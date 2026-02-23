Суд обирає запобіжний захід жінці, підозрюваній у теракті у Львові

Наразі Галицький суд Львова обирає запобіжний захід для 33-річної мешканки Костополя Рівненської області, яку підозрюють у скоєнні теракту в місті.

Як зазначається, підозрювана висловила співчуття родині загиблої і пораненим та заявила, що не знала, що було в пакеті, який вона залишила у сміттєвому контейнері на вулиці Данилишина.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України - терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Санкція найтяжчої статті передбачає довічне позбавлення волі.

  • Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
  • За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
  • Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
  • Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Топ коментарі
на час війни за подібні дії має бути смертна кара, а не запобіжні заходи.
23.02.2026 15:55
І прізвище в неї, ну чисто українське - Савєтіна...
23.02.2026 16:01
Купувала цвяхи, гайки, болти і не знала для чого. Бреше падлюка.
23.02.2026 15:58
Блин, на Зе похожа один к одному! Только нужно неделю не бриться.
23.02.2026 15:54
"Нє віноватая я, пакєт сам ко мнє прішол..."
знайшли цапа відбувайла?
бидло верещить від щастя?
ну і добре....
бо, сбу зайнято комерцією. на безпеку країни насрати.
бальшой прівєт васє малюку!
23.02.2026 16:11 Відповісти
