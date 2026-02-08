Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла, - ДТЕК
Київ зранку 8 лютого повертається до тимчасових графіків відключення світла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
"Енергетикам знову вдалося зробити неможливе. Попри колосальний дефіцит електрики, ми повертаємось до тимчасових графіків в столиці.
Їх можна буде подивитись в чат-боті, на сайті або в Київ Цифровому.
Масований обстріл 7 лютого
- Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.
- Через обстріли масово уражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.
Тимчасові - це скільки? Бо у мене, з сьогодняшнього ранку, світло буде відсутнє 9 годин, а присутнє лише 2. До цього було 2 через 7. То це 2 додаткові години, відсутності світла, забрав Київ?
Я не спеціаліст, але якась повна муйня виходить, не складається логічний ланцюжок. "Попри колосальний дефіцит електрики..." То якщо її дефіцит, то навіщо тоді знижувати потужність генерації АЕС?
Все элементарно, снижается генерация потому, что передать невозможно. Разбита передающая подстанции от АЭС в регионы. Россияне атакуют не АЭС, боятся, а логистическую цепочку от них.
И, к сожалению, защитить подстанции нереально. Поэтому такая ситуация возможна постоянно.
Залишилось ще трохи, разом до перемоги!😎