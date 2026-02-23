Суд обирає запобіжний захід жінці, підозрюваній у теракті у Львові
Наразі Галицький суд Львова обирає запобіжний захід для 33-річної мешканки Костополя Рівненської області, яку підозрюють у скоєнні теракту в місті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Подробиці
Як зазначається, підозрювана висловила співчуття родині загиблої і пораненим та заявила, що не знала, що було в пакеті, який вона залишила у сміттєвому контейнері на вулиці Данилишина.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України - терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Санкція найтяжчої статті передбачає довічне позбавлення волі.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
- За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
- Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
- Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
