Киев возвращается к временным графикам отключения света, - ДТЭК

Киев утром 8 февраля возвращается к временным графикам отключения света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Детали

"Энергетикам снова удалось сделать невозможное. Несмотря на колоссальный дефицит электричества, мы возвращаемся к временным графикам в столице.

Их можно будет посмотреть в чат-боте, на сайте или в Киеве Цифровом.

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии не действовали из-за сложившейся ситуации.

