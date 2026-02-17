З початку доби на фронті відбулося 53 боєзіткнення, - Генштаб
Від початку доби на фронті відбулося 53 бойові зіткнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Обстріли
Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів, зокрема по районах населених пунктів Заріччя, Михальчина-Слобода Чернігівської області; Рогізне, Іскрисківщина, Прогрес, Рижівка, Будки, Кучерівка Сумської області.
Обстановка на Півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 52 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів.
Обстановка на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував у районі населеного пункту Вовчанські Хутори та у бік Охрімівки. Три боєзіткнення тривають.
- На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.
Обстановка на Сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири атаки загарбників у районі Зарічного та у бік населеного пункту Ставки. Два боєзіткнення тривають.
На Слов’янському напрямку агресор атакував чотири рази у районі Ямполя, Закітного та Платонівки, одне боєзіткнення триває.
На Краматорському напрямку росіяни намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Новодмитрівки.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки. Дві атаки досі тривають.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 11 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Котлине, Філія та у напрямках населених пунктів Новий Донбас, Новоолександрівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили вісім атак.
Обстановка на Півдні
- На Олександрівському напрямку агресор атакував двічі у районі населеного пункту Тернове. Авіаудару керованими бомбами зазнали Гаврилівка та Федорівське.
- На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 16 атак окупантів у районах Гуляйполя, Солодкого та у бік Залізничного, Варварівки. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Воздвижівка, Лісне, Верхня Терса, Мирне, Чарівне. Три боєзіткнення ще тривають.
- На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Авіаудару керованими авіабомбами зазнала Веселянка.
- На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку.
"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано", - ідеться в повідомленні.
