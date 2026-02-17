С начала суток на фронте произошло 53 боестолкновения, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 53 боевых столкновеления.

Обстрелы

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы, в частности - по районам населенных пунктов Заречье, Михальчина-Слобода Черниговской области; Рогизное, Искрисковщина, Прогресс, Рыжовка, Будки, Кучеровка Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 52 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал в районе населенного пункта Волчанские Хутора и в сторону Охримовки. Три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили четыре атаки захватчиков в районе Заречного и в сторону населенного пункта Ставки. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении агрессор атаковал четыре раза в районе Ямполя, Закитного и Платоновки, одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Новодмитровки.

На Константиновском направлении захватчики осуществили десять наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещиевка, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки, Новопавловки. Две атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 11 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Котлино, Филия и в направлениях населенных пунктов Новый Донбасс, Новоалександровка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили восемь атак.

Обстановка на юге

На Александровском направлении агрессор дважды атаковал в районе населенного пункта Терновое. Авиаудару управляемыми бомбами подверглись Гавриловка и Федоровское.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 16 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Солодкого и в сторону Зализнычного, Варваровки. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Воздвижевка, Лесное, Верхняя Терса, Мирное, Чаривное. Три боестолкновения еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил. Авиаудар управляемыми авиабомбами подверглась Веселянка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили вражескую атаку.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано", - говорится в сообщении.

