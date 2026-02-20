Агенти РФ орендували квартири біля Офісу президента з наказом ліквідувати Зеленського, - CNN

Під час одного з невдалих замахів на президента України Володимира Зеленського російські агенти орендували квартиру поруч з Офісом президента.

Про це повідомило CNN із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Зазначається, що за час повномасштабної війни Росія здійснила кілька спроб фізично усунути Зеленського.

"Усунення Зеленського було ключовою частиною плану Росії із захоплення України –– проєкту, який Москва сподівалася завершити за кілька днів. Його мали захопити або вбити, якщо він не втече першим", - пише CNN.

За словами неназваного співрозмовника, наближеного до президента, "російські агенти орендували квартири в безпосередній близькості від президентської резиденції з наказом ліквідувати його".

"На початку війни ходила жарт, що Зеленський став коміком – професією, якою він займався до вступу в політику, – тому що не боявся бомбардувань. У ті перші дні надзвичайна здатність Зеленського до виживання і гумор відображали непокірний настрій країни", - додають журналісти.

Відомі замахи на Зеленського

Нагадаємо, у квітні 2024 року СБУ та ОГП спільно з правоохоронцями Польщі викрили російського агента, який пропонував спецслужбам РФ замах на Президента України.

Раніше ексглава СБУ Василь Малюк заявляв, що президента України Володимира Зеленського планували вбити в польському аеропорту Жешува. Для цього залучили військового пенсіонера-поляка.

