3 929 21

Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла, - ДТЕК

світло у Києві

Київ зранку 8 лютого повертається до тимчасових графіків відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Деталі

"Енергетикам знову вдалося зробити неможливе. Попри колосальний дефіцит електрики, ми повертаємось до тимчасових графіків в столиці.

Їх можна буде подивитись в чат-боті, на сайті або в Київ Цифровому.

Масований обстріл 7 лютого

  • Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.
  • Через обстріли масово уражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

Автор: 

Київ (20691) енергетика (3793) ДТЕК (2050) відключення світла (1674)
Топ коментарі
+7
Чем хвалитися. Тем что в Киев по 3 часа в сутки свет есть, но по графику?)
08.02.2026 11:52 Відповісти
+4
Если Вы не специалист, то зачем Вы делаете выводы, что это "муйня?"
Все элементарно, снижается генерация потому, что передать невозможно. Разбита передающая подстанции от АЭС в регионы. Россияне атакуют не АЭС, боятся, а логистическую цепочку от них.
И, к сожалению, защитить подстанции нереально. Поэтому такая ситуация возможна постоянно.
08.02.2026 12:15 Відповісти
+4
Перемовини зараз не вигідні для України. Якщо ми протримаємось до весни, вже буде інший розклад, - нардеп Костенко. «Нам потрібно зупинити їх на полі бою, довести їх втрати до 50 тис. на місяць, збивати 80-90% дронів при перетині кордону. Тоді не рф буде говорити «віддайте нам території», а Україна говоритиме «віддайте нам АЕС, Кінбурнзьку косу, Нову Каховку».
Залишилось ще трохи, разом до перемоги!😎
08.02.2026 12:35 Відповісти
І навіщо хвалитись?Щоб кацапота гнила знову обстріляла????
08.02.2026 09:37 Відповісти
Рейтинг Зе перед виборами підвищують..
08.02.2026 10:58 Відповісти
Скільки локальних котелень почав будувати Кличко в Києві, після знищення ТЕЦ? Відповідь - Нуль! Кличко це нуль, його потрібно міняти!
08.02.2026 12:30 Відповісти
Вважаєш, що у Києві все ЦЕ відбувається за для зняття Кличка?
08.02.2026 12:55 Відповісти
Думаю що в важкі часи владі потрібно працювати день і ніч, а влада несмпроможна ні на що! І це не тільки Кличка стосується, просто Кличко особливо безпорадний.
08.02.2026 13:06 Відповісти
Кличко якраз рятує те, що руйнує шмаркля. А про мамєдова взагалі нічого не чутно. Затихарилося.
08.02.2026 13:09 Відповісти
Що може врятувати Кличко, який не відрізняє ТЕС від ТЕЦ
08.02.2026 13:12 Відповісти
А хто більш безпорадний - Кличко, чи Зеленський?
08.02.2026 13:22 Відповісти
У цього гандона рейиінг як у свинячого лайна ....
08.02.2026 14:58 Відповісти
це потужно😎
08.02.2026 12:56 Відповісти
У Вінниці досі діють графіки аварійних відключень! Світло включають раптово і раптово виключають як на дискотеці - люди застрягають в ліфтах! Причому у більшості черг графіки нормальні. Таке враження ніби знущаються над "вибраними" і чекають, щоб їм занесли хабаря!
08.02.2026 09:58 Відповісти
Навіщо розповідати? Вороги України ось всередині, з такими патякалами і ворогів зовнішніх не треба.
08.02.2026 10:05 Відповісти
"Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла."

Тимчасові - це скільки? Бо у мене, з сьогодняшнього ранку, світло буде відсутнє 9 годин, а присутнє лише 2. До цього було 2 через 7. То це 2 додаткові години, відсутності світла, забрав Київ?

Я не спеціаліст, але якась повна муйня виходить, не складається логічний ланцюжок. "Попри колосальний дефіцит електрики..." То якщо її дефіцит, то навіщо тоді знижувати потужність генерації АЕС?
08.02.2026 10:09 Відповісти
Бо зелені не закупили достатньо палива для АЕС. Ось навіщо. Інфа про це періодично просочується, але швидко блокується. Ви думаєте чого вони постійно публічно звітують коли щось відремонтували? Щоб знову прилетіло. Щоб таким чином прикрити свої пройоби. "Війна все спише" - чули про таке?
08.02.2026 11:24 Відповісти
Щось не розумію,до чого тут паливо АЕС?
08.02.2026 17:49 Відповісти
В Ботанічному саду мерзнуть рослини, питання, куди діваються генератори, якими засипали іноземці
08.02.2026 14:12 Відповісти
у нас люди замерзають, діти, а ви про рослини....
09.02.2026 01:52 Відповісти
Шо там по блекаутумна маскве, Вальдемар? Или пока туда только "двушечки" идут?
08.02.2026 14:14 Відповісти
 
 