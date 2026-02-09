На фронте уже 74 боестолкновения. Силы обороны отразили 29 атак на Покровском направлении, - Генштаб
Противник не прекращает попыток атаковать в глубину территории Украины. Силы обороны сдерживают оккупантов, нанося им значительные потери. С начала суток, 9 декабря, на фронте уже произошло 74 боестолкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Как отмечается, продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня пострадал ряд населенных пунктов, среди которых: Ясная Поляна Черниговской области; Безсаловка, Рыжовка, Искрисковщина, Будки, Рогизное, Дорошовка, Середина-Буда, Новоивановка, Кучеровка, Голышевское, Харьковка, Бунячино, Толстодубово, Сорокино Сумской области.
Обстановка на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений. Произошло одно боестолкновение.
Обстановка на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в сторону населенных пунктов Прилепка, Зеленое и Волчанск.
На Купянском направлении враг пытается продвигаться в районах Песчаного и Долгенького. Боевые столкновения продолжаются.
Обстановка на Востоке
- Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении украинские воины отбили попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробышево и Новоселовки. Одна атака продолжается.
- На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Озерного, Дроновки, Закитного и Платоновки. Одно из семи боестолкновений продолжается.
- На Краматорском направлении противник атаковал в районе Ступочек.
- На Константиновском направлении захватчики осуществили 10 наступательных действий вблизи Константиновки, Клебан-Быка, Русина Яра, Степановки и Ильиновки. Продолжается одна атака.
- На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 32 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Софиевки, Родинского, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Ивановки, Филии и Дачного. Силы обороны сдерживают натиск, уже отбито 29 атак.
Обстановка на юге
- На Александровском направлении агрессор атаковал в сторону Новохатского. Активных боестолкновений пока нет. Враг нанес авиаудары в районах Коломийцев и Лесного.
- На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 12 атак в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зализнычного, Зеленого, Загорного и Святопетровки. Враг нанес авиаудары в районах Дибровы, Чаривного и Воздвижевки.
- На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Малых Щербаков.
- На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
- На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано. Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.
