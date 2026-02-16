Если Россия вторгнется в Эстонию, мы перенесем войну на их территорию, - Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что утверждения о том, будто его страна является одной из самых уязвимых в Европе перед потенциальной агрессией России, не соответствуют действительности.
Об этом он сказал в интервью DW, сообщает Цензор.НЕТ.
Комментируя предположение, что Эстония может стать одной из первых целей возможного вторжения РФ, Цахкна признал: если смотреть только на карту, такая логика может казаться очевидной. В то же время он подчеркнул, что в реальности страна активно усиливает свои оборонные возможности.
По словам министра, НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо, а новые оборонные планы предусматривают не пассивное ожидание, а четкий алгоритм действий в случае угрозы.
"Если Россия вторгнется на нашу территорию, начав сопротивление, мы перенесем войну на территорию России", - заявил глава МИД Эстонии.
В то же время он отметил, что его беспокоит вопрос политической решимости европейских стран. По его мнению, ключевой вопрос заключается в том, готова ли Европа принимать сложные решения и усиливать собственную безопасность.
Переговоры с РФ
Цахкна также раскритиковал идею переговоров с диктатором России Владимиром Путиным без четкой стратегии. По его словам, подобная политика продолжалась десятилетиями и не принесла результатов, кроме новых войн и еще более агрессивного поведения Москвы.
Министр предостерег от поиска специального посланника Евросоюза для контактов с Кремлем, считая, что такие шаги могут только ослабить позиции Европы и Украины.
В країнах Балтії, як і у українців є досвід партизанської війни, і вони теж натерпілися під час кацапської окупації, тому, маю думку, попортять крові рашистам в разі нападу!
І скільки максимум буде задіяно рос.армії: 50,100тис.? Ось по них будуть ці удари,а дальше і війська зосередяться і все решта. Оборона в окопах,як у нас,то не для них.Якось так,або ще більше.
Та,ще можуть піти на випередження,якщо будуть вагомі докази рос.наступу:перекриють своїми військами кордони країн Балтії.
Щодо військових кампаній в світі,то були як невдачі,так і перемоги,приклад Ірак,Сірія Венесуела.