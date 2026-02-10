РУС
Срыв поставок: военные не получили FPV-дроны на оптоволокне на 5 млрд грн. ВИДЕО

Один из украинских производителей сорвал поставку большой партии FPV-дронов для ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале журналиста-расследователя Юрия Николова.

По словам журналиста, речь идет о более чем 100 тысячах FPV-дронов на оптоволокне, которые должны были быть переданы военным еще месяц назад. Дроны уже оплачены, однако подразделения из разных направлений до сих пор их не получили.

Срыв контракта

Юрий Николов отмечает, что производитель взял предоплату, нопосле этого китайские поставщики резко подняли стоимость оптоволокна. Как следствие, компания не смогла выполнить контракт на согласованных условиях и теперь он за старые деньги не может выполнить заказ.

"Речь идет не о мелкой партии, а о количестве, которого хватило бы на поражение врага в течение нескольких месяцев", - подчеркнул журналист.

По его оценке, ежемесячная потребность фронта составляет около 30 тысяч таких дронов. Именно эта цифра соответствует темпам пополнения армии РФ.

Ответственность за срыв закупок

Николов считает, что ответственность лежит не только на производителе. По его словам, ситуация стала возможной из-за недостатков в системе оборонных закупок.

Журналист обращает внимание на механизм "дот-чейн", который ввела команда руководителя Агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова. Именно в этой системе, по его словам, была заложена критическая уязвимость.

  • Ранее Юрий Николов заявлял, что Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры отказало в предоставлении согласования на тендер по проектированию дороги к курорту "Буковель" стоимостью 9 млрд гривен, который провела региональная служба в Ивано-Франковской области.

