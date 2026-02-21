РУС
покушение на убийство Покушение на зеленского
Агенты РФ арендовали квартиры возле Офиса президента с приказом ликвидировать Зеленского, - CNN

зеленський

Во время одного из неудачных покушений на президента Украины Владимира Зеленского российские агенты арендовали квартиру рядом с Офисом президента.

Об этом сообщило CNN со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Отмечается, что за время полномасштабной войны Россия предприняла несколько попыток физически устранить Зеленского.

"Устранение Зеленского было ключевой частью плана России по захвату Украины –– проекта, который Москва надеялась завершить за несколько дней. Его должны были захватить или убить, если он не сбежит первым", - пишет CNN.

По словам неназванного собеседника, приближенного к президенту, "российские агенты арендовали квартиры в непосредственной близости от президентской резиденции с приказом ликвидировать его".

"В начале войны ходила шутка, что Зеленский стал комиком – профессией, которой он занимался до вступления в политику, – потому что не боялся бомбардировок. В те первые дни необычайная способность Зеленского к выживанию и юмор отражали непокорный настрой страны", - добавляют журналисты.

Известные покушения на Зеленского

  • Напомним, в апреле 2024 года СБУ и ОГП совместно с правоохранителями Польши разоблачили российского агента, который предлагал спецслужбам РФ покушение на Президента Украины.
  • Ранее экс-глава СБУ Василий Малюк заявлял, что президента Украины Владимира Зеленского планировали убить в польском аэропорту Жешува. Для этого привлекли военного пенсионера-поляка.

+17
на х-й він комусь впав?
20.02.2026 23:56
+12
.Сезон цікавих історій.
20.02.2026 23:58
+10
Але після його виборів президентом передумали.
21.02.2026 00:00
на х-й він комусь впав?
20.02.2026 23:56
Він таки кацапам і потрібен,захищати вони його будуть всіма силами.Оман ще не виконий,багато роботи у ішака.
21.02.2026 00:10
Фсб вишле команду тілоохоронців. Будуть по периметру банкової охороняти Лідара. Татаров з ножем буде командиром.
21.02.2026 00:31
Єрмак з татаровим виконують завдання патрушева після Оману, надаючи житло оркам!?!? Можливо, для охорони зеленського, як і симоненка??
21.02.2026 00:43
.Сезон цікавих історій.
20.02.2026 23:58
Прямо біля Офісу? Розумні були "кіллери"🤣🤣🤣
20.02.2026 23:59


Якби москалі хотіли вбити,то витритали на це любу суму.
21.02.2026 00:00
Але після його виборів президентом передумали.
21.02.2026 00:00
Цікаво, що за джерела у СіЕнЕн ? Невже - ОБС (одна бабка сказала)? Можна детальніше?
21.02.2026 00:01
21.02.2026 00:55
і що, ця стара новина підніме його рейтинг?
21.02.2026 00:02
Потрібно враховувати у багатьох відсутність сірої речовини травмованої зєльоною пропагандою.
21.02.2026 00:38
Чем ближе будут выборы, тем больше будет обнародовано различных неудачных попыток коварных русских на Зеленского.
21.02.2026 00:07
Можливий замах як на трампа. У вухо. Щоб візуально показати зедібілам раняного батька племені.
21.02.2026 00:34
Мабуть арендували квартиру у Міндіча?)
21.02.2026 00:08
За словами неназваного співрозмовника, наближеного до президента, ( агента фсб "козирного")
21.02.2026 00:09
Це дезінформація. Кацапи своїх оберігають
21.02.2026 00:10
Кто то верит в этот понос?
То татаров Чеченцев убивал в центре Киева, то ракеты прошли мимо него на Донбассе, Марсиане хотели его похитить перед началом самых важных для Украины переговоров?
Лично для меня это какая-то дичь!
21.02.2026 00:12
Тут ще варто згадати Арестовича, який з гранатометом захищав ОП...
21.02.2026 00:24
Знайшов:
"

