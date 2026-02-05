Понад 30 тисяч російських окупантів знищено протягом січня, - Федоров

1 364 10

Протягом січня знищено 30 тисяч російських окупантів

Сили оборони України протягом січня 2026 року ліквідували понад 30 тисяч російських окупантів.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Усі втрати верифіковано, кожне ураження має відеопідтвердження в системі DELTA.

Лідером зі знищення загарбників став Спецпідрозділ СБУ Альфа.

Наступ зменшився

За словами Федорова, після рекордних втрат у грудні 2025 року наступальний потенціал ворога зменшився, але навіть попри це дронові підрозділи зуміли втримати високу планку.

Збиття "шахедів"

Також оператори дронів-перехоплювачів протягом січня збили рекордну кількість "шахедів". Лідером став NEMESIS.

"Ми активно підвищуємо ефективність засобів "малої" ППО для захисту неба. Паралельно з партнерами закриваємо для ворога можливість використовувати західні технології для атак українців", - зазначив міністр.

НРК

За словами Федорова, понад 100 

підрозділів виконують НРК-місії — 7 495 у січні, 242 місії на день. Найбільше успішних місій у січні здійснила 3 окрема штурмова бригада. 

Топ коментарі
якби це було правдою а не зеленим піаром
05.02.2026 15:38 Відповісти
Боже! Яка чудова інформація
05.02.2026 15:36 Відповісти
хорошо що мороз не воняют - даже весны не хочеться
05.02.2026 15:47 Відповісти
Боже! Яка чудова інформація
05.02.2026 15:36 Відповісти
якби це було правдою а не зеленим піаром
05.02.2026 15:38 Відповісти
у нас Мадяр чего стоит видите сами тама факты
05.02.2026 15:48 Відповісти
хорошо що мороз не воняют - даже весны не хочеться
05.02.2026 15:47 Відповісти
не до бор !!!((((
05.02.2026 15:52 Відповісти
МОЛОДЦІ !!! Піднатужитись до 50 т.
05.02.2026 16:04 Відповісти
30 618 це не 50 000 але також непогано
05.02.2026 16:12 Відповісти
Ще один статист Працюйте,а не базікайте.
05.02.2026 16:21 Відповісти
Головний "рахівник" Держави про свої втрати мовчить, бо не знає, ким та чим найближчі пів року-рік воювати буде. Але про рік на цій посаді, то я вже фантазую, бо за пів року пан фьодоров розіб'є на друзки усю кацапню та піде десь на підвищення!
05.02.2026 16:42 Відповісти
Це як ? А шо Генштаб показує ? Чи просто допише ?
05.02.2026 17:44 Відповісти
 
 