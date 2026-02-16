Якщо Росія вторгнеться в Естонію, ми перенесемо війну на їх територію, - Цахкна
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що твердження про те, ніби його країна є однією з найбільш вразливих у Європі перед потенційною агресією Росії, не відповідають дійсності.
Про це він сказав в інтерв’ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.
Коментуючи припущення, що Естонія може стати однією з перших цілей можливого вторгнення РФ, Цахкна визнав: якщо дивитися лише на карту, така логіка може здаватися очевидною. Водночас він наголосив, що в реальності країна активно посилює свої оборонні можливості.
За словами міністра, НАТО нині є сильнішим, ніж будь-коли, а нові оборонні плани передбачають не пасивне очікування, а чіткий алгоритм дій у разі загрози.
"Якщо Росія вторгнеться на нашу територію, почавши опір, ми перенесемо війну на територію Росії", - заявив глава МЗС Естонії.
Водночас він зазначив, що його непокоїть питання політичної рішучості європейських країн. На його думку, ключове питання полягає в тому, чи готова Європа ухвалювати складні рішення та посилювати власну безпеку.
Переговори з РФ
Цахкна також розкритикував ідею переговорів із диктатором Росії Володимиром Путіним без чіткої стратегії. За його словами, подібна політика тривала десятиліттями й не принесла результатів, окрім нових воєн і ще більш агресивної поведінки Москви.
Міністр застеріг від пошуку спеціального посланника Євросоюзу для контактів із Кремлем, вважаючи, що такі кроки можуть лише послабити позиції Європи та України.
В країнах Балтії, як і у українців є досвід партизанської війни, і вони теж натерпілися під час кацапської окупації, тому, маю думку, попортять крові рашистам в разі нападу!
І скільки максимум буде задіяно рос.армії: 50,100тис.? Ось по них будуть ці удари,а дальше і війська зосередяться і все решта. Оборона в окопах,як у нас,то не для них.Якось так,або ще більше.
Та,ще можуть піти на випередження,якщо будуть вагомі докази рос.наступу:перекриють своїми військами кордони країн Балтії.
Щодо військових кампаній в світі,то були як невдачі,так і перемоги,приклад Ірак,Сірія Венесуела.