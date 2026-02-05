Украинцам нужно зарегистрировать свои терминалы Starlink, - Маск

Основатель SpaceX Илон Маск призвал пользователей в Украине зарегистрировать терминалы спутникового интернета Starlink.

Он также перепубликовал подробную пошаговую инструкцию от вице-президента SpaceX по бизнес-операциям Лорен Дрейер.

"Важно зарегистрировать свой терминал Starlink, если вы находитесь в Украине", - написал Маск.

Инструкция содержит подробности о том, как пользователям официально зарегистрировать оборудование, чтобы обеспечить стабильную работу спутникового интернета.

Напомним, что Starlink стал критически важным для Украины после массированных атак на энергетическую и коммуникационную инфраструктуру, обеспечивая связь в регионах с ограниченным доступом к интернету.

Незручний, але вимушений крок.
За це Маску все-таки спасибі.
05.02.2026 14:42 Ответить
Альбертич, чуєш - Маск каже треба було спочатку "зареєструвати свої термінали", а потім вимикати всі незареєстровна старлінки в Україні
05.02.2026 14:44 Ответить
так Panda Freeav ти правий, зісно, менше стало бажаючих наводити ракети на ТЕЦ та військові бази, коли деяких посадили на довічне
05.02.2026 14:59 Ответить
Коротка ж в нас пам'ять, ще невідомо насправді ще чим це обернеться.....Маск вже укладав нам старлінки....
05.02.2026 15:11 Ответить
З братушкамі поплачте, у них зараз скрєжєт зубовний да вой похоронний.
05.02.2026 15:15 Ответить
Вы знаете, вы как дитя наивные. Прямо верите Маску как своей маме. Забыли как он за Путина лапти на груди рвал? И правы люди, которые говорят хрен его знает чем оно закончится. Лично я не эксперт хочется верить что всё будет хорошо, Да только я по натуре недоверчив
05.02.2026 15:27 Ответить
з 22-го Ілона жодного разу зі старлінком не вставила ЗСУ на відміну від деяких інших посадовців США, які то раптово припиняли надання військової допомоги нам, то не надавали розвідданих
05.02.2026 15:38 Ответить
Я не забув.
Але тут той випадок, коли можна і подякувати.
Хоча б за можливість якийсь час насолоджуватись тотальною жопоболью русні.
05.02.2026 15:40 Ответить
Не рвал он за Путина.
05.02.2026 15:43 Ответить
полистайте инет.
05.02.2026 16:13 Ответить
💯
05.02.2026 15:34 Ответить
кацапи будуть шукати хохлов які погодяться зареєструвати на себе старлінки, щоб русня потім користуватися
05.02.2026 14:46 Ответить
Цей варіант теж розглядається, і шукатимуть протидію.
05.02.2026 14:48 Ответить
Офіційний дозвіл СБУ як на допуск до держтаємниці...іншого варіанту я не бачу
05.02.2026 15:24 Ответить
Старлінк це не військове обладнання.
05.02.2026 15:45 Ответить
Зараз військовий стан
05.02.2026 16:48 Ответить
Це не робить їх військовим обладнанням.
05.02.2026 16:52 Ответить
Радіопередатчики державні та любительські теж не є військовим обладнанням...спробуйте вийдіть в етер без дозволу
05.02.2026 16:56 Ответить
Виходять.
05.02.2026 18:44 Ответить
вже при вході в аккаунт старлінка просить верифікацію - фото, громадянство, тип документу та фото документу. це тільки старлінк, плюс ще в цнап персоніфікують.
кожен термінал має унікальний номер, тож свій фейс прикріплюєш до термінала.
ясно що рудня буде пробувати всяких бомжиків зареєструвати, але думаю шо після пари гучних посадок - бажаючих буде менше
05.02.2026 14:55 Ответить
хоч до ран прикладай...
05.02.2026 14:50 Ответить
Думаю на кацапах можна добре заробити, реєструвати, а потім в відповідний момент блокувати старлінк.
05.02.2026 15:03 Ответить
А чи не простіше було б і ефективніше блокувати термінали що пересуваються з значною швидкістю на територ України?Якщо мт викоркист старлінк на безп-попередити маска,а решту блокувати?А?
05.02.2026 15:06 Ответить
Русня активно використовує Старлінк для фронтового зв'язку, де термінали не рухаються.
05.02.2026 15:13 Ответить
Там точність блокування терміналу прибл 1 км.Можна практично точково вимикати.
05.02.2026 15:16 Ответить
це ж було вже. більше 90 км.год не обслуговують.
05.02.2026 15:14 Ответить
Проблему старлінка підняли після встановлення їх на шахеди.Шахеди знизили швідкість?Для відк на окупованих терит реєстрація по всій Україні не потрібна
05.02.2026 15:19 Ответить
ти себе чуеш? Старлінк припинив обслуговувати швідкісні об'єкти, на це скаржилися кацапи.
05.02.2026 15:54 Ответить
І?Я себе чую.А нахрена реєстрація усіх через дюваву дію і армію+?
05.02.2026 16:24 Ответить
щоб вимкнути нерухомі термінали у кацапів, і вони вже виють.
05.02.2026 16:49 Ответить
https://censor.net/ua/b3598416
05.02.2026 17:05 Ответить
стаття ні про що
05.02.2026 17:46 Ответить
Чому?Він завдає лонічні питання.Мене особисто федоров дуже лякає.34 х літній міністр оборони... з стажом 4 чи 5 р інтернет реклами,одразу в крісло міністра цифр трансф де його робота заключалася в створенні дії(якої,чомусь ні де більше в світі немає.)Не вірю я в дива.Див не існує,а буває результат знань і практики.Але винен не він а ті що від нього дива очікують
05.02.2026 18:59 Ответить
почитай навскидку біографіі Сталіна, Дзержинського, Фрунзе, Будьонного.У них стаж ще смішніший, а Сталін взагалі рецидівіст.
05.02.2026 22:57 Ответить
Це,типу,позитив?Це ж кати,вони ж концтабір будували.Натякаєш що федоров такий же?Тоді ти ще більший пессиміст ніж я
