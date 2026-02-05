Українцям потрібно зареєструвати свої термінали Starlink, - Маск

ілон,маск

Засновник SpaceX Ілон Маск закликав користувачів в Україні зареєструвати термінали супутникового інтернету Starlink.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Х Маска.

Він також перепублікував детальну покрокову інструкцію від віце-президента SpaceX з бізнес-операцій Лорен Дрейер.

"Важливо зареєструвати свій термінал Starlink, якщо ви перебуваєте в Україні", - написав Маск.

Інструкція містить деталі про те, як користувачам офіційно зареєструвати обладнання, щоб забезпечити стабільну роботу супутникового інтернету.

Нагадаємо, що Starlink став критично важливим для України після масованих атак на енергетичну та комунікаційну інфраструктуру, забезпечуючи зв’язок у регіонах з обмеженим доступом до інтернету.

Що передувало?

+8
Незручний, але вимушений крок.
За це Маску все-таки спасибі.
05.02.2026 14:42 Відповісти
05.02.2026 14:42 Відповісти
+5
Альбертич, чуєш - Маск каже треба було спочатку "зареєструвати свої термінали", а потім вимикати всі незареєстровна старлінки в Україні
05.02.2026 14:44 Відповісти
05.02.2026 14:44 Відповісти
+3
так Panda Freeav ти правий, зісно, менше стало бажаючих наводити ракети на ТЕЦ та військові бази, коли деяких посадили на довічне
05.02.2026 14:59 Відповісти
05.02.2026 14:59 Відповісти
Коротка ж в нас пам'ять, ще невідомо насправді ще чим це обернеться.....Маск вже укладав нам старлінки....
05.02.2026 15:11 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2026 15:11 Відповісти
З братушкамі поплачте, у них зараз скрєжєт зубовний да вой похоронний.
05.02.2026 15:15 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2026 15:15 Відповісти
Вы знаете, вы как дитя наивные. Прямо верите Маску как своей маме. Забыли как он за Путина лапти на груди рвал? И правы люди, которые говорят хрен его знает чем оно закончится. Лично я не эксперт хочется верить что всё будет хорошо, Да только я по натуре недоверчив
05.02.2026 15:27 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2026 15:27 Відповісти
з 22-го Ілона жодного разу зі старлінком не вставила ЗСУ на відміну від деяких інших посадовців США, які то раптово припиняли надання військової допомоги нам, то не надавали розвідданих
05.02.2026 15:38 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2026 15:38 Відповісти
Я не забув.
Але тут той випадок, коли можна і подякувати.
Хоча б за можливість якийсь час насолоджуватись тотальною жопоболью русні.
показати весь коментар
05.02.2026 15:40 Відповісти
Не рвал он за Путина.
показати весь коментар
05.02.2026 15:43 Відповісти
полистайте инет.
показати весь коментар
05.02.2026 16:13 Відповісти
💯
показати весь коментар
05.02.2026 15:34 Відповісти
кацапи будуть шукати хохлов які погодяться зареєструвати на себе старлінки, щоб русня потім користуватися
05.02.2026 14:46 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2026 14:46 Відповісти
Цей варіант теж розглядається, і шукатимуть протидію.
показати весь коментар
05.02.2026 14:48 Відповісти
Офіційний дозвіл СБУ як на допуск до держтаємниці...іншого варіанту я не бачу
05.02.2026 15:24 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2026 15:24 Відповісти
Старлінк це не військове обладнання.
показати весь коментар
05.02.2026 15:45 Відповісти
Зараз військовий стан
показати весь коментар
05.02.2026 16:48 Відповісти
Це не робить їх військовим обладнанням.
показати весь коментар
05.02.2026 16:52 Відповісти
Радіопередатчики державні та любительські теж не є військовим обладнанням...спробуйте вийдіть в етер без дозволу
05.02.2026 16:56 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2026 16:56 Відповісти
Виходять.
показати весь коментар
05.02.2026 18:44 Відповісти
вже при вході в аккаунт старлінка просить верифікацію - фото, громадянство, тип документу та фото документу. це тільки старлінк, плюс ще в цнап персоніфікують.
кожен термінал має унікальний номер, тож свій фейс прикріплюєш до термінала.
ясно що рудня буде пробувати всяких бомжиків зареєструвати, але думаю шо після пари гучних посадок - бажаючих буде менше
показати весь коментар
05.02.2026 14:55 Відповісти
хоч до ран прикладай...
показати весь коментар
05.02.2026 14:50 Відповісти
Думаю на кацапах можна добре заробити, реєструвати, а потім в відповідний момент блокувати старлінк.
