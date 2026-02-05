Более 30 тысяч российских оккупантов уничтожено в течение января, - Федоров

Силы обороны Украины в течение января 2026 года ликвидировали более 30 тысяч российских оккупантов.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Все потери верифицированы, каждое поражение имеет видеоподтверждение в системе DELTA.

Лидером по уничтожению захватчиков стало спецподразделение СБУ Альфа.

Наступление ослабло

По словам Федорова, после рекордных потерь в декабре 2025 года наступательный потенциал врага уменьшился, но даже несмотря на это дроновые подразделения сумели удержать высокую планку.

Сбивание "шахедов"

Также операторы дронов-перехватчиков в течение января сбили рекордное количество "шахедов". Лидером стал NEMESIS.

"Мы активно повышаем эффективность средств "малой" ПВО для защиты неба. Параллельно с партнерами закрываем для врага возможность использовать западные технологии для атак украинцев", - отметил министр.

НРК

По словам Федорова, более 100 подразделений выполняют НРК-миссии — 7 495 в январе, 242 миссии в день. Больше всего успешных миссий в январе осуществила 3 отдельная штурмовая бригада.

Что предшествовало?

Ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что для эффективного противодействия оккупантам на фронте нужно ликвидировать 50 тысяч захватчиков в месяц.

