В.о. міністра цифрової трансформації призначено Олександра Борнякова
Кабінет Міністрів України призначив заступника міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Олександра Борнякова виконувачем обов’язків міністра.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розпорядженні уряду №16 від 14 січня.
"Покласти тимчасово виконання обов’язків Міністра цифрової трансформації України на заступника міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Борнякова Олександра Сергійовича", - йдеться у розпорядженні.
Що передувало?
- Нагадаємо, 2 січня президент Володимир Зеленский запропонував віцепрем'єру Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.
- 5 січня, президент Володимир Зеленський обговорив із чинним міністром цифрової трансформації та кандидатом на посаду очільника Міністерства оборони Михайлом Федоровим формат змін у роботі оборонного відомства.
- 9 січня стало відомо, що міністр оборони Денис Шмигаль та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров подали до Верховної Ради України заяви на відставку.
- 14 січня Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.
Igor #591922
Bogdan #603107
Пафнутий Добрыдень
в нечтокаак начнут спамить кацапам в застосунки, а те кааак испугаются - и побегут ... нужно им только застосунки помочь установить и к интернету подключить, может еще "инвестиции" закинуть для одобрямса, но это уже вопросы к другим министрам, которые будут потом.