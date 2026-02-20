Агенти РФ орендували квартири біля Офісу президента з наказом ліквідувати Зеленського, - CNN
Під час одного з невдалих замахів на президента України Володимира Зеленського російські агенти орендували квартиру поруч з Офісом президента.
Про це повідомило CNN із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зазначається, що за час повномасштабної війни Росія здійснила кілька спроб фізично усунути Зеленського.
"Усунення Зеленського було ключовою частиною плану Росії із захоплення України –– проєкту, який Москва сподівалася завершити за кілька днів. Його мали захопити або вбити, якщо він не втече першим", - пише CNN.
За словами неназваного співрозмовника, наближеного до президента, "російські агенти орендували квартири в безпосередній близькості від президентської резиденції з наказом ліквідувати його".
"На початку війни ходила жарт, що Зеленський став коміком – професією, якою він займався до вступу в політику, – тому що не боявся бомбардувань. У ті перші дні надзвичайна здатність Зеленського до виживання і гумор відображали непокірний настрій країни", - додають журналісти.
Відомі замахи на Зеленського
у квітні 2024 року СБУ та ОГП спільно з правоохоронцями Польщі викрили російського агента, який пропонував спецслужбам РФ замах на Президента України.
Раніше ексглава СБУ Василь Малюк заявляв, що президента України Володимира Зеленського планували вбити в польському аеропорту Жешува. Для цього залучили військового пенсіонера-поляка.
ЙМОВІРНИЙ УДАР «ФЛАМІНГО»: У РОСІЇ УРАЖЕНО ЗАВОД, ДЕ ВИГОТОВЛЯЮТЬ РАКЕТИ «ІСКАНДЕР-М» ТА «ОРЄШНІК»
Карта
21 лютого, 2026, 00:05
21 февраля 2026 00:54В Удмуртии прогремела серия взрывов
В Удмуртии прогремели взрывы, предварительно, дроны атаковали Воткинск
Очевидцы услышали как минимум три взрыва и гудение в небе. После этого в одном из районов города заметили дым. По предварительным данным, средства ПВО отразили воздушную атаку.
На фоне сообщений об опасности БПЛА ввели временные ограничения на работу аэропортов Самары, Ижевска, Перми и Чебоксар.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях на момент публикации нет.
Ранее дежурные средства ПВО отразили https://360.ru/news/ukrainian-crisis/vzryvy-progremeli-nad-krasnodarom-i-anapoj/ атаку украинских дроновв Краснодарском крае.
Якби москалі хотіли вбити,то витритали на це любу суму.
То татаров Чеченцев убивал в центре Киева, то ракеты прошли мимо него на Донбассе, Марсиане хотели его похитить перед началом самых важных для Украины переговоров?
Лично для меня это какая-то дичь!
"
"Президент был на боевом взводе, на казацком драйве. Андрей Борисович был еще более спокойный, чем обычно. И все улыбались... А мне было очень интересно. Я же военный. И я хотел посмотреть, как гражданские люди будут себя вести. Все очень размеренно и спокойно работали. На удивление размеренно и спокойно. Там была эвакуация: вывозили секретные документы, вывозили всякое секретное оборудование. Президент выпускал людей отвезти родителей. То есть часть выезжала, а потом возвращалась. Я вам скажу, что перед этими людьми я дважды снимаю шляпу: выехать из окруженного города, а потом туда вернуться - нужно иметь немножко мужества. Вернулись все абсолютно. И даже не было попытки затянуть время, сказать: "Вы знаете, документы плохо вывозятся. Я еще двое суток буду вывозить". Когда журналистов попросили уйти, мы получили оружие, бронежилеты, средства защиты. Было очень смешно: Ермак же здоровый, на него бронежилет не налез. Он и так, и эдак... Потом говорит: "Ну ладно, буду без бронежилета". Охрана говорит: "Все, приготовились к бою. Потому что уже диверсанты пошли по Киеву, нам сообщили". Пошли, да. Опять же, битва за Гостомель... Это был момент, когда они на Оболонь проникли. Тогда их там тормознули. Еще где-то они тогда вынырнули - сейчас уже не помню. Основное количество диверсантов полезло на вторые-третьи сутки. На Лукьяновке короткая стрельба была. Когда работали по Генштабу из окрестных домов, работали по Нацгвардии в Соломенском районе. Мы спрашиваем у специалистов: "Какова приблизительная численность диверсантов в Киеве?" Они говорят: "Ну, по активности - от 300 до 1600". Много, да. И это же, надо понимать, только костяк. То есть группа из четырех человек зашла - к ней потом здесь "спящие" присоединяются. И раз - стрельба возле офиса, два - стрельба возле офиса... Вечером того же дня блокпосты вокруг офиса вступили в бой с неизвестными, назовем это так. И мы постояли с автоматами возле окон вместе с охраной. Я и еще несколько человек, которые воевали, знают, как это делать. Нам ничего не пришлось делать - на блокпостах отбились. И в этот момент президент говорит: "Я выйду на улицу, потому что там вкинули информационно, что мы сбежали", - рассказал Арестович.
