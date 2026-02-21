2 716 5

Доба на Харківщині: двоє поліцейських загинули під час евакуації, у Малинівці з-під завалів дістали тіла 3 людей. ФОТО

Упродовж минулої доби, 20 лютого 2026 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 10 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Є постраждалі

За даними ОВА, внаслідок обстрілів постраждали 5 людей.

У с. Безруки Дергачівської громади постраждала 70-річна жінка; у с. Середній Бурлук Великобурлуцької громади зазнали травм 65-річний і 70-річний чоловіки; у сел. Куп'янськ-Вузловий постраждали 46-річний і 43-річний чоловіки.

Також у с. Середній Бурлук під час евакуації загинули двоє поліцейських підрозділу "Білі Янголи".

У сел. Малинівка рятувальники вилучили з-під завалів тіла трьох людей.

Також зазначається, що ворог атакував БпЛА Новобаварський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 4 БпЛА типу "Герань-2";
  • 8 fpv-дронів;
  • 4 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено покрівлю та скління вікон у 2 багатоквартирних будинках, 1 приватному будинку;
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Івашки);
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, зерносховище (Нова Олександрівка), автомобіль (с. Середній Бурлук), приватний будинок (с. Приколотне);
  • в Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль (с. Гороховатка).

кацапу стає нудно, якщо він когось не вб'є.
21.02.2026 09:49 Відповісти
Як вони загинули під час євакуації ?
21.02.2026 10:11 Відповісти
Людей вивозили, що неясно?
21.02.2026 12:34 Відповісти
Евакуювали на бронеавтомобілі, влучив Ланцет. Двоє загинули,один поранений.
21.02.2026 10:22 Відповісти
21.02.2026 16:49 Відповісти
 
 