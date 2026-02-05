"Олімпійський стрибок" окупанта: вибухова хвиля відправила загарбника у політ після влучного скиду. ВIДЕО
Сили безпілотних систем України продовжують допомагати російським загарбникам опановувати нові види спорту, зокрема — екстремальні польоти. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано вражаючі кадри роботи пілотів 412-ї окремої бригади "Nemesis".
На відео зафіксовано момент ювелірного скиду боєприпасу з дрона прямо під ноги окупанту. Потужна детонація спричинила вибухову хвилю такої сили, що загарбника підкинуло високо вгору.
Подробиці "рекорду":
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Майстерність "Nemesis": Пілоти 412-ї бригади вкотре довели, що від їхніх скидів неможливо сховатися. Точність влучання забезпечила максимальний енергетичний вихід вибуху.
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Аеродинаміка окупанта: На записі чітко видно, як тіло загарбника злітає на кілька метрів у повітря, долаючи значну відстань від епіцентру.
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Фінальний результат: Подібні влучання не залишають ворогу шансів на виживання, перетворюючи бойову роботу на видовищну демонстрацію утилізації окупаційних військ.
"Пілот 412-ї окремої бригади Nemesis Сил безпілотних систем спонукає російського окупанта до встановлення нового рекорду з дальності та висоти стрибка. На жаль для загарбника, цей політ став для нього останнім", - коментують кадри захисники України.
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