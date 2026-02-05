Українцям потрібно зареєструвати свої термінали Starlink, - Маск
Засновник SpaceX Ілон Маск закликав користувачів в Україні зареєструвати термінали супутникового інтернету Starlink.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Х Маска.
Він також перепублікував детальну покрокову інструкцію від віце-президента SpaceX з бізнес-операцій Лорен Дрейер.
"Важливо зареєструвати свій термінал Starlink, якщо ви перебуваєте в Україні", - написав Маск.
Інструкція містить деталі про те, як користувачам офіційно зареєструвати обладнання, щоб забезпечити стабільну роботу супутникового інтернету.
Нагадаємо, що Starlink став критично важливим для України після масованих атак на енергетичну та комунікаційну інфраструктуру, забезпечуючи зв’язок у регіонах з обмеженим доступом до інтернету.
Що передувало?
- Як зазначалося, американський бізнесмен Ілон Маск відреагував на запит України щодо вирішення проблеми використання терміналів Starlink у російських дронах-камікадзе "Шахед".
- 25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".
- Пізніше міністр оборони Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.
- 1 лютого американський бізнесмен Ілон Маск запевнив, що несанкціоноване використання Росією Starlink припинено.
Деніс Войцеховський
05.02.2026 14:42
Dino BK
05.02.2026 14:44
Псамметих II
05.02.2026 14:59
За це Маску все-таки спасибі.
Але тут той випадок, коли можна і подякувати.
Хоча б за можливість якийсь час насолоджуватись тотальною жопоболью русні.
кожен термінал має унікальний номер, тож свій фейс прикріплюєш до термінала.
ясно що рудня буде пробувати всяких бомжиків зареєструвати, але думаю шо після пари гучних посадок - бажаючих буде менше
І наші мовчали про це 2 роки?????
Як відключення Starlink перетворює армію рф на сліпого каліку.
Повне відключення Starlink для окупантів - це не просто «зник інтернет». Це масштабна ампутація системи управління. За даними розвідки, росіяни використовують більше 20 тисяч терміналів. Тепер це просто брухт.
Ключові наслідки:
• Параліч штурмів: Залежність підрозділів рф від Starlink досягала 90%. Перехід на застарілі рації вже обрушив темпи координації у 10-15 разів. На 70-80% ділянок фронту штурмові дії зупинені через неможливість оперативного керування вогнем.
• FPV-деградація: Радіус роботи їх дронів-ретрансляторів скорочується з 50 км до критичних 5-10 км. Аналоговий сигнал, до якого вони повертаються, це солодкий подарунок для українського РЕБу.
• Смертельний зв'язок: Повернення до громіздких станцій "Акведук" робить російські штаби видимими для наших засобів РЕР. Те, що раніше було компактною тахою під маскувальною сіткою, тепер потужний радіосигнал, на який миттєво прилетить HIMARS.
Якщо компактна антена SpaceX передавала сигнал вузьким променем у небо, залишаючись непомітною, російські системи (типу Акведук) працюють як потужні радіомаяки. Для нашої радіотехнічної розвідки це перетворює кожен штаб оккупантів на відкриту мішень: координати вираховуються за лічені хвилини, після чого слідує миттєвий удар HIMARS.
Втрата Starlink - це не просто відсутність зв'язку, це деанонімізація всього командного складу ворога, що призводить до паралічу управління та ліквідації топ-офіцерів.
Чи є у рашистів вихід?
Власних аналогів (проекти «Сфера» чи «Гонець») немає у залізі через санкції і дефіцит чіпів.
Будь-яка спроба створити власну мережу займе від 2 до 3 років. А повернення до радянських методів зв'язку за умов війни 2026 року - це прямий шлях до фіаско.