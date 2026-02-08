Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла, - ДТЕК

Київ зранку 8 лютого повертається до тимчасових графіків відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Деталі

"Енергетикам знову вдалося зробити неможливе. Попри колосальний дефіцит електрики, ми повертаємось до тимчасових графіків в столиці.

Їх можна буде подивитись в чат-боті, на сайті або в Київ Цифровому.

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

Через обстріли масово уражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

