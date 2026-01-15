В.о. міністра цифрової трансформації призначено Олександра Борнякова

Борнякова призначено в.о. міністра цифрової трансформації

Кабінет Міністрів України призначив заступника міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Олександра Борнякова виконувачем обов’язків міністра.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розпорядженні уряду №16 від 14 січня.

"Покласти тимчасово виконання обов’язків Міністра цифрової трансформації України на заступника міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Борнякова Олександра Сергійовича", - йдеться у розпорядженні.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 2 січня президент Володимир Зеленский запропонував віцепрем'єру Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.
  • 5 січня, президент Володимир Зеленський обговорив із чинним міністром цифрової трансформації та кандидатом на посаду очільника Міністерства оборони Михайлом Федоровим формат змін у роботі оборонного відомства.
  • 9 січня стало відомо, що міністр оборони Денис Шмигаль та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров подали до Верховної Ради України заяви на відставку.
  • 14 січня Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Топ коментарі
+3
Такий старий та тільки міністром, що в дитячому садочку не знайшли більш молодого, про досвід я вже не питаю, головне щоб виконував те що накажуть з підпільного КМУ. Мабуть готують майбутнього міністра ЗСУ
15.01.2026 12:31 Відповісти
+2
43 рочки?Молодшого нікого не знайшлося?
15.01.2026 12:25 Відповісти
+2
Чьїх буде? Ермачатіни?
15.01.2026 12:39 Відповісти
Бог ти мій яке ти дурне
15.01.2026 12:26 Відповісти
15.01.2026 12:25 Відповісти
15.01.2026 12:31 Відповісти
Маю припущення, що саме ця кандидатура т.в.о. для призначення кабміном була запропонована Федоровим, і тому це мабуть логічне призначення. Чому ні? Судитимемо за результатами, а не за віком.
15.01.2026 12:35 Відповісти
Судитимуть може його і будуть, в ось результат ми не побачимо, бо переведуть на нову посаду
15.01.2026 13:20 Відповісти
Федорову на новій посаді необхідно, щоб цифрова інфраструктура не падала. Отже, неформально він буде сприяти результативній роботі т.в.о.
15.01.2026 13:29 Відповісти
15.01.2026 12:39 Відповісти
сейчас новые министры обороны и трансформации в нечто каак начнут спамить кацапам в застосунки, а те кааак испугаются - и побегут ... нужно им только застосунки помочь установить и к интернету подключить, может еще "инвестиции" закинуть для одобрямса, но это уже вопросы к другим министрам, которые будут потом.
15.01.2026 12:47 Відповісти
Кто объяснит, что такое "цифровая трансформация"? Та еще и в придачу европейской интеграции!
15.01.2026 14:02 Відповісти
 
 