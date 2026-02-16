Якщо Росія вторгнеться в Естонію, ми перенесемо війну на їх територію, - Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що твердження про те, ніби його країна є однією з найбільш вразливих у Європі перед потенційною агресією Росії, не відповідають дійсності.

Коментуючи припущення, що Естонія може стати однією з перших цілей можливого вторгнення РФ, Цахкна визнав: якщо дивитися лише на карту, така логіка може здаватися очевидною. Водночас він наголосив, що в реальності країна активно посилює свої оборонні можливості.

За словами міністра, НАТО нині є сильнішим, ніж будь-коли, а нові оборонні плани передбачають не пасивне очікування, а чіткий алгоритм дій у разі загрози.

"Якщо Росія вторгнеться на нашу територію, почавши опір, ми перенесемо війну на територію Росії", - заявив глава МЗС Естонії.

Водночас він зазначив, що його непокоїть питання політичної рішучості європейських країн. На його думку, ключове питання полягає в тому, чи готова Європа ухвалювати складні рішення та посилювати власну безпеку.

Цахкна також розкритикував ідею переговорів із диктатором Росії Володимиром Путіним без чіткої стратегії. За його словами, подібна політика тривала десятиліттями й не принесла результатів, окрім нових воєн і ще більш агресивної поведінки Москви.

Міністр застеріг від пошуку спеціального посланника Євросоюзу для контактів із Кремлем, вважаючи, що такі кроки можуть лише послабити позиції Європи та України.

Топ коментарі
Лесны́е бра́тья (латыш. mežabrāļi, лит. miško broliai, laisvės kovotojai, partizanai, эст. metsavennad) - неофициальное наименование вооружённых национально-освободительных формирований, действовавших в 1940-е-1950-е годы на территории прибалтийских республик (Литвы, Латвии и Эстонии), а также в западных районах Псковской области РСФСР (переданных в 1944-1945 годах в РСФСР из состава Эстонии и Латвии), целью которых была борьба с советской властью и восстановление независимости прибалтийских стран. Наибольший подъём этого движения наблюдался в Литве в 1944-1947 годах.
В країнах Балтії, як і у українців є досвід партизанської війни, і вони теж натерпілися під час кацапської окупації, тому, маю думку, попортять крові рашистам в разі нападу!
16.02.2026 11:21
учись піаніст
16.02.2026 11:19
лох, прочитай про вторгнення совка в Естонію і про те, наскільки завзято та успішно вони билися
16.02.2026 11:31
Пока что вы только футболки рисуете.
16.02.2026 11:11
Ну за дикобразним щитом можна сміливо займатись малюванням
16.02.2026 11:15
16.02.2026 11:21
лох, прочитай про вторгнення совка в Естонію і про те, наскільки завзято та успішно вони билися
16.02.2026 11:31
16.02.2026 11:19
Ой! Ви ще з своєю "п"ятою колоною" спробуйте справиться! Більше половини жителів тієї ж Нарви на портрет Путіна моляться...
16.02.2026 11:36
Росія тоді буде мати справу з армією США,яка не буде ставати в оборону,в окопи,а буде знищувати точним вогнем всі рос.підрозділи,які вторглися.
16.02.2026 12:28
А знаєте скільки часу треба, наприклад, найкращій 101-ій або 82-ій повітряно - десантним дивізіям армії США щоб з'явитися в Естонії? При тому що там 250 км від кордону до кордону і все відбуватиметься швидко з тими п'ятьма батальйонами місцевих збройних сил.
16.02.2026 12:54
За цей час будуть точні ракетні удари.
І скільки максимум буде задіяно рос.армії: 50,100тис.? Ось по них будуть ці удари,а дальше і війська зосередяться і все решта. Оборона в окопах,як у нас,то не для них.Якось так,або ще більше.
16.02.2026 13:05
Ви серйозно вважаєте що Штати ввяжуться в війну з рф таким способом? Це фантазії при любому президенту, єдине що вони можуть то це пару тисяч на базах але не при цьому президенту.
16.02.2026 14:21
Не хіба Штати,а і Британія-Німеччина-Франція.Пу це знає і не наважиться напасти на країну НАТО.
Та,ще можуть піти на випередження,якщо будуть вагомі докази рос.наступу:перекриють своїми військами кордони країн Балтії.
16.02.2026 15:09
Та у них армії скорочені ще давно і це все треба розвернути, озброїти, і навчити зовсім нової війни. У них є одні стандарти і ті застарілі. А з історії мало прикладів ганебної поведінки Штатів і їх союзників в Кореї, В'єтнамі, Афганістані?
16.02.2026 15:28
Погляд такий: наразі,НАТО найсильніший військово-політичний союз,починаючи з моменту його створення і ще ніхто не посмів напасти на країну НАТО. Не посмів і пу,якби напав-не рахується.
Щодо військових кампаній в світі,то були як невдачі,так і перемоги,приклад Ірак,Сірія Венесуела.
16.02.2026 15:41
ну чтоб зтого не сталося помогайте Украине
16.02.2026 14:10
Вы, реально верите, в то что написано в статье?
16.02.2026 18:41
 
 