"Я вообще не боялся. Это не драматургически, может быть, звучит, но у меня было одно желание: я хотел застрелить российскую единицу бронетехники, чтобы не зря умереть. Потому что тот, кто застрелил, в Вальхаллу попадает. А кто не застрелил, не попадает. Я спер гранатомет. Там их много лежало. Заныкался за занавеской и думаю: если дойдет до офиса, то моя задача - один "Тигр", один БТР, одна БМД, но сжечь перед смертью". И еще один вариант у меня был. Я сразу просчитал: уличные бои. Потому что готовиться надо по всему спектру вариантов. И если, допустим, офис разрушили и нас всех убили, а ты почему-то остался жив… Такое тоже иногда бывает", - заверил он.
Источник: https://censor.net/ru/n3360335"
Ось основні групи осіб станом на 2026 рік:
1. Політики під слідством або засуджені за держзраду
Це особи, щодо яких СБУ та ДБР зібрали докази роботи на російські спецслужби (зокрема ФСБ та ГРУ):
Віктор Медведчук: Переданий Росії в межах обміну. Вважається головним провідником російського впливу протягом десятиліть.
Олександр Дубінський: Перебуває під вартою (станом на кінець 2025 - початок 2026 року). СБУ підозрює його в участі в інформаційно-психологічних операціях РФ під позивним «Буратіно».
Андрій Деркач: Екснардеп, якого США та Україна офіційно ідентифікували як агента російських спецслужб (учасник мережі ГРУ).
Нестор Шуфрич: Отримав підозру у держзраді за пропагандистську діяльність та підтримку російських наративів.
Євгеній Шевченко: У листопаді 2024 року отримав підозру в державній зраді за систематичне поширення ворожої пропаганди.
2. Колаборанти-втікачі
Особи, які відкрито перейшли на бік ворога та отримали посади в окупаційних адміністраціях:
Володимир Сальдо: Очільник окупаційної адміністрації Херсонщини.
Євген Балицький: Очільник окупаційної адміністрації Запорізької області.
Ліквідовані зрадники: Ілля Кива (застрелений у Підмосков'ї), Кирило Стремоусов (загинув у ДТП).
3. Медійні особи та артисти (Реєстр зрадників)
Ці люди не завжди є кадровими агентами спецслужб, але включені до реєстрів Руху «ЧЕСНО» та платформи «Миротворець» за інформаційну підтримку агресії:
Діана Панченко: Ексведуча каналів Медведчука, яка зараз працює в окупованому Донецьку та РФ.
Ані Лорак та Регіна Тодоренко: Артистки, які залишилися в РФ, замовчують війну або беруть участь у пропагандистських заходах.
Василь Ломаченко: Часто потрапляє у скандали через публікацію контенту, що просуває наративи УПЦ МП та «руского міра», через що внесений до Реєстру зрадників Руху «ЧЕСНО».
По стилістиці текстів не важко вираховувати - всього лиш прослухати його інтерв'ю на просторах інтернету і прослухати частину підготованих ним текстів Зеленського.
Може вступати в диспут на різноманітні теми.
Характер впертий, в'їдливий - чіпляється як реп'ях - давить шаблонними тезами - старається просто ''липнути'' своїми підготовленими ''аргументами''.
Рівень інтелекту високий - дуже часто старається використовувати його в провокативних цілях.
Вкидає в дискус різноманітні тези цікаві для команди Зеленського - за допомогою чого вивчає ''градус'' реакції інших читачів різних соцмереж і популярних медіа (Цензор, УП).
Регулярно ''гуляє'' Дімка Литвин і по Цензору - правда з різною інтенсивністю - в залежності від поставлених задач.
От тільки у всіх цих історій є один недолік - повна відсутність фактичних підтверджень. Виключно міфи, легенди, тости.
