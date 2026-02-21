Сутки на Харьковщине: двое полицейских погибли во время эвакуации, в Малиновке из-под завалов извлекли тела 3 человек. ФОТО
За прошедшие сутки, 20 февраля 2026 года, вражеским ударам подверглись г. Харьков и 10 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
По данным ОГА, в результате обстрелов пострадали 5 человек.
В с. Безруки Дергачевской громады пострадала 70-летняя женщина; в с. Средний Бурлук Великобурлукской громады получили травмы 65-летний и 70-летний мужчины; в пгт. Купянск-Узловой пострадали 46-летний и 43-летний мужчины.
Также в с. Средний Бурлук во время эвакуации погибли двое полицейских подразделения "Белые Ангелы".
В сел. Малиновка спасатели извлекли из-под завалов тела трех человек.
Также отмечается, что враг атаковал БПЛА Новобаварский район Харькова.
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 4 БПЛА типа "Герань-2";
- 8 fpv-дронов;
- 4 БПЛА (тип устанавливается).
Последствия
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харьков повреждены кровля и остекление окон в 2 многоквартирных домах, 1 частном доме;
- в Богодуховском районе поврежден частный дом (с. Ивашки);
- в Купянском районе поврежден частный дом, зернохранилище (Новая Александровка), автомобиль (с. Средний Бурлук), частный дом (с. Приколотное);
- в Изюмском районе повреждены 2 частных дома, автомобиль (с. Гороховатка).
