На Харківщині внаслідок авіаудару загинули двоє людей, серед постраждалих - діти
Внаслідок авіаудару у Куп’янському районі Харківської області загинули двоє людей, ще троє отримали поранення та травми.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у Телеграм-каналі Харківської обласної прокуратури.
За даними слідства, 22 лютого збройні сили РФ завдали удару по селу Новоосинове. Загинули 59-річна жінка та її син віком 30 років. Поранення дістали 13-річна дівчина, 33-річна жінка та 7-річна дитина, у якої діагностували гостру реакцію на стрес.
"Документування наслідків ворожої атаки ускладнюється складною безпековою ситуацією", — повідомили у прокуратурі.
Наслідки для населення та житлової інфраструктури
Внаслідок авіаудару пошкоджено житлові будинки. Доступ до місця події ускладнений через небезпеку для життя мешканців та рятувальників. Правоохоронці намагаються надати допомогу постраждалим та оцінити збитки.
Розслідування та правова кваліфікація
Розпочато досудове розслідування за фактом скоєння воєнного злочину, що спричинив загибель людей, відповідно до ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Місцева поліція підтвердила, що загиблі — мати та син.
- Раніше, 23 лютого, російські загарбники завдали ракетного удару по Харкову.
