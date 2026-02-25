Полтысячи броневиков и деньги в течение года: Канада выделит Киеву новый оборонный пакет
Новый пакет военной помощи, в который войдут 449 бронированных автомобилей, выделяет Украине Канада.
Об этом объявил министр обороны Канады Дэвид Макгинти, сообщает Цензор.НЕТ.
Помощь от Канады
"Предоставление дополнительной военной помощи и продолжение операции UNIFIER подтверждает непоколебимую приверженность Канады борьбе Украины за свободу. Мы обеспечиваем Украину средствами для защиты суверенитета и населения, а также достижения справедливого и прочного мира", - сказал Макгинти.
В Минобороны уточнили, что в новый оборонный пакет войдут 383 бронированных автомобиля "Сенатор" производства компании Roshel, а также 66 бронетранспортеров LAV-6.
Кроме того, Канада в течение года выделит около 1,5 млрд долл. США на другую военную помощь, "чтобы ВСУ имели снаряжение и возможности, необходимые для обороны".
Глава МИД Канады Анита Ананд объявила о выделении дополнительных 20 млн долларов в Фонд поддержки энергетики Украины.
Украинских военных будут тренировать до 2029 года
Также Канада продлила военную учебную миссию UNIFIER до 2029 года и планирует расширить участие своих инструкторов в подготовке украинских военных, адаптируя программу к потребностям фронта.
Новым мандатом операции предусмотрено увеличение количества канадских военнослужащих, которые будут участвовать в тренировке украинских защитников.
"Это придаст больше гибкости и позволит Канаде приспосабливаться к новым оперативным потребностям Украины", - отметили в министерстве.
- Накануне Украина и Канада подписали меморандум об углублении стратегического партнерства в энергетике.
Головне шоб zелена влада крадіїв не віддала ці авто мусарам замість СОУ.