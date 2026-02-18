Кабмін започаткував щорічну премію для працівників енергетики
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про заснування щорічної державної премії для працівників енергетичної галузі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прем’єр-міністерки Юлії Свириденко у телеграмі.
За словами глави уряду, нова відзнака покликана відзначити професіоналізм і самовідданість енергетиків, які працюють у складних умовах та забезпечують стабільне функціонування інфраструктури.
Щорічна премія для енергетиків
Згідно з рішенням уряду, щороку призначатимуть до 50 грошових винагород. Розмір кожної виплати становить 200 тисяч гривень. Фінансуватимуть премію безпосередньо з державного бюджету.
Глава уряду наголосила, що премія стане постійною державною відзнакою у сфері енергетики. Її вручатимуть працівникам, які демонструють високий рівень професійності та роблять вагомий внесок у відновлення й підтримку енергетичної системи країни.
Додаткова підтримка ремонтних бригад
Окремо прем’єрка нагадала про запроваджені з початку року щомісячні доплати для працівників ремонтних бригад. Йдеться про тих фахівців, які працюють у зоні підвищеного ризику та ліквідовують наслідки обстрілів.
"Люди, які працюють цілодобово, попри морози й сніг, відновлюють мережі після обстрілів і забезпечують міста та громади світлом і теплом, часто ризикуючи власним життям, заслуговують на найвище визнання і відзнаку. Рішення передбачає щорічне присудження до 50 премій у розмірі 200 тисяч грн кожна", – зазначила Свириденко.
За її словами, держава таким чином висловлює вдячність енергетикам, які підтримують життєдіяльність країни в умовах війни.
А кожний місяць? Ще б написали премію по ітогам пятілєтку...
