Зеленський призначив Олега Луговського в.о. голови Служби зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського тимчасово виконуючим обовʼязки керівника відомства.

Про це йдеться в указі №100/2026, опублікованому на сайті голови держави, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Першому заступнику голови Служби зовнішньої розвідки України Луговському Олегу Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби зовнішньої розвідки України", - ідеться в тексті документа.

Більше про Луговського

  • Олег Луговський — генерал-майор. Із 2024 року обіймає керівні посади у Службі зовнішньої розвідки України. Спочатку він був заступником керівника СЗР, а вже у 2025 році його призначили першим заступником.
  • Також він входив до складу української делегації для переговорів з Росією у травні 2025 року в Стамбул.

Нагадаємо, 2 січня президент України Зеленський призначив ексочільника СЗР генерала-лейтенанта Олега Іващенка керівником Головного управління розвідки. На цій посаді Іващенко замінив Кирила Буданова, який очолив Офіс президента України.

Знову з когорти потужних менеджерів...
04.02.2026 18:48 Відповісти
04.02.2026 18:48 Відповісти
Ліжка в борделі.... Надалі перевстановлюємо!
04.02.2026 18:51 Відповісти
04.02.2026 18:51 Відповісти
Клован і розвідка...
04.02.2026 18:55 Відповісти
04.02.2026 18:55 Відповісти
Щось мені його фізіономія не подобається. Ознак інтелекту обмаль зате є маркери від сластолюбців і хтивих павіанів...
04.02.2026 19:03 Відповісти
04.02.2026 19:03 Відповісти
Ха! Прямо з під пальця на клавіатурі зняв
04.02.2026 20:09 Відповісти
04.02.2026 20:09 Відповісти
Мені здаєтся чи дійсно схожий з Шуфрічем шо колись прикидавчя кутузовим?
04.02.2026 19:08 Відповісти
04.02.2026 19:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=I-OIrJmtJMU

Генерал Кривоніс не може вже знайти не МАТЮЧЧА й не СКВЕРНОСЛІВ"Я в бік ВЛАДОМАФІЇ зе
04.02.2026 19:15 Відповісти
04.02.2026 19:15 Відповісти
Коли ти опариш і крутишся у лайні, обирати собі друзів/соратникіа/сподвижників ти зможеш лише серед лайна. Щоб змінити ситуацію, треба спочатку виплисти з лайна самому. Хоча для опариша це апріорі неможливо.
04.02.2026 19:16 Відповісти
04.02.2026 19:16 Відповісти
І чим такий цінний кадр займався до 2024?
04.02.2026 19:36 Відповісти
04.02.2026 19:36 Відповісти
він входив до складу української делегації для переговорів з Росією у травні 2025 року в Стамбул Джерело: https://censor.net/ua/n3598930
Зрозуміло.
04.02.2026 19:58 Відповісти
04.02.2026 19:58 Відповісти
А шо Малюк відмовився?
05.02.2026 04:23 Відповісти
05.02.2026 04:23 Відповісти
 
 