закупки (876) Юрий Николов (126) дроны (6267)
+33
Чебуреків на гілляку! За ноги. Щоб наполеончик бачив із вікна.
10.02.2026 19:43 Ответить
+28
Не виробники, а ворожі диверсанти. Якби влада була Українська, то цим щурам мало не здалося б за диверсію, але скоріш за все влада в ділі і в долі.
10.02.2026 19:52 Ответить
+25
Просто якись невимовно дикий піздец.
10.02.2026 19:44 Ответить
Зе
10.02.2026 19:42 Ответить
the
the is 💩
10.02.2026 19:45 Ответить
А зеленський з стефанчуками та свириденко, зовсім про ОЧЕВИДНЕ не звітують???? Мо не ЗНАЮТЬ, що воно там і як??? Одні «шлахмбауми» від міндічів-баканових???
10.02.2026 20:21 Ответить
Чебуреків на гілляку! За ноги. Щоб наполеончик бачив із вікна.
10.02.2026 19:43 Ответить
Вас попереджали " Порох - сила - зелений виродок - могила ! ( кукурекав, що "война вигодна только Порошенко" ) зелені істоти всі, без виключення -вороги , підступніши, підліші, за орків , дивляться в очі , брешуть і вбивають тих , хто , по скудоумію своєму , довірив клоуну , найнятому ФСБ ,свої долі Для зейла , єдина спасіння - капітуляція ,що він вперто робє ,безмежно мародерячі і призначаючи " хароших хлопців" ( кротів , гнид , людожерів , як татаров сирьський ………… )
11.02.2026 08:06 Ответить
хрипатий теж чебурек ?
показать весь комментарий
дивно це чути, за звичай не буває передоплати
показать весь комментарий
Для своїх придумано у контрактах, до подлива і 100% предоплата. Де контракт зірвано або якесь фуфло поставили, там завжди була предоплата. А от коли нормальний постачальник, то до останнього будут доколупиватися, щоб відкат дав.
показать весь комментарий
Якюи в країні Кібуців так само працював Держапарат їх би давно вже скинули в море.... ( Мрія усіх радикальних чалмоносців ,)
показать весь комментарий
тому, що в країні Кібуців при владі немає рушкникоголових, скрепоносців і іншого зброду, а тут, хто завгодно, але не українці.
показать весь комментарий
Просто якись невимовно дикий піздец.
показать весь комментарий
Не виробники, а ворожі диверсанти. Якби влада була Українська, то цим щурам мало не здалося б за диверсію, але скоріш за все влада в ділі і в долі.
показать весь комментарий
пані не читала статтю
показать весь комментарий
хто ж не дав українчикам обрати українську владу? хотіли ж гнусавого.
показать весь комментарий
А кого це взагалі е... ,взяли предоплату так що похер , будь те добри поставте хоч в минус для себе
показать весь комментарий
Міндічь , ти?
показать весь комментарий
Ось де поділися дрони , хрипате падло їх продав ! --Україна відкриває експорт дронів: У 2026 році в Європі буде вже десять експортних центрів, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3599521
показать весь комментарий
Якраз усе навпаки, це якраз може допомогти запобігти таким випадкам. Вивчайте будь ласка питання до того, як розносити зраду.
показать весь комментарий
Що запобігти -продажу дронів за кордон ? Чи для вас хрипатий не зрадник ? Воно продає все що навколо , все що бачить , і надра , і нас , і всю Україну , бо патологічно жадібне .
показать весь комментарий
Щоб контракти не зривати. Відкриття експорту - це загальне клопотання від українських виробників, немала частина яких вже давно релокувала своє виробництво до ЄС, але хоче залишатись під егідою України. Це допоможе їм у плануванні та масштабуванні виробництва. Що у свою чергу може зменшити залежність від китайских компонентів. Залежність, яка й створила проблему, описану у статті.
показать весь комментарий
".. у плануванні та масштабуванні .." , ага , це як яйця по 17, Фламінги ... Пане , найбільша проблема у всьому , це зелена влада зрадників , а не китайські компоненти .
показать весь комментарий
Одне ніяк не відміняє друге. Як раз саме такий дуркуватий популізм й привів їх до влади.
показать весь комментарий
Мінімум 50% критичної електроніки-це Китай.Чим ти її заміниш?
показать весь комментарий
зрада сталася ще у 2019. зараз просто залишкові явища
показать весь комментарий
Ой яка несподіванка!
показать весь комментарий
Ось тобі ******, і зеленського день???….
показать весь комментарий
Ну так, от у старих систем закупівель ніяких недоліків же не було. Просто узгодження займало декілька десятків років.
показать весь комментарий
якось дивно чути про китайців коли якісне оптоволокно виробляють лише японці...
показать весь комментарий
це колись таке було, зараз китайчатина робить все на світі і норм якості, і дешево.
показать весь комментарий
Зеленский вчера анонсировал экспорт дронов в Европу.
Может они уже там?
показать весь комментарий
йдеться про понад 100 тисяч FPV-дронів на оптоволокні, які мали бути передані військовим ще місяць тому. Джерело: https://censor.net/ua/n3599919

FPV-дрони на оптоволокні забезпечують дальність польоту від 3-5 км (стандартні моделі) до 15-20 км і понад 40 км у новітніх розробках.....

