Суд обирає запобіжний захід жінці, підозрюваній у теракті у Львові

Наразі Галицький суд Львова обирає запобіжний захід для 33-річної мешканки Костополя Рівненської області, яку підозрюють у скоєнні теракту в місті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як зазначається, підозрювана висловила співчуття родині загиблої і пораненим та заявила, що не знала, що було в пакеті, який вона залишила у сміттєвому контейнері на вулиці Данилишина.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України - терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Санкція найтяжчої статті передбачає довічне позбавлення волі.

