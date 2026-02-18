РУС
248 5

Кабмин учредил ежегодную премию для работников энергетики

Кабинет Министров Украины принял решение об учреждении ежегодной государственной премии для работников энергетической отрасли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Юлии Свириденко в телеграмме.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам главы правительства, новая награда призвана отметить профессионализм и самоотверженность энергетиков, которые работают в сложных условиях и обеспечивают стабильное функционирование инфраструктуры.

Ежегодная премия для энергетиков

Согласно решению правительства, ежегодно будут назначать до 50 денежных вознаграждений. Размер каждой выплаты составляет 200 тысяч гривен. Финансировать премию будут непосредственно из государственного бюджета.

Глава правительства подчеркнула, что премия станет постоянной государственной наградой в сфере энергетики. Ее будут вручать работникам, которые демонстрируют высокий уровень профессионализма и вносят весомый вклад в восстановление и поддержку энергетической системы страны.

Дополнительная поддержка ремонтных бригад

Отдельно премьер-министр напомнила о введенных с начала года ежемесячных доплатах для работников ремонтных бригад. Речь идет о тех специалистах, которые работают в зоне повышенного риска и ликвидируют последствия обстрелов.

"Люди, которые работают круглосуточно, несмотря на морозы и снег, восстанавливают сети после обстрелов и обеспечивают города и громады светом и теплом, часто рискуя собственной жизнью, заслуживают наивысшего признания и награды. Решение предусматривает ежегодное присуждение до 50 премий в размере 200 тысяч грн каждая", – отметила Свириденко.

По ее словам, государство таким образом выражает благодарность энергетикам, которые поддерживают жизнедеятельность страны в условиях войны.

а щоденну премію для ЗСУ, ******** ви zельоні ?
показать весь комментарий
18.02.2026 21:52 Ответить
Кабмін започаткував щорічну премію для працівників енергетики
А кожний місяць? Ще б написали премію по ітогам пятілєтку...

І дрібним шрифтом, але не більше..., з врахуванням інших доходів сім'Ї, коефіцієнта трудової активності... і т.п. з тормозної юлювотини...
показать весь комментарий
18.02.2026 22:02 Ответить
Черговий «шлагбаум» у приватних власників Обленерго від Урядових казнокрадів чи то тільки з Українців, що тарифи НКПЄКП сплачують???
показать весь комментарий
18.02.2026 22:05 Ответить
І перший її отримає Галущенко, щоб сплатити заставу.
показать весь комментарий
18.02.2026 22:12 Ответить
Премія імені Міндича???
показать весь комментарий
18.02.2026 22:13 Ответить
 
 