У Молдові втретє з початку року виявили невідомий безпілотник
У Молдові 6 лютого виявили невідомий безпілотний літальний апарат на півночі країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться повідомляє молдавська поліція.
- Дрон лежав на відкритій місцевості поблизу села Софія Дрокійського району. Знахідку зафіксували у напрямку населеного пункту Лазо. Відстань до кордону з Україною становить щонайменше 36 кілометрів.
Що відомо про знайдений дрон
Безпілотник помітили місцеві мешканці та одразу викликали правоохоронців. Місце виявлення БПЛА оперативно взяли під охорону співробітники поліції. До огляду об’єкта залучили експертів Техніко-вибухової секції. Правоохоронці наголошують на потенційній небезпеці подібних знахідок.
"Місце події охороняється, а об’єкт буде ретельно оглянутий спеціалістами", – повідомили в поліції. Тип дрона та його походження наразі встановлюються.
Попередні інциденти з БПЛА у Молдові
Це вже третій дрон, виявлений у Молдові з початку 2026 року. 17 січня БПЛА знайшли біля села Нукарени Теленештського району. Тоді йшлося про дрон "Гербера" без бойової частини.
Ще один безпілотник виявили 22 січня у прикордонному районі. Він мав бойову частину та був знищений на місці фахівцями.
