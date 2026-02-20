На Буковине неизвестный бросил взрывное устройство в автомобиль полиции: двое раненых
В городе Сторожинец Черновицкой области неизвестный бросил взрывное устройство, вероятно гранату, в сторону служебного автомобиля полиции.
Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Сообщается, что в результате взрыва двое правоохранителей получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Введена полицейская спецоперация. В Черновицкой области мужчина бросил гранату в полицейских. Детали обещают обнародовать позже.
Ранее мы сообщали
- Во Львове мужчина с использованием нецензурной лексики накричал на таксиста за то, что тот остановился во время общенациональной минуты молчания и перекрыл движение дороги. Полицейские составили на мужчину административный протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях). За это ему грозит наложение штрафа от 51 до 119 гривен, общественные работы на срок до 60 часов, исправительные работы на срок до 2 месяцев с вычетом 20 процентов заработка или административный арест на срок до 15 суток.
(їхав без прав, тож очкував)
невже всіх на фронт направили?