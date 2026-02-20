На Буковине неизвестный бросил взрывное устройство в автомобиль полиции: двое раненых

В городе Сторожинец Черновицкой области неизвестный бросил взрывное устройство, вероятно гранату, в сторону служебного автомобиля полиции.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Что известно

Сообщается, что в результате взрыва двое правоохранителей получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Введена полицейская спецоперация. В Черновицкой области мужчина бросил гранату в полицейских. Детали обещают обнародовать позже.

