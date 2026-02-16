РУС
Угроза агрессии рф для Европы
Если Россия вторгнется в Эстонию, мы перенесем войну на их территорию, - Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что утверждения о том, будто его страна является одной из самых уязвимых в Европе перед потенциальной агрессией России, не соответствуют действительности.

Об этом он сказал в интервью DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Комментируя предположение, что Эстония может стать одной из первых целей возможного вторжения РФ, Цахкна признал: если смотреть только на карту, такая логика может казаться очевидной. В то же время он подчеркнул, что в реальности страна активно усиливает свои оборонные возможности.

По словам министра, НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо, а новые оборонные планы предусматривают не пассивное ожидание, а четкий алгоритм действий в случае угрозы.

"Если Россия вторгнется на нашу территорию, начав сопротивление, мы перенесем войну на территорию России", - заявил глава МИД Эстонии.

В то же время он отметил, что его беспокоит вопрос политической решимости европейских стран. По его мнению, ключевой вопрос заключается в том, готова ли Европа принимать сложные решения и усиливать собственную безопасность.

Переговоры с РФ

Цахкна также раскритиковал идею переговоров с диктатором России Владимиром Путиным без четкой стратегии. По его словам, подобная политика продолжалась десятилетиями и не принесла результатов, кроме новых войн и еще более агрессивного поведения Москвы.

Министр предостерег от поиска специального посланника Евросоюза для контактов с Кремлем, считая, что такие шаги могут только ослабить позиции Европы и Украины.

Топ комментарии
+7
Лесны́е бра́тья (латыш. mežabrāļi, лит. miško broliai, laisvės kovotojai, partizanai, эст. metsavennad) - неофициальное наименование вооружённых национально-освободительных формирований, действовавших в 1940-е-1950-е годы на территории прибалтийских республик (Литвы, Латвии и Эстонии), а также в западных районах Псковской области РСФСР (переданных в 1944-1945 годах в РСФСР из состава Эстонии и Латвии), целью которых была борьба с советской властью и восстановление независимости прибалтийских стран. Наибольший подъём этого движения наблюдался в Литве в 1944-1947 годах.
В країнах Балтії, як і у українців є досвід партизанської війни, і вони теж натерпілися під час кацапської окупації, тому, маю думку, попортять крові рашистам в разі нападу!
16.02.2026 11:21
+5
учись піаніст
16.02.2026 11:19
+5
лох, прочитай про вторгнення совка в Естонію і про те, наскільки завзято та успішно вони билися
16.02.2026 11:31
Пока что вы только футболки рисуете.
16.02.2026 11:11
Ну за дикобразним щитом можна сміливо займатись малюванням
16.02.2026 11:15
16.02.2026 11:21
16.02.2026 11:31
16.02.2026 11:19
Ой! Ви ще з своєю "п"ятою колоною" спробуйте справиться! Більше половини жителів тієї ж Нарви на портрет Путіна моляться...
16.02.2026 11:36
Росія тоді буде мати справу з армією США,яка не буде ставати в оборону,в окопи,а буде знищувати точним вогнем всі рос.підрозділи,які вторглися.
16.02.2026 12:28
А знаєте скільки часу треба, наприклад, найкращій 101-ій або 82-ій повітряно - десантним дивізіям армії США щоб з'явитися в Естонії? При тому що там 250 км від кордону до кордону і все відбуватиметься швидко з тими п'ятьма батальйонами місцевих збройних сил.
16.02.2026 12:54
За цей час будуть точні ракетні удари.
І скільки максимум буде задіяно рос.армії: 50,100тис.? Ось по них будуть ці удари,а дальше і війська зосередяться і все решта. Оборона в окопах,як у нас,то не для них.Якось так,або ще більше.
16.02.2026 13:05
Ви серйозно вважаєте що Штати ввяжуться в війну з рф таким способом? Це фантазії при любому президенту, єдине що вони можуть то це пару тисяч на базах але не при цьому президенту.
16.02.2026 14:21
Не хіба Штати,а і Британія-Німеччина-Франція.Пу це знає і не наважиться напасти на країну НАТО.
Та,ще можуть піти на випередження,якщо будуть вагомі докази рос.наступу:перекриють своїми військами кордони країн Балтії.
16.02.2026 15:09
Та у них армії скорочені ще давно і це все треба розвернути, озброїти, і навчити зовсім нової війни. У них є одні стандарти і ті застарілі. А з історії мало прикладів ганебної поведінки Штатів і їх союзників в Кореї, В'єтнамі, Афганістані?
16.02.2026 15:28
Погляд такий: наразі,НАТО найсильніший військово-політичний союз,починаючи з моменту його створення і ще ніхто не посмів напасти на країну НАТО. Не посмів і пу,якби напав-не рахується.
Щодо військових кампаній в світі,то були як невдачі,так і перемоги,приклад Ірак,Сірія Венесуела.
16.02.2026 15:41
ну чтоб зтого не сталося помогайте Украине
16.02.2026 14:10
 
 