Понад 30 тисяч російських окупантів знищено протягом січня, - Федоров
Сили оборони України протягом січня 2026 року ліквідували понад 30 тисяч російських окупантів.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Усі втрати верифіковано, кожне ураження має відеопідтвердження в системі DELTA.
Лідером зі знищення загарбників став Спецпідрозділ СБУ Альфа.
Наступ зменшився
За словами Федорова, після рекордних втрат у грудні 2025 року наступальний потенціал ворога зменшився, але навіть попри це дронові підрозділи зуміли втримати високу планку.
Збиття "шахедів"
Також оператори дронів-перехоплювачів протягом січня збили рекордну кількість "шахедів". Лідером став NEMESIS.
"Ми активно підвищуємо ефективність засобів "малої" ППО для захисту неба. Паралельно з партнерами закриваємо для ворога можливість використовувати західні технології для атак українців", - зазначив міністр.
НРК
За словами Федорова, понад 100
підрозділів виконують НРК-місії — 7 495 у січні, 242 місії на день. Найбільше успішних місій у січні здійснила 3 окрема штурмова бригада.
Що передувало?
- Раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що для ефективної протидії окупантам на фронті треба ліквідовувати 50 тисяч загарбників на місяць.
