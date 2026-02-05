Более 30 тысяч российских оккупантов уничтожено в течение января, - Федоров

Силы обороны Украины в течение января 2026 года ликвидировали более 30 тысяч российских оккупантов.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Все потери верифицированы, каждое поражение имеет видеоподтверждение в системе DELTA.

Лидером по уничтожению захватчиков стало спецподразделение СБУ Альфа.

Наступление ослабло

По словам Федорова, после рекордных потерь в декабре 2025 года наступательный потенциал врага уменьшился, но даже несмотря на это дроновые подразделения сумели удержать высокую планку.

Сбивание "шахедов"

Также операторы дронов-перехватчиков в течение января сбили рекордное количество "шахедов". Лидером стал NEMESIS.

"Мы активно повышаем эффективность средств "малой" ПВО для защиты неба. Параллельно с партнерами закрываем для врага возможность использовать западные технологии для атак украинцев", - отметил министр.

НРК

По словам Федорова, более 100 подразделений выполняют НРК-миссии — 7 495 в январе, 242 миссии в день. Больше всего успешных миссий в январе осуществила 3 отдельная штурмовая бригада. 

якби це було правдою а не зеленим піаром
05.02.2026 15:38 Ответить
Боже! Яка чудова інформація
05.02.2026 15:36 Ответить
хорошо що мороз не воняют - даже весны не хочеться
05.02.2026 15:47 Ответить
у нас Мадяр чего стоит видите сами тама факты
05.02.2026 15:48 Ответить
не до бор !!!((((
05.02.2026 15:52 Ответить
МОЛОДЦІ !!! Піднатужитись до 50 т.
05.02.2026 16:04 Ответить
30 618 це не 50 000 але також непогано
05.02.2026 16:12 Ответить
Ще один статист Працюйте,а не базікайте.
05.02.2026 16:21 Ответить
Головний "рахівник" Держави про свої втрати мовчить, бо не знає, ким та чим найближчі пів року-рік воювати буде. Але про рік на цій посаді, то я вже фантазую, бо за пів року пан фьодоров розіб'є на друзки усю кацапню та піде десь на підвищення!
05.02.2026 16:42 Ответить
Це як ? А шо Генштаб показує ? Чи просто допише ?
05.02.2026 17:44 Ответить
 
 