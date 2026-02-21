Доба на Харківщині: двоє поліцейських загинули під час евакуації, у Малинівці з-під завалів дістали тіла 3 людей. ФОТО

Упродовж минулої доби, 20 лютого 2026 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 10 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Є постраждалі

За даними ОВА, внаслідок обстрілів постраждали 5 людей.

У с. Безруки Дергачівської громади постраждала 70-річна жінка; у с. Середній Бурлук Великобурлуцької громади зазнали травм 65-річний і 70-річний чоловіки; у сел. Куп'янськ-Вузловий постраждали 46-річний і 43-річний чоловіки.

Також у с. Середній Бурлук під час евакуації загинули двоє поліцейських підрозділу "Білі Янголи".

У сел. Малинівка рятувальники вилучили з-під завалів тіла трьох людей.

Також зазначається, що ворог атакував БпЛА Новобаварський район Харкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три людини загинули і дві поранені внаслідок ударів РФ по Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

4 БпЛА типу "Герань-2";

8 fpv-дронів;

4 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено покрівлю та скління вікон у 2 багатоквартирних будинках, 1 приватному будинку;

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Івашки);

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, зерносховище (Нова Олександрівка), автомобіль (с. Середній Бурлук), приватний будинок (с. Приколотне);

в Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль (с. Гороховатка).

Також читайте: Ворог завдав ракетного удару по Харкову: пошкоджено багатоповерхівки