Половина пакета ракет для ПВО прибыла в Украину два дня назад, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украину уже прибыла часть пакета ракет для ПВО, который профинансировали партнеры.

Об этом глава государства заявил во время заседания Коалиции желающих в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Нам нужна ПВО. Мы очень благодарны за последний пакет. Мы благодарны за последний пакет противовоздушной помощи. Не могу поделиться всеми деталями, но половина пакета уже здесь.

Она поступила два дня назад. Это важно. Мы действительно рассчитываем на продолжение этой программы (PURL. - Ред.)", - сказал президент.

Зеленский отметил, что Украине нужны ракеты PAC-2 и PAC-3 от США.

Читайте: Зеленский о втором президентском сроке: Если будет война - буду баллотироваться, если мир - не факт

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Украина в ближайшее время получит 35 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot: 30 единиц передадут государства-участники формата "Рамштайн", еще пять - дополнительно Германия. Поставка может состояться уже в течение нескольких дней.

Читайте: Писториус: Партнеры откликнулись на призыв предоставить Украине ракеты к Patriot