05.02.2026 23:37 Ответить
кати чи не кати, річ не в цьому, а в таланті керівників і організаторів.У них ракетна і ядерна галузі розвинуті, а ми, дуже образовані, маємо тільки смачні цукерки.
07.02.2026 01:51 Ответить
тому посилання на відсутність досвіду чи освіти безпідставні.
07.02.2026 01:52 Ответить
Там не досвід а жорстка диктатура була.За совком сумуєш?За сильною рукою?Що оті молоді побудували?Ракетна і ядерна?Гонку озброєнь памятаєш?Де тепер совок з талановитими організаторами а де америка ?
07.02.2026 07:23 Ответить
при чому тут совок?Річ не в ньому, а в тому що освіта тут не фактор вирішальний і надав найближчі приклади неуків. Бісить совок - нема питань, загугли яка фахова освіта у Форда - взагалі нема, сільська церковна школа, навіть писав з помилками.Тому твої претензіі до набуття освіти зайві.А де совок можеш подивитися на розкладу відключень по всій країні. Він успішно реінкарнірував, і виніс нашу єнергетику бо такі як ти його недооцінили і поховали.
08.02.2026 11:19 Ответить
Ага,українці очікують дива.На кожних виборах голосуюьь по принципу-"авось пощастить".Форд,маск-це не правило а виключення з правила.Тільки ціна якщо "не пощастить"-занадто велика.Занадто.У 19р був вибір-або зануда стара з гріхами Порошенко,або нове обличчя-Зеленський.Голосували-авось пощастить.Кажись не пощастило.Так що даваймо мріяти що на наступних виборах(якщо вони будуть) нам пощастить.А як ні-то почнемо мріяти далі.Авось з Федоровим пощастить.А як ні-заспіваймо сумної пісні.
08.02.2026 11:25 Ответить
так от дивись, приїзжає молодий Форд у Дейтройт і намагається влаштуватися на роботу в майстерню. А йому кажуть : Ти хто, парубок, яка в тебе освіта? Мене особисто цей пацан дуже лякає.16 х літній неук... з стажом 4 чи 5 років сільскої школи. Не вірю я в дива.Див не існує,а буває результат знань і практики. Але винен не він а його батьки, що від нього дива очікують і відправили до нас.
08.02.2026 11:27 Ответить
Маячня.Про що і мова,ти мрієш що федоров фордом виявиться.А якщо ні-то відсутність бк,забезпечення,поповнення-зсу своїми життями компенсує.
08.02.2026 11:37 Ответить
Це ти маєш колоніальне мислення і мрієш шо цар буде добрий а я ні.
08.02.2026 12:31 Ответить
Ага.А тепер згадай про загиблих українців.Це теж "пощастило"?Ти геополітично мислиш?А тепер спустися на землю і озирнися.
08.02.2026 11:35 Ответить
Освіта,до речі,це не про 2+2, а про логіку,про прорахунки наслідків на основі історі про досягнень,методів,помилок чужих.А не вчитися на своїх
08.02.2026 11:28 Ответить
помилки будуть у будь кого. Навіть Іісус помилявся.
08.02.2026 11:32 Ответить
Ціна!Ціна!В освідчених і з з практикою їх буде менше!А ціна це піздєц
08.02.2026 11:33 Ответить
Янека згадав?Там до його іститута криміну справу додай.І ми його самі обрали
08.02.2026 15:40 Ответить
Схавали?Сткрпіли?Промовчали?Значить погодилися.
09.02.2026 08:52 Ответить
ти притомний? Два майдана було. Мабуть ти й мовчав.
09.02.2026 22:16 Ответить
І після них нарідобирав ригів з янеком і зе з моносбродом.Більше майданів не буде.
10.02.2026 08:46 Ответить
війна це і є нескінчений майдан
10.02.2026 11:42 Ответить
Геополітик мамкин іди до біса.У 19 р нарід чітко показав на виборах що йому кауая разніцца на все
10.02.2026 12:00 Ответить
Це так мило.Нарід вигнав баригу і обрав "кращого" з поміж себе-паяца.І в вру кращих в моносброд обрав.І ригів
10.02.2026 13:23 Ответить
Не був на виборах бо тобі на них було начхати.А тепер мені на любі вибори начхати.Бо переконався в тупості населення,яксравим прикладом якого є ти.Все,йди до біса.Насолоджуйся,далі буде гірше
10.02.2026 13:45 Ответить
ти його вибрав ти й насолоджуйся
14.02.2026 13:02 Ответить
Цікаво чому ти приписуєш мені голосування за зе.Радіючи вигнанню "бариги",підтримуючи молодих і неосвідчених у владі ти і є електорат голоборотьків
14.02.2026 14:30 Ответить
Наведи.А також неосвідчених що успішно бізнеси або політичну діяльність ведуть.
08.02.2026 15:37 Ответить
Тьху.А тепер подивися який в єс відсоток ідіотів седед освідчених і і відсоток успішних серед неосвідчених.
09.02.2026 08:57 Ответить
Буэ. Всі освічені роблять у неосвічених мильонерів.
09.02.2026 22:13 Ответить
До речі-марудо не згадаєш?Як водій автобуса,молодий,чесний,активний,довів країну з найбільшими запасами нафти до голоду
08.02.2026 15:39 Ответить
мадуро не керівник, це подошва освіченого *****.
09.02.2026 07:51 Ответить
Що за дурню ти пишеш?Він виграв вибори як нове,молоде і чесне обличчя.Результат?Можлмво венесуельці як ти надіялися що він венесуельським Фордом виявиться
09.02.2026 08:54 Ответить
І?Нарід венесуєлький схавав і промовчав.
10.02.2026 08:47 Ответить
не мовчав, всьому свій час
10.02.2026 11:41 Ответить
Ну а я про що?"час",а у тебе є час ?Скільки платиться кожної секунди за "час"?І не грошима платиться
10.02.2026 12:01 Ответить
безплатного нічого не буває, а ти як той вумний що знає де треба було соломи підкинуть.
10.02.2026 13:08 Ответить
А,то згідний платити життями?Тоді уточняй що ти згідний плати чужими життями.Все,іди,геополітик мамкин,до біса
10.02.2026 13:24 Ответить
критикуєш - пропонуй. Але інших засобів в історіі не придумали, або хіба ти дуже талановитий геогеній і навчиш всіх царів жити?
10.02.2026 13:37 Ответить
На болотах вже виють.

