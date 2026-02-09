Меркель снова на политической сцене: экс-канцлер посетит конференцию ХДС, несмотря на конфликт с Мерцем
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель планирует 20 февраля впервые после отставки принять участие в партийной конференции Христианско-демократического союза (ХДС).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое информагентство dpa.
Меркель приглашена на выступление в качестве почетного гостя в первый день конференции, которая продлится до выборов председателя партии. Последний раз она лично посещала федеральную партийную конференцию ХДС в 2019 году в Лейпциге.
Участие Меркель в конференции
В этом году конференция проходит в Штутгарте, где ожидается переизбрание Фридриха Мерца на пост председателя ХДС.
- Отношения между Меркель и Мерцем считаются напряженными, бывшая канцлер неоднократно критиковала его публично.
Ранее Ангела Меркель пропускала онлайн-конференцию в 2021 году из-за пандемии, а также не участвовала в заседаниях в 2022 и 2024 годах. Во время избрания Мерца канцлером 6 мая 2025 года Меркель присутствовала, но покинула зал после первого тура голосования.
"Бывший канцлер примет приглашение и примет участие в конференции вплоть до выборов председателя партии", — сообщило ее официальное представительство.
Политические заявления и международный контекст
В октябре Меркель заявила венгерскому проекту Partizan, что Польша и страны Балтии якобы помешали прямым контактам ЕС с Путиным. Тогда на ее слова резко отреагировали министры иностранных дел Эстонии и Польши, назвав их "неуместными и неправильными".
Меркель также не участвовала в праздновании 70-летия Мерца в ноябре из-за поездки в Израиль, что дополнительно подчеркивает сложные отношения в партии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Фрау штазі сподіватися не на що.