На фронті вже 74 боєзіткнення. Сили оборони відбили 29 атак на Покровському напрямку, - Генштаб
Противник не припиняє спроб атакувати в глибину території України. Сили оборони стримують окупантів, завдаючи їм значних втрат. Від початку доби, 9 грудня, на фронті вже відбулося 74 боєзіткнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Обстріли
Як зазначається, продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні постраждала низка населених пунктів, серед яких: Ясна Поляна Чернігівської області; Безсалівка, Рижівка, Іскрисківщина, Будки, Рогізне, Дорошівка, Середина-Буда, Новоіванівка, Кучерівка, Голишівське, Харківка, Бунячине, Товстодубове, Сорокине Сумської області.
Обстановка на Півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 34 обстріли населених пунктів та позицій наших підрозділів. Відбулося одне боєзіткнення.
Обстановка на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у бік населених пунктів Приліпка, Зелене та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку ворог намагається просуватися в районах Піщаного та Довгенького. Боєзіткнення тривають.
Обстановка на Сході
- Як інформує Генштаб, на Лиманському напрямку українські воїни відбили спроби загарбників просунутися в бік Дробишевого та Новоселівки. Одна атака триває.
- На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Озерного, Дронівки, Закітного та Платонівки. Одне з семи боєзіткнень продовжується.
- На Краматорському напрямку противник атакував у районі Ступочок.
- На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Степанівки та Іллінівки. Триває одна атака.
- На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Софіївки, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Іванівки, Філії та Дачного. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 29 атак.
Обстановка на Півдні
- На Олександрівському напрямку агресор атакував у бік Новохатського. Активних боєзіткнень наразі немає. Ворог завдав авіаударів у районах Коломійців та Лісного.
- На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 12 атак у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Залізничного, Зеленого, Загірного та Святопетрівки. Ворог завдав авіаударів у районах Діброви, Чарівного та Воздвижівки.
- На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі Малих Щербаків.
- На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
- На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.
