У Молдові втретє з початку року виявили невідомий безпілотник

Російський БпЛА залетів у Молдову

У Молдові 6 лютого виявили невідомий безпілотний літальний апарат на півночі країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться повідомляє молдавська поліція.

  • Дрон лежав на відкритій місцевості поблизу села Софія Дрокійського району. Знахідку зафіксували у напрямку населеного пункту Лазо. Відстань до кордону з Україною становить щонайменше 36 кілометрів.

Що відомо про знайдений дрон

Безпілотник помітили місцеві мешканці та одразу викликали правоохоронців. Місце виявлення БПЛА оперативно взяли під охорону співробітники поліції. До огляду об’єкта залучили експертів Техніко-вибухової секції. Правоохоронці наголошують на потенційній небезпеці подібних знахідок.

"Місце події охороняється, а об’єкт буде ретельно оглянутий спеціалістами", – повідомили в поліції. Тип дрона та його походження наразі встановлюються.

У Молдову залетів російський дрон

Попередні інциденти з БПЛА у Молдові

Це вже третій дрон, виявлений у Молдові з початку 2026 року. 17 січня БПЛА знайшли біля села Нукарени Теленештського району. Тоді йшлося про дрон "Гербера" без бойової частини.

Ще один безпілотник виявили 22 січня у прикордонному районі. Він мав бойову частину та був знищений на місці фахівцями.

Після третього разу можна було би і познайомитись. Явно наміри серйозні.
07.02.2026 02:34 Відповісти
В Молдову в часи совка було завезено велику кількість проросіського бидла (різних національностей), яки ненавидили місцевих мешканців - молдован..
Тому цю маленьку країну найближчим часом можуть чекати дуже неприємні події.
07.02.2026 05:01 Відповісти
Саме для цього їх туди і завозили... І це завезене бидло (навіть не "расєйського" походження), негайно русифікувалося, і допомагало "рассєянам" нав"язувать там "расєйське" домінування... Сьогодні слухав полеміку блогера "НЕ ватного", з жителем Латвії... Виїхать в Росію не хоче - але з нього така злоба пре стосовно латишів! Трохи не прямим текстом бажає приходу Росії, щоб "паставить на место" латишів... Більше того - знайомий, казах, з яким я колись служив у Поволжі, і який перебрався, після розвалу СРСР, в Уральську область Казахстану, написав, що "цілинники"-українці, що там живуть, переважно "тягнуть" за "рассєянами", і ненавидять казахів...
07.02.2026 07:46 Відповісти
Всім "невідомі" кацапські безпілотники вже довгій час літають по всій Європі але до сих пір алишаються невідомими..
07.02.2026 07:36 Відповісти
Дуже невідомий?
07.02.2026 08:56 Відповісти
Ага,не мав технічного паспорта та номерних знаків))ппц(((
07.02.2026 09:02 Відповісти
 
 