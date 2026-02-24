Половина пакета ракет для ППО прибула до України два дні тому, - Зеленський

До України прибула партія ракет для ППО: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що до України вже прибула частина пакета ракет до ППО, який профінансували партнери.

Про це глава держави заявив під час засідання Коаліції охочих у Києві, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Нам потрібна ППО. Ми дуже вдячні за останній пакет. Ми вдячні за останній пакет протиповітряної допомоги. Не можу поділитися усіма деталями, але половина пакета вже тут.

Вона надійшла два дні тому. Це важливо. Ми справді розраховуємо на продовженя цієї програми (PURL. - Ред.)", - сказав президент.

Зеленський зауважив, що Україні потрібні ракети PAC-2 і PAC-3 від США.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Україна найближчим часом отримає 35 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot: 30 одиниць передадуть держави-учасниці формату "Рамштайн", ще п’ять – додатково Німеччина. Постачання може відбутися вже упродовж кількох днів.

Топ коментарі
+12
путіну вже дзвонив? "агласі весь спісак, пажалуста" і координати
24.02.2026 14:15 Відповісти
+10
Хтось може мені сказати, нахрена він про це пи..ть?
Щоб що?
То його міністри розповідають що ТЕЦ-ХХХ відновлена, то що обладнання завезли. НАХРЕНА? Для українців що з того? Для мене важливо що всі орківські ракети збили і що в моїх вдома тЕпло, а не скільки чого завезли та відремонтували.
24.02.2026 14:26 Відповісти
+4
24.02.2026 14:28 Відповісти
Всім бояця! Озброєний...
Чи тільки в Києві не бояця?
24.02.2026 14:13 Відповісти
В Києві хіба не українці живуть? Старенькі, діти. Чому шкірешся, кацапе? 🤬
24.02.2026 14:15 Відповісти
мабуть тому, що старенькі і діти живуть не тільки в Києві
24.02.2026 14:21 Відповісти
А може тому, що "Засідання "Коаліції охочих" і саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії" відбудеться сьогодні у Києві, - ОП" ???
24.02.2026 14:29 Відповісти
а может в Киеве самое большое население и по Киеву больше всего обстрелов? для оленя очень сложная мысль что если Киев не прикрывать тут сотни тысяч мирняка погибнет?

думать не пробовал? или прикрывать ПВО 3 коровника?
24.02.2026 14:33 Відповісти
стратеххххх!
Я знаю, хто готовий на заміну сирка....
24.02.2026 14:35 Відповісти
тупость буфонадой не прикроешь ...
24.02.2026 14:37 Відповісти
про три коровника хотелось бы развёрнутее.

Я из Кременчуга. Кременчук - это коровник ?
24.02.2026 19:39 Відповісти
А у Дніпрі,Херсоні,Одесі не "мирняки живуть",чи не люди, " не олень" блд?
24.02.2026 14:40 Відповісти
по Днепру раз в неделю выстреливают 70-80 ракет и 400 дронов и каждую ночь с десяток ракет и пол сотни дронов???? ***** просто пошёл нахер! где вы такие берётесь, рыгота зелёная
24.02.2026 14:57 Відповісти
Та ти просто найди в гуглі статистику смертей по Україні серед мирняка на 100 тисяч мирного населення.

Київ там на надцятих позиціях
24.02.2026 19:33 Відповісти
я ніяк не проти, щоб захищали киян, але не кизди, що громадяни Жмеринки чи Черкас або Кропивницького - то другий сорт, який не заслуговує захисту, бо твій Бубочка в Києві ховається.
24.02.2026 19:37 Відповісти
бубочка это твоя и таких как ты заслуга, теперь ***** куриной жопой делаете, "нас абманули" и тд
25.02.2026 10:00 Відповісти
я в 2019 спеціально брав відкріпний талон, щоб проголосувати за Порошенка.

а якщо тебе абманулі, то я тут до чого ?
25.02.2026 14:07 Відповісти
ти , ще вкажи координати , як твій арахламідія& подоляк здали , яворівський полігон і як ти брешешь , що лінію з " фламіндічами" рашисти розбомбили , на біса , було язиками тіліпать ,на правду , там схемка , мільярдіки тю-тю , сказать , что разбомбілі
24.02.2026 14:26 Відповісти
Тому що воно й*бнуте.
24.02.2026 15:03 Відповісти
24.02.2026 14:27 Відповісти
24.02.2026 14:28 Відповісти
Запроси подоляка і агрохімію до тих місць де ракети є, краще з селфі і геолокацією
24.02.2026 14:31 Відповісти
рапорт росія прийняла
24.02.2026 14:35 Відповісти
зеленський , вважає , весь Світ дегенератами - невелікувано єфект Даннинга -Крюгера
24.02.2026 14:37 Відповісти
Допвідь закінчив Фсб - прийняв Алекс.
24.02.2026 14:51 Відповісти
Доповів легальними каналами *******, щоб не дуже журив агента Буратіно?
24.02.2026 15:02 Відповісти
Розкажи ще на яких складах розміщені, чучело квартальне!
24.02.2026 15:10 Відповісти
якеж воно *******
24.02.2026 15:24 Відповісти
Находка для шпионов, а не президент
24.02.2026 15:57 Відповісти
Ти ще розкажи яким шляхом,чим доставлено і де зберігаються.Хто тебе,бляха,за язик тягне.Ну прибули і прибули,добре.Чи ти спеціально кацапів попереджаєш?
24.02.2026 16:20 Відповісти
Когда оно уже ротяку свою закроет? Боже,за что такое убожество послал Украине?
24.02.2026 18:07 Відповісти
І цей мудак ще на щось претендує!
24.02.2026 19:45 Відповісти
... це для кого інформація ?
Сором всеукраїнський
24.02.2026 22:46 Відповісти
 
 