05.02.2026 15:46 Ответить
2 года активного развертывания старлинку??

І наші мовчали про це 2 роки?????
06.02.2026 01:42 Ответить
@ (в перекладі):
Як відключення Starlink перетворює армію рф на сліпого каліку.

Повне відключення Starlink для окупантів - це не просто «зник інтернет». Це масштабна ампутація системи управління. За даними розвідки, росіяни використовують більше 20 тисяч терміналів. Тепер це просто брухт.
Ключові наслідки:
Параліч штурмів: Залежність підрозділів рф від Starlink досягала 90%. Перехід на застарілі рації вже обрушив темпи координації у 10-15 разів. На 70-80% ділянок фронту штурмові дії зупинені через неможливість оперативного керування вогнем.
FPV-деградація: Радіус роботи їх дронів-ретрансляторів скорочується з 50 км до критичних 5-10 км. Аналоговий сигнал, до якого вони повертаються, це солодкий подарунок для українського РЕБу.
Смертельний зв'язок: Повернення до громіздких станцій "Акведук" робить російські штаби видимими для наших засобів РЕР. Те, що раніше було компактною тахою під маскувальною сіткою, тепер потужний радіосигнал, на який миттєво прилетить HIMARS.
Якщо компактна антена SpaceX передавала сигнал вузьким променем у небо, залишаючись непомітною, російські системи (типу Акведук) працюють як потужні радіомаяки. Для нашої радіотехнічної розвідки це перетворює кожен штаб оккупантів на відкриту мішень: координати вираховуються за лічені хвилини, після чого слідує миттєвий удар HIMARS.
Втрата Starlink - це не просто відсутність зв'язку, це деанонімізація всього командного складу ворога, що призводить до паралічу управління та ліквідації топ-офіцерів.

Чи є у рашистів вихід?
Власних аналогів (проекти «Сфера» чи «Гонець») немає у залізі через санкції і дефіцит чіпів.
Будь-яка спроба створити власну мережу займе від 2 до 3 років. А повернення до радянських методів зв'язку за умов війни 2026 року - це прямий шлях до фіаско.
05.02.2026 16:36 Ответить
Чому стільки років кацапи їм користувалися, хтось може пояснити? І чому це вилізло тільки зараз?
06.02.2026 01:44 Ответить
 
 