Агенты РФ арендовали квартиры возле Офиса президента с приказом ликвидировать Зеленского, - CNN

Во время одного из неудачных покушений на президента Украины Владимира Зеленского российские агенты арендовали квартиру рядом с Офисом президента.

Об этом сообщило CNN со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Отмечается, что за время полномасштабной войны Россия предприняла несколько попыток физически устранить Зеленского.

"Устранение Зеленского было ключевой частью плана России по захвату Украины –– проекта, который Москва надеялась завершить за несколько дней. Его должны были захватить или убить, если он не сбежит первым", - пишет CNN.

По словам неназванного собеседника, приближенного к президенту, "российские агенты арендовали квартиры в непосредственной близости от президентской резиденции с приказом ликвидировать его".

"В начале войны ходила шутка, что Зеленский стал комиком – профессией, которой он занимался до вступления в политику, – потому что не боялся бомбардировок. В те первые дни необычайная способность Зеленского к выживанию и юмор отражали непокорный настрой страны", - добавляют журналисты.

Известные покушения на Зеленского

Напомним, в апреле 2024 года СБУ и ОГП совместно с правоохранителями Польши разоблачили российского агента, который предлагал спецслужбам РФ покушение на Президента Украины.

Ранее экс-глава СБУ Василий Малюк заявлял, что президента Украины Владимира Зеленского планировали убить в польском аэропорту Жешува. Для этого привлекли военного пенсионера-поляка.

