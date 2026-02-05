"Олимпийский прыжок" оккупанта: взрывная волна отправила захватчика в полет после точного сброса. ВИДЕО

Силы беспилотных систем Украины продолжают помогать российским захватчикам осваивать новые виды спорта, в частности — экстремальные полеты. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы впечатляющие кадры работы пилотов 412-й отдельной бригады Nemesis.

На видео запечатлен момент ювелирного сброса боеприпаса с дрона прямо под ноги оккупанту. Мощная детонация вызвала взрывную волну такой силы, что захватчика подбросило высоко вверх.

Подробности "рекорда":

Мастерство "Nemesis": Пилоты 412-й бригады в очередной раз доказали, что от их сбросов невозможно укрыться. Точность попадания обеспечила максимальный энергетический выход взрыва.

Аэродинамика оккупанта: На записи четко видно, как тело захватчика взлетает на несколько метров в воздух, преодолевая значительное расстояние от эпицентра.

Финальный результат: Подобные попадания не оставляют врагу шансов на выживание, превращая боевую работу в зрелищную демонстрацию утилизации оккупационных войск.

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"Пилот 412-й отдельной бригады Nemesis Сил беспилотных систем побуждает российского оккупанта к установлению нового рекорда по дальности и высоте прыжка. К сожалению для захватчика, этот полет стал для него последним", - комментируют кадры защитники Украины.

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