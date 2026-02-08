Киев возвращается к временным графикам отключения света, - ДТЭК

Киев утром 8 февраля возвращается к временным графикам отключения света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Детали

"Энергетикам снова удалось сделать невозможное. Несмотря на колоссальный дефицит электричества, мы возвращаемся к временным графикам в столице.

Их можно будет посмотреть в чат-боте, на сайте или в Киеве Цифровом.

Массированный обстрел 7 февраля

  • Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.
  • Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии не действовали из-за сложившейся ситуации.

Топ комментарии
+7
Чем хвалитися. Тем что в Киев по 3 часа в сутки свет есть, но по графику?)
08.02.2026 11:52 Ответить
+4
Если Вы не специалист, то зачем Вы делаете выводы, что это "муйня?"
Все элементарно, снижается генерация потому, что передать невозможно. Разбита передающая подстанции от АЭС в регионы. Россияне атакуют не АЭС, боятся, а логистическую цепочку от них.
И, к сожалению, защитить подстанции нереально. Поэтому такая ситуация возможна постоянно.
08.02.2026 12:15 Ответить
+4
Перемовини зараз не вигідні для України. Якщо ми протримаємось до весни, вже буде інший розклад, - нардеп Костенко. «Нам потрібно зупинити їх на полі бою, довести їх втрати до 50 тис. на місяць, збивати 80-90% дронів при перетині кордону. Тоді не рф буде говорити «віддайте нам території», а Україна говоритиме «віддайте нам АЕС, Кінбурнзьку косу, Нову Каховку».
Залишилось ще трохи, разом до перемоги!😎
08.02.2026 12:35 Ответить
І навіщо хвалитись?Щоб кацапота гнила знову обстріляла????
08.02.2026 09:37 Ответить
Рейтинг Зе перед виборами підвищують..
08.02.2026 10:58 Ответить
Скільки локальних котелень почав будувати Кличко в Києві, після знищення ТЕЦ? Відповідь - Нуль! Кличко це нуль, його потрібно міняти!
08.02.2026 12:30 Ответить
Вважаєш, що у Києві все ЦЕ відбувається за для зняття Кличка?
08.02.2026 12:55 Ответить
Думаю що в важкі часи владі потрібно працювати день і ніч, а влада несмпроможна ні на що! І це не тільки Кличка стосується, просто Кличко особливо безпорадний.
08.02.2026 13:06 Ответить
Кличко якраз рятує те, що руйнує шмаркля. А про мамєдова взагалі нічого не чутно. Затихарилося.
08.02.2026 13:09 Ответить
Що може врятувати Кличко, який не відрізняє ТЕС від ТЕЦ
08.02.2026 13:12 Ответить
А хто більш безпорадний - Кличко, чи Зеленський?
08.02.2026 13:22 Ответить
У цього гандона рейиінг як у свинячого лайна ....
08.02.2026 14:58 Ответить
це потужно😎
08.02.2026 12:56 Ответить
У Вінниці досі діють графіки аварійних відключень! Світло включають раптово і раптово виключають як на дискотеці - люди застрягають в ліфтах! Причому у більшості черг графіки нормальні. Таке враження ніби знущаються над "вибраними" і чекають, щоб їм занесли хабаря!
08.02.2026 09:58 Ответить
Навіщо розповідати? Вороги України ось всередині, з такими патякалами і ворогів зовнішніх не треба.
08.02.2026 10:05 Ответить
"Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла."

Тимчасові - це скільки? Бо у мене, з сьогодняшнього ранку, світло буде відсутнє 9 годин, а присутнє лише 2. До цього було 2 через 7. То це 2 додаткові години, відсутності світла, забрав Київ?

Я не спеціаліст, але якась повна муйня виходить, не складається логічний ланцюжок. "Попри колосальний дефіцит електрики..." То якщо її дефіцит, то навіщо тоді знижувати потужність генерації АЕС?
08.02.2026 10:09 Ответить
Бо зелені не закупили достатньо палива для АЕС. Ось навіщо. Інфа про це періодично просочується, але швидко блокується. Ви думаєте чого вони постійно публічно звітують коли щось відремонтували? Щоб знову прилетіло. Щоб таким чином прикрити свої пройоби. "Війна все спише" - чули про таке?
08.02.2026 11:24 Ответить
Щось не розумію,до чого тут паливо АЕС?
08.02.2026 17:49 Ответить
В Ботанічному саду мерзнуть рослини, питання, куди діваються генератори, якими засипали іноземці
08.02.2026 14:12 Ответить
у нас люди замерзають, діти, а ви про рослини....
09.02.2026 01:52 Ответить
Шо там по блекаутумна маскве, Вальдемар? Или пока туда только "двушечки" идут?
08.02.2026 14:14 Ответить
 
 