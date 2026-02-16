Если Россия вторгнется в Эстонию, мы перенесем войну на их территорию, - Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что утверждения о том, будто его страна является одной из самых уязвимых в Европе перед потенциальной агрессией России, не соответствуют действительности.

Об этом он сказал в интервью DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Комментируя предположение, что Эстония может стать одной из первых целей возможного вторжения РФ, Цахкна признал: если смотреть только на карту, такая логика может казаться очевидной. В то же время он подчеркнул, что в реальности страна активно усиливает свои оборонные возможности.

По словам министра, НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо, а новые оборонные планы предусматривают не пассивное ожидание, а четкий алгоритм действий в случае угрозы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цахкна раскритиковал дисквалификацию Гераскевича: "Когда почтение памяти наказывается, нейтралитет становится соучастием"

"Если Россия вторгнется на нашу территорию, начав сопротивление, мы перенесем войну на территорию России", - заявил глава МИД Эстонии.

В то же время он отметил, что его беспокоит вопрос политической решимости европейских стран. По его мнению, ключевой вопрос заключается в том, готова ли Европа принимать сложные решения и усиливать собственную безопасность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Норвегия не исключает возможности вторжения РФ под предлогом "защиты" ядерных объектов, - главнокомандующий ВС Кристофферсен

Переговоры с РФ

Цахкна также раскритиковал идею переговоров с диктатором России Владимиром Путиным без четкой стратегии. По его словам, подобная политика продолжалась десятилетиями и не принесла результатов, кроме новых войн и еще более агрессивного поведения Москвы.

Министр предостерег от поиска специального посланника Евросоюза для контактов с Кремлем, считая, что такие шаги могут только ослабить позиции Европы и Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша создала резерв повышенной готовности для быстрой мобилизации