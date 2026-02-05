Матернова - Захаровій: "Немає нічого смішного у використанні зими як зброї масового знищення"

матернова

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що коментар речниці МЗС Росії Марії Захарової щодо її фото під час російської атаки є проявом пропаганди та зневаги до страждань мирних людей.

Про це дипломатка написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Матернова наголосила, що Захарова накинулася на неї не лише як на представницю ЄС, а й як на жінку. Причиною вона назвала свою публічну позицію щодо російських атак на Україну та розповідь про те, що під час обстрілів змушена спати у ванній кімнаті готелю на матраці.

"Коли рупор агресора війни сексуалізує фото жінки, яка ховається від російських ракет і дронів, це нічого не говорить про мене чи ЄС, але все - про режим, який представляє Марія Захарова", - зазначила пані посол.

Вона пояснила, що спала у ванній у ніч на 3 лютого, коли Київ зазнав чергової масованої атаки РФ з використанням безпілотників і ракет. За її словами, мільйони українців уже чотири роки змушені спати в укриттях, коридорах і підвалах з тієї ж причини.

"Немає нічого "еротичного" в замерзлих квартирах, зруйнованих дитячих садках чи лікарнях без опалення при температурі –23°C. Немає нічого смішного у використанні зими як зброї масового знищення", - наголосила Матернова.

Дипломатка підкреслила, що знущання зі страждань цивільного населення - це не дипломатія, а "чиста пропаганда, позбавлена людяності". Вона також заявила, що й надалі інформуватиме світ про наслідки російської агресії та висловила гордість позицією ЄС щодо підтримки України.

Що передувало?

3 лютого Матернова опублікувала фото, на якому сидить у спортивному костюмі на матраці у ванній кімнаті, розповівши, що спала там через масований удар РФ по Києву. У відповідь Марія Захарова написала у X образливий допис, у якому назвала це фото "нееротичним" та звинуватила ЄС у "спонсоруванні війни".

Матернова під час атаки РФ

Руссо синдромо даунито хромосом...
05.02.2026 11:41
Руссо мідісто, обліко моралє.
05.02.2026 11:36
нема чого реагувати на машку-алкашку
ви на обісцяних та обісраних алкашів-забулдиг у себе вдома як реагуєте?
отак і стосовно алко-машки тре
05.02.2026 11:40
05.02.2026 11:36
05.02.2026 11:41
Наєв головком?
05.02.2026 11:40
Нахрен ти іпсошку сюди тулиш?
05.02.2026 11:56
Матернова така ж гнида, як і воша-маша.
05.02.2026 11:39
05.02.2026 11:40
Не треба виправдовуватися перед свинособачим лайном яке раптово на шляху пристало до чобота.
05.02.2026 11:49
ну, слышать от бабцы с такой рожей как у захаровой слово "эротика" не посто дико, а п... как дико
05.02.2026 11:52
Це не та Маша від якої медведі поз#обув@ли ?
05.02.2026 12:05
До кого вона звертається? До кацапських нЕлюдей? До пропитої, деградованої ***** захєровой? Це не має сенсу.
05.02.2026 12:11
Послу Матерновій не слід звертати на ту не то мавпу,не то моську захарову,яка взагалі рідко буває тверезою.Вона в тандемі з мєдвєдом в своєму стилі ."Бояришник" це їхнє все.
05.02.2026 13:16
Навпаки - як раз Матернова та інші повинні нести на Захід правду про кацапів і про війну в Україні
05.02.2026 13:53
 
 