05.02.2026 15:03 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2026 15:03 Відповісти
А чи не простіше було б і ефективніше блокувати термінали що пересуваються з значною швидкістю на територ України?Якщо мт викоркист старлінк на безп-попередити маска,а решту блокувати?А?
05.02.2026 15:06 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2026 15:06 Відповісти
Русня активно використовує Старлінк для фронтового зв'язку, де термінали не рухаються.
05.02.2026 15:13 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2026 15:13 Відповісти
Там точність блокування терміналу прибл 1 км.Можна практично точково вимикати.
05.02.2026 15:16 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2026 15:16 Відповісти
це ж було вже. більше 90 км.год не обслуговують.
показати весь коментар
05.02.2026 15:14 Відповісти
Проблему старлінка підняли після встановлення їх на шахеди.Шахеди знизили швідкість?Для відк на окупованих терит реєстрація по всій Україні не потрібна
05.02.2026 15:19 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2026 15:19 Відповісти
ти себе чуеш? Старлінк припинив обслуговувати швідкісні об'єкти, на це скаржилися кацапи.
05.02.2026 15:54 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2026 15:54 Відповісти
І?Я себе чую.А нахрена реєстрація усіх через дюваву дію і армію+?
05.02.2026 16:24 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2026 16:24 Відповісти
щоб вимкнути нерухомі термінали у кацапів, і вони вже виють.
05.02.2026 16:49 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2026 16:49 Відповісти
https://censor.net/ua/b3598416
показати весь коментар
05.02.2026 17:05 Відповісти
стаття ні про що
показати весь коментар
05.02.2026 17:46 Відповісти
Чому?Він завдає лонічні питання.Мене особисто федоров дуже лякає.34 х літній міністр оборони... з стажом 4 чи 5 р інтернет реклами,одразу в крісло міністра цифр трансф де його робота заключалася в створенні дії(якої,чомусь ні де більше в світі немає.)Не вірю я в дива.Див не існує,а буває результат знань і практики.Але винен не він а ті що від нього дива очікують
05.02.2026 18:59 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2026 18:59 Відповісти
почитай навскидку біографіі Сталіна, Дзержинського, Фрунзе, Будьонного.У них стаж ще смішніший, а Сталін взагалі рецидівіст.
05.02.2026 22:57 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2026 22:57 Відповісти
Це,типу,позитив?Це ж кати,вони ж концтабір будували.Натякаєш що федоров такий же?Тоді ти ще більший пессиміст ніж я
05.02.2026 23:37 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2026 23:37 Відповісти
кати чи не кати, річ не в цьому, а в таланті керівників і організаторів.У них ракетна і ядерна галузі розвинуті, а ми, дуже образовані, маємо тільки смачні цукерки.
07.02.2026 01:51 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2026 01:51 Відповісти
тому посилання на відсутність досвіду чи освіти безпідставні.
07.02.2026 01:52 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2026 01:52 Відповісти
Там не досвід а жорстка диктатура була.За совком сумуєш?За сильною рукою?Що оті молоді побудували?Ракетна і ядерна?Гонку озброєнь памятаєш?Де тепер совок з талановитими організаторами а де америка ?
07.02.2026 07:23 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2026 07:23 Відповісти
при чому тут совок?Річ не в ньому, а в тому що освіта тут не фактор вирішальний і надав найближчі приклади неуків. Бісить совок - нема питань, загугли яка фахова освіта у Форда - взагалі нема, сільська церковна школа, навіть писав з помилками.Тому твої претензіі до набуття освіти зайві.А де совок можеш подивитися на розкладу відключень по всій країні. Він успішно реінкарнірував, і виніс нашу єнергетику бо такі як ти його недооцінили і поховали.
08.02.2026 11:19 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2026 11:19 Відповісти
Ага,українці очікують дива.На кожних виборах голосуюьь по принципу-"авось пощастить".Форд,маск-це не правило а виключення з правила.Тільки ціна якщо "не пощастить"-занадто велика.Занадто.У 19р був вибір-або зануда стара з гріхами Порошенко,або нове обличчя-Зеленський.Голосували-авось пощастить.Кажись не пощастило.Так що даваймо мріяти що на наступних виборах(якщо вони будуть) нам пощастить.А як ні-то почнемо мріяти далі.Авось з Федоровим пощастить.А як ні-заспіваймо сумної пісні.
08.02.2026 11:25 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2026 11:25 Відповісти
