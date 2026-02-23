РУС
На Харьковщине вследствие авиаудара погибли два человека, среди пострадавших — дети

Авиаудар по Харьковской области — среди раненых есть дети

Вследствие авиаудара в Купянском районе Харьковской области погибли два человека, еще трое получили ранения и травмы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, 22 февраля вооруженные силы РФ нанесли удар по селу Новоосиново. Погибли 59-летняя женщина и ее 30-летний сын. Ранения получили 13-летняя девочка, 33-летняя женщина и 7-летний ребенок, у которого диагностировали острую реакцию на стресс.

"Документирование последствий вражеской атаки осложняется сложной ситуацией с безопасностью", — сообщили в прокуратуре.

Последствия для населения и жилой инфраструктуры

Вследствие авиаудара повреждены жилые дома. Доступ к месту происшествия затруднен из-за опасности для жизни жителей и спасателей. Правоохранители пытаются оказать помощь пострадавшим и оценить ущерб.

Расследование и правовая квалификация

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей, в соответствии с ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Местная полиция подтвердила, что погибшие — мать и сын.

обстрел (15042) Харьковская область (2179) Купянский район (624)
3 процента Куп' янська мали бути защищеними ще два місяці назад. Куди дивиться Сирський. Ще рік будуть зачищати. Це наз. війна в обороні і без лишніх жертв. Вся стратегія і тактика, на яку здатні наші генерали.
показать весь комментарий
23.02.2026 22:42 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2026 23:41 Ответить
 
 