Половина пакета ракет для ПВО прибыла в Украину два дня назад, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украину уже прибыла часть пакета ракет для ПВО, который профинансировали партнеры.
Об этом глава государства заявил во время заседания Коалиции желающих в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Нам нужна ПВО. Мы очень благодарны за последний пакет. Мы благодарны за последний пакет противовоздушной помощи. Не могу поделиться всеми деталями, но половина пакета уже здесь.
Она поступила два дня назад. Это важно. Мы действительно рассчитываем на продолжение этой программы (PURL. - Ред.)", - сказал президент.
Зеленский отметил, что Украине нужны ракеты PAC-2 и PAC-3 от США.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Украина в ближайшее время получит 35 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot: 30 единиц передадут государства-участники формата "Рамштайн", еще пять - дополнительно Германия. Поставка может состояться уже в течение нескольких дней.
Чи тільки в Києві не бояця?
думать не пробовал? или прикрывать ПВО 3 коровника?
Я знаю, хто готовий на заміну сирка....
Я из Кременчуга. Кременчук - это коровник ?
Київ там на надцятих позиціях
Щоб що?
То його міністри розповідають що ТЕЦ-ХХХ відновлена, то що обладнання завезли. НАХРЕНА? Для українців що з того? Для мене важливо що всі орківські ракети збили і що в моїх вдома тЕпло, а не скільки чого завезли та відремонтували.
Сором всеукраїнський