так от дивись, приїзжає молодий Форд у Дейтройт і намагається влаштуватися на роботу в майстерню. А йому кажуть : Ти хто, парубок, яка в тебе освіта? Мене особисто цей пацан дуже лякає.16 х літній неук... з стажом 4 чи 5 років сільскої школи. Не вірю я в дива.Див не існує,а буває результат знань і практики. Але винен не він а його батьки, що від нього дива очікують і відправили до нас.
08.02.2026 11:27 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2026 11:27 Відповісти
Маячня.Про що і мова,ти мрієш що федоров фордом виявиться.А якщо ні-то відсутність бк,
показати весь коментар
08.02.2026 11:37 Відповісти
Це ти маєш колоніальне мислення і мрієш шо цар буде добрий а я ні.
показати весь коментар
08.02.2026 12:31 Відповісти
Ага.А тепер згадай про загиблих українців.Це теж "пощастило"?Ти геополітично мислиш?А тепер спустися на землю і озирнися.
показати весь коментар
08.02.2026 11:35 Відповісти
Освіта,до речі,це не про 2+2, а про логіку,про прорахунки наслідків на основі історі про досягнень,методів,помилок чужих.А не вчитися на своїх
показати весь коментар
08.02.2026 11:28 Відповісти
помилки будуть у будь кого. Навіть Іісус помилявся.
показати весь коментар
08.02.2026 11:32 Відповісти
Ціна!Ціна!В освідчених і з з практикою їх буде менше!А ціна це піздєц
показати весь коментар
08.02.2026 11:33 Відповісти
Янека згадав?Там до його іститута криміну справу додай.І ми його самі обрали
показати весь коментар
08.02.2026 15:40 Відповісти
Схавали?Сткрпіли?Промовчали?Значить погодилися.
показати весь коментар
09.02.2026 08:52 Відповісти
ти притомний? Два майдана було. Мабуть ти й мовчав.
показати весь коментар
09.02.2026 22:16 Відповісти
І після них нарідобирав ригів з янеком і зе з моносбродом.Більше майданів не буде.
показати весь коментар
10.02.2026 08:46 Відповісти
війна це і є нескінчений майдан
показати весь коментар
10.02.2026 11:42 Відповісти
Геополітик мамкин іди до біса.У 19 р нарід чітко показав на виборах що йому кауая разніцца на все
показати весь коментар
10.02.2026 12:00 Відповісти
Це так мило.Нарід вигнав баригу і обрав "кращого" з поміж себе-паяца.І в вру кращих в моносброд обрав.І ригів
показати весь коментар
10.02.2026 13:23 Відповісти
Не був на виборах бо тобі на них було начхати.А тепер мені на любі вибори начхати.Бо переконався в тупості населення,яксравим прикладом якого є ти.Все,йди до біса.Насолоджуйся,далі буде гірше
показати весь коментар
10.02.2026 13:45 Відповісти
ти його вибрав ти й насолоджуйся
показати весь коментар
14.02.2026 13:02 Відповісти
Цікаво чому ти приписуєш мені голосування за зе.Радіючи вигнанню "бариги",підтримуючи молодих і неосвідчених у владі ти і є електорат голоборотьків
показати весь коментар
14.02.2026 14:30 Відповісти
Наведи.А також неосвідчених що успішно бізнеси або політичну діяльність ведуть.
показати весь коментар
08.02.2026 15:37 Відповісти
Тьху.А тепер подивися який в єс відсоток ідіотів седед освідчених і і відсоток успішних серед неосвідчених.
показати весь коментар
09.02.2026 08:57 Відповісти
Буэ. Всі освічені роблять у неосвічених мильонерів.
показати весь коментар
09.02.2026 22:13 Відповісти
До речі-марудо не згадаєш?Як водій автобуса,молодий,чесний,активний,довів країну з найбільшими запасами нафти до голоду
показати весь коментар
08.02.2026 15:39 Відповісти
мадуро не керівник, це подошва освіченого *****.
показати весь коментар
09.02.2026 07:51 Відповісти
Що за дурню ти пишеш?Він виграв вибори як нове,молоде і чесне обличчя.Результат?Можлмво венесуельці як ти надіялися що він венесуельським Фордом виявиться
показати весь коментар
09.02.2026 08:54 Відповісти
І?Нарід венесуєлький схавав і промовчав.
показати весь коментар
10.02.2026 08:47 Відповісти
не мовчав, всьому свій час
показати весь коментар
10.02.2026 11:41 Відповісти
Ну а я про що?"час",а у тебе є час ?Скільки платиться кожної секунди за "час"?І не грошима платиться
показати весь коментар
10.02.2026 12:01 Відповісти
безплатного нічого не буває, а ти як той вумний що знає де треба було соломи підкинуть.
показати весь коментар
10.02.2026 13:08 Відповісти
А,то згідний платити життями?Тоді уточняй що ти згідний плати чужими життями.Все,іди,геополітик мамкин,до біса
показати весь коментар
10.02.2026 13:24 Відповісти
критикуєш - пропонуй. Але інших засобів в історіі не придумали, або хіба ти дуже талановитий геогеній і навчиш всіх царів жити?
показати весь коментар
10.02.2026 13:37 Відповісти
На болотах вже виють.

