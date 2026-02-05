Матернова - Захаровой: "Нет ничего смешного в использовании зимы как оружия массового уничтожения"

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что комментарий пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой относительно ее фото во время российской атаки является проявлением пропаганды и пренебрежения к страданиям мирных людей.

Об этом дипломат написала в Facebook.

Матернова подчеркнула, что Захарова набросилась на нее не только как на представительницу ЕС, но и как на женщину. Причиной она назвала свою публичную позицию по поводу российских атак на Украину и рассказ о том, что во время обстрелов вынуждена спать в ванной комнате отеля на матрасе.

"Когда рупор агрессора войны сексуализирует фото женщины, которая прячется от российских ракет и дронов, это ничего не говорит о мне или ЕС, но все - о режиме, который представляет Мария Захарова", - отметила посол.

Она объяснила, что спала в ванной в ночь на 3 февраля, когда Киев подвергся очередной массированной атаке РФ с использованием беспилотников и ракет. По ее словам, миллионы украинцев уже четыре года вынуждены спать в укрытиях, коридорах и подвалах по той же причине.

"Нет ничего "эротичного" в замерзших квартирах, разрушенных детских садах или больницах без отопления при температуре –23°C. Нет ничего смешного в использовании зимы как оружия массового уничтожения", - подчеркнула Матернова.

Дипломат подчеркнула, что издевательство над страданиями гражданского населения - это не дипломатия, а "чистая пропаганда, лишенная человечности". Она также заявила, что и в дальнейшем будет информировать мир о последствиях российской агрессии и выразила гордость позицией ЕС по поддержке Украины.

Что предшествовало?

3 февраля Матернова опубликовала фото, на котором сидит в спортивном костюме на матрасе в ванной комнате, рассказав, что спала там из-за массированного удара РФ по Киеву. В ответ Мария Захарова написала в X оскорбительный пост, в котором назвала это фото "неэротическим" и обвинила ЕС в "спонсировании войны".

