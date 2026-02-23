Суд избирает меру пресечения женщине, подозреваемой в теракте во Львове

Сейчас Галицкий суд Львова выбирает меру пресечения для 33-летней жительницы Костополя Ривненской области, которую подозревают в совершении теракта в городе.

Подробности

Как отмечается, подозреваемая выразила соболезнования семье погибшей и раненым и заявила, что не знала, что было в пакете, который она оставила в мусорном контейнере на улице Данилишина.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Служба безопасности Украины по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт, повлекший гибель человека, и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Санкция самой тяжелой статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Что предшествовало?