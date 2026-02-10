Срыв поставок: военные не получили FPV-дроны на оптоволокне на 5 млрд грн. ВИДЕО

Один из украинских производителей сорвал поставку большой партии FPV-дронов для ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале журналиста-расследователя Юрия Николова.

По словам журналиста, речь идет о более чем 100 тысячах FPV-дронов на оптоволокне, которые должны были быть переданы военным еще месяц назад. Дроны уже оплачены, однако подразделения из разных направлений до сих пор их не получили.

Срыв контракта

Юрий Николов отмечает, что производитель взял предоплату, нопосле этого китайские поставщики резко подняли стоимость оптоволокна. Как следствие, компания не смогла выполнить контракт на согласованных условиях и теперь он за старые деньги не может выполнить заказ.

"Речь идет не о мелкой партии, а о количестве, которого хватило бы на поражение врага в течение нескольких месяцев", - подчеркнул журналист.

По его оценке, ежемесячная потребность фронта составляет около 30 тысяч таких дронов. Именно эта цифра соответствует темпам пополнения армии РФ.

Ответственность за срыв закупок

Николов считает, что ответственность лежит не только на производителе. По его словам, ситуация стала возможной из-за недостатков в системе оборонных закупок.

Журналист обращает внимание на механизм "дот-чейн", который ввела команда руководителя Агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова. Именно в этой системе, по его словам, была заложена критическая уязвимость.

