На фронті вже 74 боєзіткнення. Сили оборони відбили 29 атак на Покровському напрямку, - Генштаб

Противник не припиняє спроб атакувати в глибину території України. Сили оборони стримують окупантів, завдаючи їм значних втрат. Від початку доби, 9 грудня, на фронті вже відбулося 74 боєзіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстріли

Як зазначається, продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні постраждала низка населених пунктів, серед яких: Ясна Поляна Чернігівської області; Безсалівка, Рижівка, Іскрисківщина, Будки, Рогізне, Дорошівка, Середина-Буда, Новоіванівка, Кучерівка, Голишівське, Харківка, Бунячине, Товстодубове, Сорокине Сумської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено пункт управління ВДВ РФ на Курщині, склад боєприпасів та контейнери з 6 тис. FPV-дронів, - Генштаб

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 34 обстріли населених пунктів та позицій наших підрозділів. Відбулося одне боєзіткнення.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у бік населених пунктів Приліпка, Зелене та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог намагається просуватися в районах Піщаного та Довгенького. Боєзіткнення тривають.

Також читайте: На фронті відбулося 283 боєзіткнення. Найбільше – на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Обстановка на Сході

Як інформує Генштаб, на Лиманському напрямку українські воїни відбили спроби загарбників просунутися в бік Дробишевого та Новоселівки. Одна атака триває.

На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Озерного, Дронівки, Закітного та Платонівки. Одне з семи боєзіткнень продовжується.

На Краматорському напрямку противник атакував у районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Степанівки та Іллінівки. Триває одна атака.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Софіївки, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Іванівки, Філії та Дачного. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 29 атак.

Читайте: Росіяни просунулись у Малій Токмачці на Запоріжжі та поблизу двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПА

Обстановка на Півдні