Зеленський призначив Олега Луговського в.о. голови Служби зовнішньої розвідки
Президент Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського тимчасово виконуючим обовʼязки керівника відомства.
Про це йдеться в указі №100/2026, опублікованому на сайті голови держави, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Першому заступнику голови Служби зовнішньої розвідки України Луговському Олегу Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби зовнішньої розвідки України", - ідеться в тексті документа.
Більше про Луговського
- Олег Луговський — генерал-майор. Із 2024 року обіймає керівні посади у Службі зовнішньої розвідки України. Спочатку він був заступником керівника СЗР, а вже у 2025 році його призначили першим заступником.
- Також він входив до складу української делегації для переговорів з Росією у травні 2025 року в Стамбул.
Нагадаємо, 2 січня президент України Зеленський призначив ексочільника СЗР генерала-лейтенанта Олега Іващенка керівником Головного управління розвідки. На цій посаді Іващенко замінив Кирила Буданова, який очолив Офіс президента України.
