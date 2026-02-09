РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6688 посетителей онлайн
Новости Фридрих Мерц канцлер Германии
302 5

Меркель снова на политической сцене: экс-канцлер посетит конференцию ХДС, несмотря на конфликт с Мерцем

Меркель выступит на собрании ХДС

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель планирует 20 февраля впервые после отставки принять участие в партийной конференции Христианско-демократического союза (ХДС).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое информагентство dpa.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Меркель приглашена на выступление в качестве почетного гостя в первый день конференции, которая продлится до выборов председателя партии. Последний раз она лично посещала федеральную партийную конференцию ХДС в 2019 году в Лейпциге.

Читайте также: Германия призвала Россию к компромиссу после переговоров в Абу-Даби

Участие Меркель в конференции

В этом году конференция проходит в Штутгарте, где ожидается переизбрание Фридриха Мерца на пост председателя ХДС.

  • Отношения между Меркель и Мерцем считаются напряженными, бывшая канцлер неоднократно критиковала его публично.

Ранее Ангела Меркель пропускала онлайн-конференцию в 2021 году из-за пандемии, а также не участвовала в заседаниях в 2022 и 2024 годах. Во время избрания Мерца канцлером 6 мая 2025 года Меркель присутствовала, но покинула зал после первого тура голосования.

"Бывший канцлер примет приглашение и примет участие в конференции вплоть до выборов председателя партии", — сообщило ее официальное представительство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС готов к переговорам с Россией, но это не должны быть "параллельные" каналы коммуникации, - Мерц

Политические заявления и международный контекст

В октябре Меркель заявила венгерскому проекту Partizan, что Польша и страны Балтии якобы помешали прямым контактам ЕС с Путиным. Тогда на ее слова резко отреагировали министры иностранных дел Эстонии и Польши, назвав их "неуместными и неправильными".

Меркель также не участвовала в праздновании 70-летия Мерца в ноябре из-за поездки в Израиль, что дополнительно подчеркивает сложные отношения в партии.

Читайте также: Польша и страны Балтии блокировали диалог ЕС с Путиным в 2021 году, - Меркель

Автор: 

Германия (7543) Меркель Ангела (2136)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Схоже нарассєя знову планує розіграти карту " комсомолки" Меркель...ото буде треш..☹️
показать весь комментарий
09.02.2026 22:58 Ответить
Куйло ще шрёдєра не відпустив.
Фрау штазі сподіватися не на що.
показать весь комментарий
09.02.2026 23:03 Ответить
Фрау достали из нафталина. АДГ сама не справилась с задачей? Ну-ну
показать весь комментарий
09.02.2026 23:00 Ответить
Знову ***** свою пАдругу на сцЄну запускає... *****...
показать весь комментарий
09.02.2026 23:01 Ответить
Знов ця шмерклі
показать весь комментарий
10.02.2026 11:52 Ответить
 
 