"Президент был на боевом взводе, на казацком драйве. Андрей Борисович был еще более спокойный, чем обычно. И все улыбались... А мне было очень интересно. Я же военный. И я хотел посмотреть, как гражданские люди будут себя вести. Все очень размеренно и спокойно работали. На удивление размеренно и спокойно. Там была эвакуация: вывозили секретные документы, вывозили всякое секретное оборудование. Президент выпускал людей отвезти родителей. То есть часть выезжала, а потом возвращалась. Я вам скажу, что перед этими людьми я дважды снимаю шляпу: выехать из окруженного города, а потом туда вернуться - нужно иметь немножко мужества. Вернулись все абсолютно. И даже не было попытки затянуть время, сказать: "Вы знаете, документы плохо вывозятся. Я еще двое суток буду вывозить". Когда журналистов попросили уйти, мы получили оружие, бронежилеты, средства защиты. Было очень смешно: Ермак же здоровый, на него бронежилет не налез. Он и так, и эдак... Потом говорит: "Ну ладно, буду без бронежилета". Охрана говорит: "Все, приготовились к бою. Потому что уже диверсанты пошли по Киеву, нам сообщили". Пошли, да. Опять же, битва за Гостомель... Это был момент, когда они на Оболонь проникли. Тогда их там тормознули. Еще где-то они тогда вынырнули - сейчас уже не помню. Основное количество диверсантов полезло на вторые-третьи сутки. На Лукьяновке короткая стрельба была. Когда работали по Генштабу из окрестных домов, работали по Нацгвардии в Соломенском районе. Мы спрашиваем у специалистов: "Какова приблизительная численность диверсантов в Киеве?" Они говорят: "Ну, по активности - от 300 до 1600". Много, да. И это же, надо понимать, только костяк. То есть группа из четырех человек зашла - к ней потом здесь "спящие" присоединяются. И раз - стрельба возле офиса, два - стрельба возле офиса... Вечером того же дня блокпосты вокруг офиса вступили в бой с неизвестными, назовем это так. И мы постояли с автоматами возле окон вместе с охраной. Я и еще несколько человек, которые воевали, знают, как это делать. Нам ничего не пришлось делать - на блокпостах отбились. И в этот момент президент говорит: "Я выйду на улицу, потому что там вкинули информационно, что мы сбежали", - рассказал Арестович.

"Я вообще не боялся. Это не драматургически, может быть, звучит, но у меня было одно желание: я хотел застрелить российскую единицу бронетехники, чтобы не зря умереть. Потому что тот, кто застрелил, в Вальхаллу попадает. А кто не застрелил, не попадает. Я спер гранатомет. Там их много лежало. Заныкался за занавеской и думаю: если дойдет до офиса, то моя задача - один "Тигр", один БТР, одна БМД, но сжечь перед смертью". И еще один вариант у меня был. Я сразу просчитал: уличные бои. Потому что готовиться надо по всему спектру вариантов. И если, допустим, офис разрушили и нас всех убили, а ты почему-то остался жив… Такое тоже иногда бывает", - заверил он.
Источник: https://censor.net/ru/n3360335"
21.02.2026 00:41
Агенти РФ: Питання про те, кого вважати «агентом РФ», є досить чутливим, оскільки юридично цей статус підтверджується лише вироком суду за статтями «Державна зрада» або «Шпигунство». Проте в українському інформаційному та правовому полі є три категорії осіб, щодо яких є офіційні підозри, судові справи або громадський консенсус.
Ось основні групи осіб станом на 2026 рік:

1. Політики під слідством або засуджені за держзраду
Це особи, щодо яких СБУ та ДБР зібрали докази роботи на російські спецслужби (зокрема ФСБ та ГРУ):
Віктор Медведчук: Переданий Росії в межах обміну. Вважається головним провідником російського впливу протягом десятиліть.
Олександр Дубінський: Перебуває під вартою (станом на кінець 2025 - початок 2026 року). СБУ підозрює його в участі в інформаційно-психологічних операціях РФ під позивним «Буратіно».
Андрій Деркач: Екснардеп, якого США та Україна офіційно ідентифікували як агента російських спецслужб (учасник мережі ГРУ).
Нестор Шуфрич: Отримав підозру у держзраді за пропагандистську діяльність та підтримку російських наративів.
Євгеній Шевченко: У листопаді 2024 року отримав підозру в державній зраді за систематичне поширення ворожої пропаганди.

