Половина пакета ракет для ППО прибула до України два дні тому, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що до України вже прибула частина пакета ракет до ППО, який профінансували партнери.

Про це глава держави заявив під час засідання Коаліції охочих у Києві, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Нам потрібна ППО. Ми дуже вдячні за останній пакет. Ми вдячні за останній пакет протиповітряної допомоги. Не можу поділитися усіма деталями, але половина пакета вже тут.

Вона надійшла два дні тому. Це важливо. Ми справді розраховуємо на продовженя цієї програми (PURL. - Ред.)", - сказав президент.

Зеленський зауважив, що Україні потрібні ракети PAC-2 і PAC-3 від США.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Україна найближчим часом отримає 35 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot: 30 одиниць передадуть держави-учасниці формату "Рамштайн", ще п’ять – додатково Німеччина. Постачання може відбутися вже упродовж кількох днів.

