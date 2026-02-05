Украинцам нужно зарегистрировать свои терминалы Starlink, - Маск
Основатель SpaceX Илон Маск призвал пользователей в Украине зарегистрировать терминалы спутникового интернета Starlink.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х Маска.
Он также перепубликовал подробную пошаговую инструкцию от вице-президента SpaceX по бизнес-операциям Лорен Дрейер.
"Важно зарегистрировать свой терминал Starlink, если вы находитесь в Украине", - написал Маск.
Инструкция содержит подробности о том, как пользователям официально зарегистрировать оборудование, чтобы обеспечить стабильную работу спутникового интернета.
Напомним, что Starlink стал критически важным для Украины после массированных атак на энергетическую и коммуникационную инфраструктуру, обеспечивая связь в регионах с ограниченным доступом к интернету.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на запрос Украины по решению проблемы использования терминалов Starlink в российских дронах-камикадзе "Шахед".
- 25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестнов, который стал советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".
- Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.
- 1 февраля американский бизнесмен Илон Маск заверил, что несанкционированное использование Россией Starlink прекращено.
За це Маску все-таки спасибі.
Але тут той випадок, коли можна і подякувати.
Хоча б за можливість якийсь час насолоджуватись тотальною жопоболью русні.
кожен термінал має унікальний номер, тож свій фейс прикріплюєш до термінала.
ясно що рудня буде пробувати всяких бомжиків зареєструвати, але думаю шо після пари гучних посадок - бажаючих буде менше
І наші мовчали про це 2 роки?????
Як відключення Starlink перетворює армію рф на сліпого каліку.
Повне відключення Starlink для окупантів - це не просто «зник інтернет». Це масштабна ампутація системи управління. За даними розвідки, росіяни використовують більше 20 тисяч терміналів. Тепер це просто брухт.
Ключові наслідки:
• Параліч штурмів: Залежність підрозділів рф від Starlink досягала 90%. Перехід на застарілі рації вже обрушив темпи координації у 10-15 разів. На 70-80% ділянок фронту штурмові дії зупинені через неможливість оперативного керування вогнем.
• FPV-деградація: Радіус роботи їх дронів-ретрансляторів скорочується з 50 км до критичних 5-10 км. Аналоговий сигнал, до якого вони повертаються, це солодкий подарунок для українського РЕБу.
• Смертельний зв'язок: Повернення до громіздких станцій "Акведук" робить російські штаби видимими для наших засобів РЕР. Те, що раніше було компактною тахою під маскувальною сіткою, тепер потужний радіосигнал, на який миттєво прилетить HIMARS.
Якщо компактна антена SpaceX передавала сигнал вузьким променем у небо, залишаючись непомітною, російські системи (типу Акведук) працюють як потужні радіомаяки. Для нашої радіотехнічної розвідки це перетворює кожен штаб оккупантів на відкриту мішень: координати вираховуються за лічені хвилини, після чого слідує миттєвий удар HIMARS.
Втрата Starlink - це не просто відсутність зв'язку, це деанонімізація всього командного складу ворога, що призводить до паралічу управління та ліквідації топ-офіцерів.
Чи є у рашистів вихід?
Власних аналогів (проекти «Сфера» чи «Гонець») немає у залізі через санкції і дефіцит чіпів.
Будь-яка спроба створити власну мережу займе від 2 до 3 років. А повернення до радянських методів зв'язку за умов війни 2026 року - це прямий шлях до фіаско.