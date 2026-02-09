На фронте уже 74 боестолкновения. Силы обороны отразили 29 атак на Покровском направлении, - Генштаб

Противник не прекращает попыток атаковать в глубину территории Украины. Силы обороны сдерживают оккупантов, нанося им значительные потери. С начала суток, 9 декабря, на фронте уже произошло 74 боестолкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Как отмечается, продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня пострадал ряд населенных пунктов, среди которых: Ясная Поляна Черниговской области; Безсаловка, Рыжовка, Искрисковщина, Будки, Рогизное, Дорошовка, Середина-Буда, Новоивановка, Кучеровка, Голышевское, Харьковка, Бунячино, Толстодубово, Сорокино Сумской области.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений. Произошло одно боестолкновение.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в сторону населенных пунктов Прилепка, Зеленое и Волчанск.

На Купянском направлении враг пытается продвигаться в районах Песчаного и Долгенького. Боевые столкновения продолжаются.

Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении украинские воины отбили попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробышево и Новоселовки. Одна атака продолжается.

На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Озерного, Дроновки, Закитного и Платоновки. Одно из семи боестолкновений продолжается.

На Краматорском направлении противник атаковал в районе Ступочек.

На Константиновском направлении захватчики осуществили 10 наступательных действий вблизи Константиновки, Клебан-Быка, Русина Яра, Степановки и Ильиновки. Продолжается одна атака.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 32 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Софиевки, Родинского, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Ивановки, Филии и Дачного. Силы обороны сдерживают натиск, уже отбито 29 атак.

Обстановка на юге