кабміном була запропонована Федоровим, і тому це мабуть логічне призначення. Чому ні? Судитимемо за результатами, а не за віком.
15.01.2026 12:35 Ответить
Судитимуть може його і будуть, в ось результат ми не побачимо, бо переведуть на нову посаду
15.01.2026 13:20 Ответить
Чьїх буде? Ермачатіни?
15.01.2026 12:39 Ответить
сейчас новые министры обороны и трансформации в нечто каак начнут спамить кацапам в застосунки, а те кааак испугаются - и побегут ... нужно им только застосунки помочь установить и к интернету подключить, может еще "инвестиции" закинуть для одобрямса, но это уже вопросы к другим министрам, которые будут потом.
15.01.2026 12:47 Ответить
 
 