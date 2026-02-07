Новости Залет дронов РФ в Молдову
В Молдове в третий раз с начала года обнаружили неизвестный беспилотник

В Молдове 6 февраля обнаружили неизвестный беспилотный летательный аппарат на севере страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщает молдавская полиция.

  • Дрон лежал на открытой местности вблизи села София Дрокийского района. Находку зафиксировали в направлении населенного пункта Лазо. Расстояние до границы с Украиной составляет не менее 36 километров.

Что известно о найденном дроне

Беспилотник заметили местные жители и сразу вызвали правоохранителей. Место обнаружения БПЛА оперативно взяли под охрану сотрудники полиции. К осмотру объекта привлекли экспертов Технико-взрывной секции. Правоохранители подчеркивают потенциальную опасность подобных находок.

"Место происшествия охраняется, а объект будет тщательно осмотрен специалистами", - сообщили в полиции. Тип дрона и его происхождение в настоящее время устанавливаются.

Предыдущие инциденты с БПЛА в Молдове

Это уже третий дрон, обнаруженный в Молдове с начала 2026 года. 17 января БПЛА нашли возле села Нукарены Теленештского района. Тогда речь шла о дроне "Гербера" без боевой части.

Еще один беспилотник обнаружили 22 января в приграничном районе. Он имел боевую часть и был уничтожен на месте специалистами.

Після третього разу можна було би і познайомитись. Явно наміри серйозні.
07.02.2026 02:34 Ответить
В Молдову в часи совка було завезено велику кількість проросіського бидла (різних національностей), яки ненавидили місцевих мешканців - молдован..
Тому цю маленьку країну найближчим часом можуть чекати дуже неприємні події.
07.02.2026 05:01 Ответить
Саме для цього їх туди і завозили... І це завезене бидло (навіть не "расєйського" походження), негайно русифікувалося, і допомагало "рассєянам" нав"язувать там "расєйське" домінування... Сьогодні слухав полеміку блогера "НЕ ватного", з жителем Латвії... Виїхать в Росію не хоче - але з нього така злоба пре стосовно латишів! Трохи не прямим текстом бажає приходу Росії, щоб "паставить на место" латишів... Більше того - знайомий, казах, з яким я колись служив у Поволжі, і який перебрався, після розвалу СРСР, в Уральську область Казахстану, написав, що "цілинники"-українці, що там живуть, переважно "тягнуть" за "рассєянами", і ненавидять казахів...
07.02.2026 07:46 Ответить
Всім "невідомі" кацапські безпілотники вже довгій час літають по всій Європі але до сих пір алишаються невідомими..
07.02.2026 07:36 Ответить
Дуже невідомий?
07.02.2026 08:56 Ответить
Ага,не мав технічного паспорта та номерних знаків))ппц(((
07.02.2026 09:02 Ответить
 
 