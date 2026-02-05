Українцям потрібно зареєструвати свої термінали Starlink, - Маск

Засновник SpaceX Ілон Маск закликав користувачів в Україні зареєструвати термінали супутникового інтернету Starlink.

Він також перепублікував детальну покрокову інструкцію від віце-президента SpaceX з бізнес-операцій Лорен Дрейер.

"Важливо зареєструвати свій термінал Starlink, якщо ви перебуваєте в Україні", - написав Маск.

Інструкція містить деталі про те, як користувачам офіційно зареєструвати обладнання, щоб забезпечити стабільну роботу супутникового інтернету.

Нагадаємо, що Starlink став критично важливим для України після масованих атак на енергетичну та комунікаційну інфраструктуру, забезпечуючи зв’язок у регіонах з обмеженим доступом до інтернету.

