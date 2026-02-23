На Харьковщине вследствие авиаудара погибли два человека, среди пострадавших — дети

Вследствие авиаудара в Купянском районе Харьковской области погибли два человека, еще трое получили ранения и травмы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, 22 февраля вооруженные силы РФ нанесли удар по селу Новоосиново. Погибли 59-летняя женщина и ее 30-летний сын. Ранения получили 13-летняя девочка, 33-летняя женщина и 7-летний ребенок, у которого диагностировали острую реакцию на стресс.

"Документирование последствий вражеской атаки осложняется сложной ситуацией с безопасностью", — сообщили в прокуратуре.

Последствия для населения и жилой инфраструктуры

Вследствие авиаудара повреждены жилые дома. Доступ к месту происшествия затруднен из-за опасности для жизни жителей и спасателей. Правоохранители пытаются оказать помощь пострадавшим и оценить ущерб.

Расследование и правовая квалификация

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей, в соответствии с ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Местная полиция подтвердила, что погибшие — мать и сын.

