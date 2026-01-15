В.о. міністра цифрової трансформації призначено Олександра Борнякова

Кабінет Міністрів України призначив заступника міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Олександра Борнякова виконувачем обов’язків міністра.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розпорядженні уряду №16 від 14 січня.

"Покласти тимчасово виконання обов’язків Міністра цифрової трансформації України на заступника міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Борнякова Олександра Сергійовича", - йдеться у розпорядженні.

Також читайте: У Львові запустили перший в Україні пілотний 5G-зв’язок, - Мінцифри

Що передувало?

Нагадаємо, 2 січня президент Володимир Зеленский запропонував віцепрем'єру Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.

5 січня, президент Володимир Зеленський обговорив із чинним міністром цифрової трансформації та кандидатом на посаду очільника Міністерства оборони Михайлом Федоровим формат змін у роботі оборонного відомства.

9 січня стало відомо, що міністр оборони Денис Шмигаль та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров подали до Верховної Ради України заяви на відставку.

14 січня Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Також читайте: Мінцифри працює над 9 експериментальними проєктами з цифровізації. Про що йдеться?. ПЕРЕЛІК