Срыв поставок: военные не получили FPV-дроны на оптоволокне на 5 млрд грн. ВИДЕО
Один из украинских производителей сорвал поставку большой партии FPV-дронов для ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале журналиста-расследователя Юрия Николова.
По словам журналиста, речь идет о более чем 100 тысячах FPV-дронов на оптоволокне, которые должны были быть переданы военным еще месяц назад. Дроны уже оплачены, однако подразделения из разных направлений до сих пор их не получили.
Срыв контракта
Юрий Николов отмечает, что производитель взял предоплату, нопосле этого китайские поставщики резко подняли стоимость оптоволокна. Как следствие, компания не смогла выполнить контракт на согласованных условиях и теперь он за старые деньги не может выполнить заказ.
"Речь идет не о мелкой партии, а о количестве, которого хватило бы на поражение врага в течение нескольких месяцев", - подчеркнул журналист.
По его оценке, ежемесячная потребность фронта составляет около 30 тысяч таких дронов. Именно эта цифра соответствует темпам пополнения армии РФ.
Ответственность за срыв закупок
Николов считает, что ответственность лежит не только на производителе. По его словам, ситуация стала возможной из-за недостатков в системе оборонных закупок.
Журналист обращает внимание на механизм "дот-чейн", который ввела команда руководителя Агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова. Именно в этой системе, по его словам, была заложена критическая уязвимость.
- Ранее Юрий Николов заявлял, что Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры отказало в предоставлении согласования на тендер по проектированию дороги к курорту "Буковель" стоимостью 9 млрд гривен, который провела региональная служба в Ивано-Франковской области.
Может они уже там?
FPV-дрони на оптоволокні забезпечують дальність польоту від 3-5 км (стандартні моделі) до 15-20 км і понад 40 км у новітніх розробках.....
для европи від 3-5 км (стандартні моделі) до 15-20 км на рязань будуть летіти
А вот вы дальше своих 2-х пальцев не видите.
Во-первых, причем здесь рязань? Дроны будут нужны и в Европе в случае возникновения там вооруженного конфликта с рашкой.
Или Европа может потом перепродать эти дроны в страны Азии или в Африки, где есть напряженность или уже идут боевые действия.
Во-вторых, дроны с оптоволокном были уже изготовлены и куплены ко контрактам Европой.
Оптоволокно, которое было на складах, израсходовалось.
Для МО решили закупить новую партию оптоволокна.
Понимая эту ситуацию, рашка могла попросить Китай поднять цену на оптоволокно, предложив Китаю что-то, от чего он не отказался (например, совсем копеечную нефть).
Рашке это выгодно, на фронте не будет огромного количества дронов, а Китай получит даром партию нефти. Или что-то другое.
НА СЛОВАХ все примитивно...
Попробуй любое массовое производство запустить (хоть пластмассовых ведер, хоть пельменей) а потом расскажешь....
Я например много лет покупаю для дома полиэтиленовые мешки для мусора одного и того же вида и производителя. Так вот, даже в таком простом изделии, каждый третий рулон бракованный (то отсутствует перфорация для отрыва, то плохая склейка в местах отрыва и т.д)..... А тянуть тонкое оптоволокно -- это не мусорные мешки....