Уражено Ухтинський НПЗ у Росії. На підприємстві виникла пожежа, - Генштаб

Сили оборони України уразили Ухтинський нафтопереробний завод (республіка Комі, Росія).

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Там зазначили, що відстань від державного кордону України становить 1750 кілометрів.

"За попередньою інформацією, після ураження виникла пожежа на технологічній ділянці АВТ та установці вісбрекінгу.



Довідково: Основна мета установки вісбрекінгу — знизити в'язкість сировини для отримання товарного мазуту та додаткових легких фракцій (бензин, газойль)", - йдеться в повідомленні.

Ухтинський НПЗ входить до структури ПАТ "Лукойл", здійснює переробку нафти з річним обсягом близько 4,2 млн тонн. Основними продуктами є автомобільний та прямогонний бензини, дизельне пальне, мазут, вакуумний газойль.

Також завод забезпечує російську окупаційну армію.

Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

Що передувало?

Раніше повідомлялось про атаку на місто Ухта, внаслідок чого над містом місцеві фіксували густий стовп чорного диму.

