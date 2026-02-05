На фронте зафиксировано 56 боестолкновений. Наиболее активно враг действует на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 56 боевых столкновений. В частности, на Покровском направлении россияне осуществили 21 попытку потеснить украинских воинов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 5 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Удары по Украине

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности:

Клюсы, Хреновка Черниговской области;

Рогизное, Искрисковщина, Кучеровка, Кисла Дубина, Студенок, Мишутино Сумской области.

Читайте также: Покровское направление: РФ бьет по логистике и забрасывает группы в тыл ВСУ, - 152 ОЕБр

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил одну попытку наступления, 43 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в частности два – из реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Купянска, боевые столкновения продолжаются.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили шесть атак захватчиков в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное и в сторону Ставок, Дибровы. Одно боевое столкновеление в настоящее время продолжается.

На Славянском направлении россияне дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закитного.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

Читайте: Староукраинка остается под контролем ВСУ, - Силы обороны юга

На Константиновском направлении захватчики осуществили 12 наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки, Новопавловки, Софиевки. Три атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 21 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Филия и в сторону Новоподгородного, Новопавловки, Нового Донбасса. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 15 атак.

На Александровском направлении агрессор атаковал дважды в районе Злагоды и в сторону Александрограда. Одно боевое столкновение на данный момент продолжается. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Зеленая Долина, Левадное, Орлы.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили девять атак оккупантов в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья, Железнодорожного, Прилук. Одно боевое столкновеление еще продолжается. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Барвиновка, Рождественка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Железнодорожное, Чаривное, Горькое, Копани, Воздвижовка.

На Ореховском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

Читайте также: Ситуация на границе с РФ: враг осуществляет обстрелы, пехотные атаки локальные, - ГПСУ

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну вражескую атаку.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.