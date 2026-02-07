В Молдове в третий раз с начала года обнаружили неизвестный беспилотник

В Молдове 6 февраля обнаружили неизвестный беспилотный летательный аппарат на севере страны.

Дрон лежал на открытой местности вблизи села София Дрокийского района. Находку зафиксировали в направлении населенного пункта Лазо. Расстояние до границы с Украиной составляет не менее 36 километров.

Что известно о найденном дроне

Беспилотник заметили местные жители и сразу вызвали правоохранителей. Место обнаружения БПЛА оперативно взяли под охрану сотрудники полиции. К осмотру объекта привлекли экспертов Технико-взрывной секции. Правоохранители подчеркивают потенциальную опасность подобных находок.

"Место происшествия охраняется, а объект будет тщательно осмотрен специалистами", - сообщили в полиции. Тип дрона и его происхождение в настоящее время устанавливаются.

Предыдущие инциденты с БПЛА в Молдове

Это уже третий дрон, обнаруженный в Молдове с начала 2026 года. 17 января БПЛА нашли возле села Нукарены Теленештского района. Тогда речь шла о дроне "Гербера" без боевой части.

Еще один беспилотник обнаружили 22 января в приграничном районе. Он имел боевую часть и был уничтожен на месте специалистами.

