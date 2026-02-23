Суд избирает меру пресечения женщине, подозреваемой в теракте во Львове
Сейчас Галицкий суд Львова выбирает меру пресечения для 33-летней жительницы Костополя Ривненской области, которую подозревают в совершении теракта в городе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Подробности
Как отмечается, подозреваемая выразила соболезнования семье погибшей и раненым и заявила, что не знала, что было в пакете, который она оставила в мусорном контейнере на улице Данилишина.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Служба безопасности Украины по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт, повлекший гибель человека, и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Санкция самой тяжелой статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
- По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
- Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
- Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ривненской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
Схожість таки є...
бидло верещить від щастя?
ну і добре....
бо, сбу зайнято комерцією. на безпеку країни насрати.
бальшой прівєт васє малюку!