2. Колаборанти-втікачі
Особи, які відкрито перейшли на бік ворога та отримали посади в окупаційних адміністраціях:
Володимир Сальдо: Очільник окупаційної адміністрації Херсонщини.
Євген Балицький: Очільник окупаційної адміністрації Запорізької області.
Ліквідовані зрадники: Ілля Кива (застрелений у Підмосков'ї), Кирило Стремоусов (загинув у ДТП).

3. Медійні особи та артисти (Реєстр зрадників)
Ці люди не завжди є кадровими агентами спецслужб, але включені до реєстрів Руху «ЧЕСНО» та платформи «Миротворець» за інформаційну підтримку агресії:
Діана Панченко: Ексведуча каналів Медведчука, яка зараз працює в окупованому Донецьку та РФ.
Ані Лорак та Регіна Тодоренко: Артистки, які залишилися в РФ, замовчують війну або беруть участь у пропагандистських заходах.
Василь Ломаченко: Часто потрапляє у скандали через публікацію контенту, що просуває наративи УПЦ МП та «руского міра», через що внесений до Реєстру зрадників Руху «ЧЕСНО».
21.02.2026 00:13
В CNN забули написати, що це інформація на правах реклами.

Цікаво, хто заплатив - Єрмак чи росіяни?
21.02.2026 00:17
За словами неназваного співрозмовника, наближеного до президента, "російські агенти орендували квартири в безпосередній близькості від президентської резиденції з наказом ліквідувати його". Джерело: https://censor.net/ua/n3601697
Далі можна навіть не читати, чергове лайно для імбіцилів ... схоже в ОПє криза жанру
21.02.2026 00:18
Дімин вкид. Він здатен продукувати такі ********** сценарії...
21.02.2026 00:19
Спічрайтер Зеленського - Дмитро Литвин - талановитий фантазер і в'їдливо липкий демагог-балабол.
21.02.2026 00:36
До речі Цензор.нет - цей Зєлін гомосексуал Діма моніторить постійно.
21.02.2026 00:41
Ой пля... Пішла вода в хату. Зеленський з кінжалом в зубах, на плечі Татаров, під рукою Єрмак і косить, ні, на повал кладе шпигунів та бойовиків рфії.
21.02.2026 00:20
А в перервах між атаками, відновлював сили "мівіною"...
21.02.2026 00:29
Чим далі в ліс, тим товщі партизани
Ближче до виборів і вухо ще прострелять
21.02.2026 00:33
Не це ж "лідер світу", тут одним вухом не обійтись... Мабуть, прям у голову будуть цілитись, ракетою. Але, поряд опиниться оперативник СЗР - Єрмак і героїчно закриє "лідера" своїм тілом...
21.02.2026 00:48
Нічого дивного, всі стараються орендувати житло біля роботи. А ідея ліквідувати свого роботодавця - абсурд.
21.02.2026 00:39
Точно! Хотіли, щоб президентом став якийсь патріот націоналіст. Залужний, Порошенко, або подібні з демократичними поглядами.
21.02.2026 00:52

Які можуть бути "демократичні" погляди у націоналіста ?
21.02.2026 01:17
Це вже як невловимий Джо, скільки разів на день він ходить вбитим?
21.02.2026 00:55
Ну якщо оці "боширови і Петрови" орендували квартиру біля самої опи, то це свідчить про повну імпотентність всяких СБУ , гур, і подібних структур які здатні тільки віджимати бази відпочинку і давати накази своїм шісткам (тцк і поліції) бусярити народ, а те що прямо під носом гоотувився замах на "потужного Повелителя заходів і сходів сонця місяця і всесвіту то всім до сраки?! Так виходить? Ви з ума зійшли? Його життя в небезпеці, захистіть його десь, краще над безкрайнім океаном..
21.02.2026 01:02
Ермак что ли?
21.02.2026 01:14
 
 