показати весь коментар
05.02.2026 15:46 Відповісти
2 года активного развертывания старлинку??

І наші мовчали про це 2 роки?????
показати весь коментар
06.02.2026 01:42 Відповісти
@ (в перекладі):
Як відключення Starlink перетворює армію рф на сліпого каліку.

Повне відключення Starlink для окупантів - це не просто «зник інтернет». Це масштабна ампутація системи управління. За даними розвідки, росіяни використовують більше 20 тисяч терміналів. Тепер це просто брухт.
Ключові наслідки:
Параліч штурмів: Залежність підрозділів рф від Starlink досягала 90%. Перехід на застарілі рації вже обрушив темпи координації у 10-15 разів. На 70-80% ділянок фронту штурмові дії зупинені через неможливість оперативного керування вогнем.
FPV-деградація: Радіус роботи їх дронів-ретрансляторів скорочується з 50 км до критичних 5-10 км. Аналоговий сигнал, до якого вони повертаються, це солодкий подарунок для українського РЕБу.
Смертельний зв'язок: Повернення до громіздких станцій "Акведук" робить російські штаби видимими для наших засобів РЕР. Те, що раніше було компактною тахою під маскувальною сіткою, тепер потужний радіосигнал, на який миттєво прилетить HIMARS.
Якщо компактна антена SpaceX передавала сигнал вузьким променем у небо, залишаючись непомітною, російські системи (типу Акведук) працюють як потужні радіомаяки. Для нашої радіотехнічної розвідки це перетворює кожен штаб оккупантів на відкриту мішень: координати вираховуються за лічені хвилини, після чого слідує миттєвий удар HIMARS.
Втрата Starlink - це не просто відсутність зв'язку, це деанонімізація всього командного складу ворога, що призводить до паралічу управління та ліквідації топ-офіцерів.

Чи є у рашистів вихід?
Власних аналогів (проекти «Сфера» чи «Гонець») немає у залізі через санкції і дефіцит чіпів.
Будь-яка спроба створити власну мережу займе від 2 до 3 років. А повернення до радянських методів зв'язку за умов війни 2026 року - це прямий шлях до фіаско.
показати весь коментар
05.02.2026 16:36 Відповісти
Чому стільки років кацапи їм користувалися, хтось може пояснити? І чому це вилізло тільки зараз?
показати весь коментар
06.02.2026 01:44 Відповісти
 
 