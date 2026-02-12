Поражен Ухтинский НПЗ в России. На предприятии возник пожар, - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли удар по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу (республика Коми, Россия).

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Там отметили, что расстояние от государственной границы Украины составляет 1750 километров.

"По предварительной информации, после поражения возник пожар на технологическом участке АВТ и установке висбрекинга.



Справочно: Основная цель установки висбрекинга — снизить вязкость сырья для получения товарного мазута и дополнительных легких фракций (бензин, газойль)", — говорится в сообщении.

Ухтинский НПЗ входит в структуру ПАО "Лукойл", осуществляет переработку нефти с годовым объемом около 4,2 млн тонн. Основными продуктами являются автомобильный и прямогонный бензины, дизельное топливо, мазут, вакуумный газойль.

Также завод обеспечивает российскую оккупационную армию.

В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось об атаке на город Ухта, в результате чего над городом местные жители фиксировали густой столб черного дыма.