для европи від 3-5 км (стандартні моделі) до 15-20 км на рязань будуть летіти
показать весь комментарий
Я умею читать, о чем идет речь.
А вот вы дальше своих 2-х пальцев не видите.
Во-первых, причем здесь рязань? Дроны будут нужны и в Европе в случае возникновения там вооруженного конфликта с рашкой.
Или Европа может потом перепродать эти дроны в страны Азии или в Африки, где есть напряженность или уже идут боевые действия.
Во-вторых, дроны с оптоволокном были уже изготовлены и куплены ко контрактам Европой.
Оптоволокно, которое было на складах, израсходовалось.
Для МО решили закупить новую партию оптоволокна.
Понимая эту ситуацию, рашка могла попросить Китай поднять цену на оптоволокно, предложив Китаю что-то, от чего он не отказался (например, совсем копеечную нефть).
Рашке это выгодно, на фронте не будет огромного количества дронов, а Китай получит даром партию нефти. Или что-то другое.
11.02.2026 12:30 Ответить
такий бардак в ЗСУ,а вони ухилянтів в тилу шукають.
показать весь комментарий
Та й не кажи, в зсу крадуть на всьому і все що погано лежить а вони вперто бусифікують= сзч = про**б державних коштів , та блін , за ті просрані гроші на яких наробили обмундирування можна було би давним давно зробити нормальний рекрутинг з нормальними посадами і зарплатами але хер хто плавав.
показать весь комментарий
а хтось вже хоче українські дрони експортувать
показать весь комментарий
Що казати і про грілки, отримали замовлення і гроші половину зробили і здриснули на Мальдіви..
показать весь комментарий
Зате Зеленскій надуває щоки про створення п'ять першочергових хабів за кордоном для продажу дронів. Бо любі гроші в бюджет, це "міндіч-схеми + двушечка на Мацкву".
показать весь комментарий
Наскільки складним є виробництво оптиволокна? Може придбати обладнання і послати на китайців по курсу руzкого воєнного корабля? Якщо хтось в цьому розбирається поділіться інфою.
показать весь комментарий
Може послати американські Інтел і Амд і самии робити компютерні процесори з техпроцесом 3-4 нм, бо навіть у китайців які за все хватаються, щось не дуже виходить))
показать весь комментарий
бачу ти звик куй з пальцем порівнювати? оптоволокно це примітивна технологія у порівнянні з мікрочіпами!
показать весь комментарий
"оптоволокно це примітивна технологія"
НА СЛОВАХ все примитивно...
Попробуй любое массовое производство запустить (хоть пластмассовых ведер, хоть пельменей) а потом расскажешь....
показать весь комментарий
Запустити можливо,але прийдуть інвестняні і все відберуть.Або такий відкат запросять-що краще закритись.
показать весь комментарий
просто в любом производстве есть куча ньюансов, специфики и сложностей.

Я например много лет покупаю для дома полиэтиленовые мешки для мусора одного и того же вида и производителя. Так вот, даже в таком простом изделии, каждый третий рулон бракованный (то отсутствует перфорация для отрыва, то плохая склейка в местах отрыва и т.д)..... А тянуть тонкое оптоволокно -- это не мусорные мешки....
показать весь комментарий
нема слів , " адні букви " !!! 🤡 су ч* дло, коли сщезниш ?!!!! ....
показать весь комментарий
Дрони на експорт підуть, Санич вже домовився
показать весь комментарий
наш харант оточив себе такими.. потужними .. менеджерами . всім ці пацюки добре відомі . алібаба-єрмак . міндіч-карлсон. чернишов-чегевара . галущенко . цукерман .шурма . рєзніков і глиняна . пронін . павло кириленко . ванька баканов . депутати слуги урода всі поголовно за конвертами в черзі стоять ..лєгітімний проффесор.. януковощ задає логічне питання якщо мені впаяли 12 років тюрми то що потрібно робити з зеленими гандонами які ******* з бюджету . беруть хабарі десятками мільйонів накупили дорогої нерухомості за кордоном і благополучно здристнули . коли буде суд . і чи буде він взагалі ??? ваганян на увесь світ дав покази на баканова-наумова-зеленського --- керівники набу і сап відпрацюйте свою зарплату півміліона гривень в місяць чи очко жим-жим . чому на допит не викликаєте зеленського ми ж усі президенти він колись блеяв . можна по відео організувати допит ваганяна і вовіка чого ви боїтесь . чи у дєрьмака і на вас компромат зібраний ???
показать весь комментарий
Це ніщо інше, як шкідництво та диверсія проти України під час війни
показать весь комментарий
Скоро не один вмєняємий ні виробник ні продавець не схоче мати справи з дибілоїдною структурою під зазвою Зе-Се-У, навіть якщо він тріжди патріот. Залишаться одні придурки-одноразки (ті хто ще не знає наскільки воно кончене) і корупціонери які продають яйця по 17
показать весь комментарий
І чому я не здивований?
показать весь комментарий
Переглянув топ -виробників оптоволокна- Corning (США), Prysmian (Італія), Furukawa (Японія), Sumitomo Electric (Японія), Nexans (Франція). Де вони, гниди, знайшли китайців. Чи це, щоб купити за руб відро?
показать весь комментарий
Так.
показать весь комментарий
