Новости Теракт во Львове
2 037 12

Суд избирает меру пресечения женщине, подозреваемой в теракте во Львове

исполнительница теракта во Львове

Сейчас Галицкий суд Львова выбирает меру пресечения для 33-летней жительницы Костополя Ривненской области, которую подозревают в совершении теракта в городе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Подробности

Как отмечается, подозреваемая выразила соболезнования семье погибшей и раненым и заявила, что не знала, что было в пакете, который она оставила в мусорном контейнере на улице Данилишина.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Служба безопасности Украины по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт, повлекший гибель человека, и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Санкция самой тяжелой статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Читайте: Теракт во Львове: задержанной женщине сообщили о подозрении по двум статьям

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
  • По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
  • Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
  • Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ривненской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.

Львов (377) суд (1175) теракт (266) мера пресечения (252) Львовская область (483) Львовский район (179)
+10
на час війни за подібні дії має бути смертна кара, а не запобіжні заходи.
23.02.2026 15:55 Ответить
+6
І прізвище в неї, ну чисто українське - Савєтіна...
23.02.2026 16:01 Ответить
+5
Купувала цвяхи, гайки, болти і не знала для чого. Бреше падлюка.
23.02.2026 15:58 Ответить
Блин, на Зе похожа один к одному! Только нужно неделю не бриться.
23.02.2026 15:54 Ответить
на час війни за подібні дії має бути смертна кара, а не запобіжні заходи.
23.02.2026 15:55 Ответить
До речі,в мережі на фото цю жінку порівнюють із зображенням зе.
Схожість таки є...
23.02.2026 15:55 Ответить
з Савченко вона схожа ,яка зараз воює на фронті в ЗСУ
23.02.2026 15:57 Ответить
Також порівнюють,та більш схожа на молодого зе,коли ще той гастролював по Москві.
23.02.2026 16:10 Ответить
"Нє віноватая я, пакєт сам ко мнє прішол..."
23.02.2026 15:56 Ответить
Купувала цвяхи, гайки, болти і не знала для чого. Бреше падлюка.
23.02.2026 15:58 Ответить
****
23.02.2026 16:01 Ответить
УПЦ МП секта
23.02.2026 16:03 Ответить
І прізвище в неї, ну чисто українське - Савєтіна...
23.02.2026 16:01 Ответить
знайшли цапа відбувайла?
бидло верещить від щастя?
ну і добре....
бо, сбу зайнято комерцією. на безпеку країни насрати.
бальшой прівєт васє малюку!
23.02.2026 16:11 Ответить
злий і ображений на всіх навколо трансформер
23.02.2026 17:44 Ответить
 
 