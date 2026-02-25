РУС
Новости Помощь Украине от Канады
1 811 7

Полтысячи броневиков и деньги в течение года: Канада выделит Киеву новый оборонный пакет

Канада поможет ВСУ

Новый пакет военной помощи, в который войдут 449 бронированных автомобилей, выделяет Украине Канада.

Об этом объявил министр обороны Канады Дэвид Макгинти, сообщает Цензор.НЕТ.

Помощь от Канады 

"Предоставление дополнительной военной помощи и продолжение операции UNIFIER подтверждает непоколебимую приверженность Канады борьбе Украины за свободу. Мы обеспечиваем Украину средствами для защиты суверенитета и населения, а также достижения справедливого и прочного мира", - сказал Макгинти.

В Минобороны уточнили, что в новый оборонный пакет войдут 383 бронированных автомобиля "Сенатор" производства компании Roshel, а также 66 бронетранспортеров LAV-6.

Кроме того, Канада в течение года выделит около 1,5 млрд долл. США на другую военную помощь, "чтобы ВСУ имели снаряжение и возможности, необходимые для обороны".

Глава МИД Канады Анита Ананд объявила о выделении дополнительных 20 млн долларов в Фонд поддержки энергетики Украины.

Украинских военных будут тренировать до 2029 года

Также Канада продлила военную учебную миссию UNIFIER до 2029 года и планирует расширить участие своих инструкторов в подготовке украинских военных, адаптируя программу к потребностям фронта.

Новым мандатом операции предусмотрено увеличение количества канадских военнослужащих, которые будут участвовать в тренировке украинских защитников.

"Это придаст больше гибкости и позволит Канаде приспосабливаться к новым оперативным потребностям Украины", - отметили в министерстве.

Автор: 

Канада (343) помощь (2714)
Українцям потрібно розширити участь своїх інструкторів у підготовці канадських військовослужбовців, що дозволить Канаді приготуватися до новітньої війни із застосуванням безпілотників.
Одним із головних наслідків останніх чотирьох років війни стало те, що Україна і Росія нині є найдосвідченішими і найефективнішими у світі у сфері ведення війни дронами.
25.02.2026 00:45 Ответить
щиро дякуємо Канаді !

.
25.02.2026 01:06 Ответить
Дяка Канаді.
Головне шоб zелена влада крадіїв не віддала ці авто мусарам замість СОУ.
25.02.2026 06:07 Ответить
Канаді, Швеції Чехії та інші країни які допомагають Україні Вам респект і велика повага ми українці Вам дякуємо.
25.02.2026 07:59 Ответить
👍
25.02.2026 09:48 Ответить
 
 