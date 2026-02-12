РУС
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
2 069 9

Поражен Ухтинский НПЗ в России. На предприятии возник пожар, - Генштаб

Удар по российской Ухте 12 февраля: атакован НПЗ

Силы обороны Украины нанесли удар по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу (республика Коми, Россия).

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Там отметили, что расстояние от государственной границы Украины составляет 1750 километров.

"По предварительной информации, после поражения возник пожар на технологическом участке АВТ и установке висбрекинга.

Справочно: Основная цель установки висбрекинга — снизить вязкость сырья для получения товарного мазута и дополнительных легких фракций (бензин, газойль)", — говорится в сообщении.

Читайте также: НПЗ "Волгоградский", склады и средства ПВО рашистов поражены Силами обороны, - Генштаб

Ухтинский НПЗ входит в структуру ПАО "Лукойл", осуществляет переработку нефти с годовым объемом около 4,2 млн тонн. Основными продуктами являются автомобильный и прямогонный бензины, дизельное топливо, мазут, вакуумный газойль.

Также завод обеспечивает российскую оккупационную армию.

В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Закат солнца" Волгоградского НПЗ в РФ: Силы беспилотных систем поразили завод в ночь на 11 февраля. ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось об атаке на город Ухта, в результате чего над городом местные жители фиксировали густой столб черного дыма.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны ночью атаковали Ильский НПЗ РФ. ВИДЕО

Автор: 

НПЗ (416) россия (98978) Коми (15) Удары по РФ (768)
Кацапи грійтеся поки горить.
показать весь комментарий
12.02.2026 14:08 Ответить
Благодатний вогонь з Мирної України зійшов на сруськаю ухту!!
Грійтеся московіти ***********, поки ще холодно!! Це ж дача ********????
показать весь комментарий
12.02.2026 15:16 Ответить
Посмикали трохи Пуйла за Фаберже-для нього це як масаж.
показать весь комментарий
12.02.2026 16:34 Ответить
Коли вже вдаримо москві , де наші русофашисти
сплять спокійно і нагло розповідають ,
що всіх українців потрібно знищити!
Як таку мразь земля носить на землі?
Вони повинні зникнути з цивілізованого світу ,
так як це чорти , а не люди!!
показать весь комментарий
12.02.2026 16:53 Ответить
По москві
показать весь комментарий
12.02.2026 16:54 Ответить
Oljimpijskij ogonj doshjol do kacapii?
показать весь комментарий
12.02.2026 17:14 Ответить
Ухти-ахти... і немає нафти!
показать весь комментарий
12.02.2026 17:15 Ответить
Ух ти!
В'їбали по Ухті!!!
показать весь комментарий
12.02.2026 20:08 Ответить
,,Ухты---мы вышли из бухты...,,
показать весь комментарий
12.02.2026 21:38 Ответить
 
 