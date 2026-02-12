Поражен Ухтинский НПЗ в России. На предприятии возник пожар, - Генштаб
Силы обороны Украины нанесли удар по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу (республика Коми, Россия).
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Там отметили, что расстояние от государственной границы Украины составляет 1750 километров.
"По предварительной информации, после поражения возник пожар на технологическом участке АВТ и установке висбрекинга.
Справочно: Основная цель установки висбрекинга — снизить вязкость сырья для получения товарного мазута и дополнительных легких фракций (бензин, газойль)", — говорится в сообщении.
Ухтинский НПЗ входит в структуру ПАО "Лукойл", осуществляет переработку нефти с годовым объемом около 4,2 млн тонн. Основными продуктами являются автомобильный и прямогонный бензины, дизельное топливо, мазут, вакуумный газойль.
Также завод обеспечивает российскую оккупационную армию.
В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось об атаке на город Ухта, в результате чего над городом местные жители фиксировали густой столб черного дыма.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Грійтеся московіти ***********, поки ще холодно!! Це ж дача ********????
сплять спокійно і нагло розповідають ,
що всіх українців потрібно знищити!
Як таку мразь земля носить на землі?
Вони повинні зникнути з цивілізованого світу ,
так як це чорти , а не люди!!
В'їбали по Ухті!!!