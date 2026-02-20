РУС
Новости Мужчина бросил гранату в полицейских
2 189 5

На Буковине неизвестный бросил взрывное устройство в автомобиль полиции: двое раненых

поліція

В городе Сторожинец Черновицкой области неизвестный бросил взрывное устройство, вероятно гранату, в сторону служебного автомобиля полиции.

Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Что известно 

Сообщается, что в результате взрыва двое правоохранителей получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Введена полицейская спецоперация. В Черновицкой области мужчина бросил гранату в полицейских. Детали обещают обнародовать позже.

Ранее мы сообщали

  • Во Львове мужчина с использованием нецензурной лексики накричал на таксиста за то, что тот остановился во время общенациональной минуты молчания и перекрыл движение дороги. Полицейские составили на мужчину административный протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях). За это ему грозит наложение штрафа от 51 до 119 гривен, общественные работы на срок до 60 часов, исправительные работы на срок до 2 месяцев с вычетом 20 процентов заработка или административный арест на срок до 15 суток.

Автор: 

мамалижинець?
показать весь комментарий
20.02.2026 00:07 Ответить
Кремле-іпсошник. Фейкова неіснуюча особисиість, створена в "мосфільмє". Та й взагалі, поліційнти мабуть самі вистрибнули на ходу з авто, тому й травмувались.
показать весь комментарий
20.02.2026 00:35 Ответить
Це в них полетіла не граната а ші фейки і іпсо, не накручуйте!
показать весь комментарий
20.02.2026 00:42 Ответить
вчора по місту їздив ЖОДНОГО патрульного авто не бачив
(їхав без прав, тож очкував)
невже всіх на фронт направили?
показать весь комментарий
20.02.2026 07:55 Ответить
без показових процесів та масових покарань посполиті за розум не візьмуться!
показать весь комментарий
20.02.2026 08:09 Ответить
 
 