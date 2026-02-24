РУС
Новости ПВО Украины
2 057 30

Половина пакета ракет для ПВО прибыла в Украину два дня назад, - Зеленский

В Украину прибыла партия ракет для ПВО: заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украину уже прибыла часть пакета ракет для ПВО, который профинансировали партнеры.

Об этом глава государства заявил во время заседания Коалиции желающих в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Нам нужна ПВО. Мы очень благодарны за последний пакет. Мы благодарны за последний пакет противовоздушной помощи. Не могу поделиться всеми деталями, но половина пакета уже здесь.

Она поступила два дня назад. Это важно. Мы действительно рассчитываем на продолжение этой программы (PURL. - Ред.)", - сказал президент.

Зеленский отметил, что Украине нужны ракеты PAC-2 и PAC-3 от США.

Читайте: Зеленский о втором президентском сроке: Если будет война - буду баллотироваться, если мир - не факт

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Украина в ближайшее время получит 35 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot: 30 единиц передадут государства-участники формата "Рамштайн", еще пять - дополнительно Германия. Поставка может состояться уже в течение нескольких дней.

Читайте: Писториус: Партнеры откликнулись на призыв предоставить Украине ракеты к Patriot

Автор: 

Зеленский Владимир (10583) ПВО (2235) помощь (2711)
Топ комментарии
+12
путіну вже дзвонив? "агласі весь спісак, пажалуста" і координати
показать весь комментарий
24.02.2026 14:15 Ответить
+10
Хтось може мені сказати, нахрена він про це пи..ть?
Щоб що?
То його міністри розповідають що ТЕЦ-ХХХ відновлена, то що обладнання завезли. НАХРЕНА? Для українців що з того? Для мене важливо що всі орківські ракети збили і що в моїх вдома тЕпло, а не скільки чого завезли та відремонтували.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:26 Ответить
+4
показать весь комментарий
24.02.2026 14:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Всім бояця! Озброєний...
Чи тільки в Києві не бояця?
показать весь комментарий
24.02.2026 14:13 Ответить
В Києві хіба не українці живуть? Старенькі, діти. Чому шкірешся, кацапе? 🤬
показать весь комментарий
24.02.2026 14:15 Ответить
мабуть тому, що старенькі і діти живуть не тільки в Києві
показать весь комментарий
24.02.2026 14:21 Ответить
А може тому, що "Засідання "Коаліції охочих" і саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії" відбудеться сьогодні у Києві, - ОП" ???
показать весь комментарий
24.02.2026 14:29 Ответить
а может в Киеве самое большое население и по Киеву больше всего обстрелов? для оленя очень сложная мысль что если Киев не прикрывать тут сотни тысяч мирняка погибнет?

думать не пробовал? или прикрывать ПВО 3 коровника?
показать весь комментарий
24.02.2026 14:33 Ответить
стратеххххх!
Я знаю, хто готовий на заміну сирка....
показать весь комментарий
24.02.2026 14:35 Ответить
тупость буфонадой не прикроешь ...
показать весь комментарий
24.02.2026 14:37 Ответить
про три коровника хотелось бы развёрнутее.

Я из Кременчуга. Кременчук - это коровник ?
показать весь комментарий
24.02.2026 19:39 Ответить
А у Дніпрі,Херсоні,Одесі не "мирняки живуть",чи не люди, " не олень" блд?
показать весь комментарий
24.02.2026 14:40 Ответить
по Днепру раз в неделю выстреливают 70-80 ракет и 400 дронов и каждую ночь с десяток ракет и пол сотни дронов???? ***** просто пошёл нахер! где вы такие берётесь, рыгота зелёная
показать весь комментарий
24.02.2026 14:57 Ответить
Та ти просто найди в гуглі статистику смертей по Україні серед мирняка на 100 тисяч мирного населення.

Київ там на надцятих позиціях
показать весь комментарий
24.02.2026 19:33 Ответить
я ніяк не проти, щоб захищали киян, але не кизди, що громадяни Жмеринки чи Черкас або Кропивницького - то другий сорт, який не заслуговує захисту, бо твій Бубочка в Києві ховається.
показать весь комментарий
24.02.2026 19:37 Ответить
ти , ще вкажи координати , як твій арахламідія& подоляк здали , яворівський полігон і як ти брешешь , що лінію з " фламіндічами" рашисти розбомбили , на біса , було язиками тіліпать ,на правду , там схемка , мільярдіки тю-тю , сказать , что разбомбілі
показать весь комментарий
24.02.2026 14:26 Ответить
путіну вже дзвонив? "агласі весь спісак, пажалуста" і координати
показать весь комментарий
24.02.2026 14:15 Ответить
Хтось може мені сказати, нахрена він про це пи..ть?
Щоб що?
То його міністри розповідають що ТЕЦ-ХХХ відновлена, то що обладнання завезли. НАХРЕНА? Для українців що з того? Для мене важливо що всі орківські ракети збили і що в моїх вдома тЕпло, а не скільки чого завезли та відремонтували.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:26 Ответить
Тому що воно й*бнуте.
показать весь комментарий
24.02.2026 15:03 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2026 14:27 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2026 14:28 Ответить
Запроси подоляка і агрохімію до тих місць де ракети є, краще з селфі і геолокацією
показать весь комментарий
24.02.2026 14:31 Ответить
рапорт росія прийняла
показать весь комментарий
24.02.2026 14:35 Ответить
зеленський , вважає , весь Світ дегенератами - невелікувано єфект Даннинга -Крюгера
показать весь комментарий
24.02.2026 14:37 Ответить
Допвідь закінчив Фсб - прийняв Алекс.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:51 Ответить
Доповів легальними каналами *******, щоб не дуже журив агента Буратіно?
показать весь комментарий
24.02.2026 15:02 Ответить
Розкажи ще на яких складах розміщені, чучело квартальне!
показать весь комментарий
24.02.2026 15:10 Ответить
якеж воно *******
показать весь комментарий
24.02.2026 15:24 Ответить
Находка для шпионов, а не президент
показать весь комментарий
24.02.2026 15:57 Ответить
Ти ще розкажи яким шляхом,чим доставлено і де зберігаються.Хто тебе,бляха,за язик тягне.Ну прибули і прибули,добре.Чи ти спеціально кацапів попереджаєш?
показать весь комментарий
24.02.2026 16:20 Ответить
Когда оно уже ротяку свою закроет? Боже,за что такое убожество послал Украине?
показать весь комментарий
24.02.2026 18:07 Ответить
І цей мудак ще на щось претендує!
показать весь комментарий
24.02.2026 19:45 Ответить
... це для кого інформація ?
Сором всеукраїнський
показать весь комментарий
24.02.2026 22:46 Ответить
 
 