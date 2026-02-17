С начала суток на фронте произошло 53 боестолкновения, - Генштаб
С начала суток на фронте произошло 53 боевых столкновеления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы, в частности - по районам населенных пунктов Заречье, Михальчина-Слобода Черниговской области; Рогизное, Искрисковщина, Прогресс, Рыжовка, Будки, Кучеровка Сумской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 52 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений.
Обстановка на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал в районе населенного пункта Волчанские Хутора и в сторону Охримовки. Три боестолкновения продолжаются.
- На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении украинские воины отбили четыре атаки захватчиков в районе Заречного и в сторону населенного пункта Ставки. Два боестолкновения продолжаются.
На Славянском направлении агрессор атаковал четыре раза в районе Ямполя, Закитного и Платоновки, одно боевое столкновение продолжается.
На Краматорском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Новодмитровки.
На Константиновском направлении захватчики осуществили десять наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещиевка, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки, Новопавловки. Две атаки до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 11 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Котлино, Филия и в направлениях населенных пунктов Новый Донбасс, Новоалександровка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили восемь атак.
Обстановка на юге
- На Александровском направлении агрессор дважды атаковал в районе населенного пункта Терновое. Авиаудару управляемыми бомбами подверглись Гавриловка и Федоровское.
- На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 16 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Солодкого и в сторону Зализнычного, Варваровки. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Воздвижевка, Лесное, Верхняя Терса, Мирное, Чаривное. Три боестолкновения еще продолжаются.
- На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил. Авиаудар управляемыми авиабомбами подверглась Веселянка.
- На Приднепровском направлении Силы обороны отразили вражескую атаку.
"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано", - говорится в сообщении.
