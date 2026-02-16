Якщо Росія вторгнеться в Естонію, ми перенесемо війну на їх територію, - Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що твердження про те, ніби його країна є однією з найбільш вразливих у Європі перед потенційною агресією Росії, не відповідають дійсності.

Коментуючи припущення, що Естонія може стати однією з перших цілей можливого вторгнення РФ, Цахкна визнав: якщо дивитися лише на карту, така логіка може здаватися очевидною. Водночас він наголосив, що в реальності країна активно посилює свої оборонні можливості.

За словами міністра, НАТО нині є сильнішим, ніж будь-коли, а нові оборонні плани передбачають не пасивне очікування, а чіткий алгоритм дій у разі загрози.

"Якщо Росія вторгнеться на нашу територію, почавши опір, ми перенесемо війну на територію Росії", - заявив глава МЗС Естонії.

Водночас він зазначив, що його непокоїть питання політичної рішучості європейських країн. На його думку, ключове питання полягає в тому, чи готова Європа ухвалювати складні рішення та посилювати власну безпеку.

Переговори з РФ

Цахкна також розкритикував ідею переговорів із диктатором Росії Володимиром Путіним без чіткої стратегії. За його словами, подібна політика тривала десятиліттями й не принесла результатів, окрім нових воєн і ще більш агресивної поведінки Москви.

Міністр застеріг від пошуку спеціального посланника Євросоюзу для контактів із Кремлем, вважаючи, що такі кроки можуть лише послабити позиції Європи та України.

