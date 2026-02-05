На фронті зафіксовано 56 боєзіткнень. Найактивніше ворог діє на Покровському і Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Зокрема, на Покровському напрямку росіяни здійснили 21 спробу потіснити українських воїнів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 5 лютого, передає Цензор.НЕТ.

Удари по Україні

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема:

Клюси, Хрінівка Чернігівської області;

Рогізне, Іскрисківщина, Кучерівка, Кисла Дубина, Студенок, Мишутине Сумської області.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив одну спробу наступу, 43 обстріли населених пунктів і позицій наших підрозділів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

а Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Куп’янська, боєзіткнення наразі триває.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак загарбників у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне та у бік Ставків, Діброви. Одне боєзіткнення у цей час триває.

На Слов’янському напрямку росіяни двічі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки. Три атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 21 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік Новопідгородного, Новопавлівки, Нового Донбасу. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 15 атак.

На Олександрівському напрямку агресор атакував двічі у районі Злагоди та у бік Олександрограда. Одне боєзіткнення на цей час триває. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Зелена Долина, Левадне, Орли.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак окупантів у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля, Залізничного, Прилук. Одне боєзіткнення ще триває. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Барвінівка, Різдвянка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Залізничне, Чарівне, Гірке, Копані, Воздвижівка.

На Оріхівському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.