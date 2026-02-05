Украинцам нужно зарегистрировать свои терминалы Starlink, - Маск

Основатель SpaceX Илон Маск призвал пользователей в Украине зарегистрировать терминалы спутникового интернета Starlink.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х Маска.

Он также перепубликовал подробную пошаговую инструкцию от вице-президента SpaceX по бизнес-операциям Лорен Дрейер.

"Важно зарегистрировать свой терминал Starlink, если вы находитесь в Украине", - написал Маск.

Инструкция содержит подробности о том, как пользователям официально зарегистрировать оборудование, чтобы обеспечить стабильную работу спутникового интернета.

Напомним, что Starlink стал критически важным для Украины после массированных атак на энергетическую и коммуникационную инфраструктуру, обеспечивая связь в регионах с ограниченным доступом к интернету.

