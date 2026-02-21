РУС
Сутки на Харьковщине: двое полицейских погибли во время эвакуации, в Малиновке из-под завалов извлекли тела 3 человек. ФОТО

За прошедшие сутки, 20 февраля 2026 года, вражеским ударам подверглись г. Харьков и 10 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть пострадавшие

По данным ОГА, в результате обстрелов пострадали 5 человек.

В с. Безруки Дергачевской громады пострадала 70-летняя женщина; в с. Средний Бурлук Великобурлукской громады получили травмы 65-летний и 70-летний мужчины; в пгт. Купянск-Узловой пострадали 46-летний и 43-летний мужчины.

Также в с. Средний Бурлук во время эвакуации погибли двое полицейских подразделения "Белые Ангелы".

В сел. Малиновка спасатели извлекли из-под завалов тела трех человек.

Также отмечается, что враг атаковал БПЛА Новобаварский район Харькова.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 4 БПЛА типа "Герань-2";
  • 8 fpv-дронов;
  • 4 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в г. Харьков повреждены кровля и остекление окон в 2 многоквартирных домах, 1 частном доме;
  • в Богодуховском районе поврежден частный дом (с. Ивашки);
  • в Купянском районе поврежден частный дом, зернохранилище (Новая Александровка), автомобиль (с. Средний Бурлук), частный дом (с. Приколотное);
  • в Изюмском районе повреждены 2 частных дома, автомобиль (с. Гороховатка).

обстрел Харькова

Харьков (1611) Харьковская область (2167) Изюмский район (178) Харьковский район (668) Малиновка (1)
