На Буковині невідомий кинув вибуховий пристрій в авто поліції: двоє поранених
У місті Сторожинець Чернівецької області невідомий кинув вибуховий пристрій, ймовірно гранату, в бік службового автомобіля поліції.
Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Повідомляється, що внаслідок вибуху двоє правоохоронців отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи. Введено поліцейську спецоперацію. У Чернівецькій області чоловік кинув гранату у поліцейських Деталі обіцяють оприлюднити згодом.
- У Львові чоловік з використанням нецензурної лексики накричав на таксиста через те, що той зупинився під час загальнонаціональної хвилини мовчання та перекрив рух дороги. Поліціянти склали на чоловіка адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство (ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення). За це йому загрожує накладення штрафу від 51 до 119 гривень, громадські роботи на строк до 60 годин, виправні роботи на строк до 2 місяців з відрахуванням 20 процентів заробітку або адміністративний арешт на строк до 15 діб.
(їхав без прав, тож очкував)
невже всіх на фронт направили?