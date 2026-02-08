3 929 21
Киев возвращается к временным графикам отключения света, - ДТЭК
Киев утром 8 февраля возвращается к временным графикам отключения света.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Детали
"Энергетикам снова удалось сделать невозможное. Несмотря на колоссальный дефицит электричества, мы возвращаемся к временным графикам в столице.
Их можно будет посмотреть в чат-боте, на сайте или в Киеве Цифровом.
Массированный обстрел 7 февраля
- Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.
- Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии не действовали из-за сложившейся ситуации.
Топ комментарии
+7 Malloy Kumpfer
показать весь комментарий08.02.2026 11:52 Ответить Ссылка
+4 Денис Короленко #559270
показать весь комментарий08.02.2026 12:15 Ответить Ссылка
+4 Artur #603478
показать весь комментарий08.02.2026 12:35 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тимчасові - це скільки? Бо у мене, з сьогодняшнього ранку, світло буде відсутнє 9 годин, а присутнє лише 2. До цього було 2 через 7. То це 2 додаткові години, відсутності світла, забрав Київ?
Я не спеціаліст, але якась повна муйня виходить, не складається логічний ланцюжок. "Попри колосальний дефіцит електрики..." То якщо її дефіцит, то навіщо тоді знижувати потужність генерації АЕС?
Все элементарно, снижается генерация потому, что передать невозможно. Разбита передающая подстанции от АЭС в регионы. Россияне атакуют не АЭС, боятся, а логистическую цепочку от них.
И, к сожалению, защитить подстанции нереально. Поэтому такая ситуация возможна постоянно.
Залишилось ще трохи, разом до перемоги!😎