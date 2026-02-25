УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12292 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні від Канади
1 927 7

Пів тисячі броньовиків і гроші протягом року: Канада виділить Києву новий оборонний пакет

Канада допоможе ЗСУ

Новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть 449 броньованих автомобілів виділяє Україні Канада.

Про це оголосив міністр оборони Канади Девід Макгінті, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Допомога від Канади 

"Надання додаткової військової допомоги й продовження операції UNIFIER підтверджує непохитну відданість Канади боротьбі України за свободу. Ми забезпечуємо Україну засобами для захисту суверенітету та населення, а також досягнення справедливого й тривалого миру", - сказав Макгінті.

У Міноборони уточнили, що до нового оборонного пакету увійдуть 383 броньовані автомобілі "Сенатор" виробництва компанії Roshel, а також 66 бронетранспортерів LAV-6.

Крім того, Канада протягом року виділить близько 1,5 млрд дол. США на іншу військову допомогу, "щоб ЗСУ мали спорядження й спроможності, необхідні для оборони".

Глава МЗС Канади Аніта Ананд оголосила про виділення додаткових 20 млн доларів у Фонд підтримки енергетики України.

Читайте також: Президентка Єврокомісії оголосила про новий пакет підтримки енергетики України на 100 мільйонів євро

Українських військових тренуватимуть до 2029 року

Також Канада продовжила військову навчальну місію UNIFIER до 2029 року та планує розширити участь своїх інструкторів у підготовці українських військових, адаптуючи програму до потреб фронту.

Новим мандатом операції передбачене збільшення кількості канадських військовослужбовців, які братимуть участь у тренуванні українських захисників.

"Це надасть більше гнучкості й дозволить Канаді пристосовуватися до нових операційних потреб України", - зауважили у міністерстві.

  • Напередодні Україна та Канада підписали меморандум про поглиблення стратегічного партнерства в енергетиці.

Також читайте: Україна отримала $691 млн грантової допомоги від Японії та Канади

Автор: 

Канада (2277) допомога (9175)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Українцям потрібно розширити участь своїх інструкторів у підготовці канадських військовослужбовців, що дозволить Канаді приготуватися до новітньої війни із застосуванням безпілотників.
Одним із головних наслідків останніх чотирьох років війни стало те, що Україна і Росія нині є найдосвідченішими і найефективнішими у світі у сфері ведення війни дронами.
показати весь коментар
25.02.2026 00:45 Відповісти
щиро дякуємо Канаді !

.
показати весь коментар
25.02.2026 01:06 Відповісти
Дяка Канаді.
Головне шоб zелена влада крадіїв не віддала ці авто мусарам замість СОУ.
показати весь коментар
25.02.2026 06:07 Відповісти
Канаді, Швеції Чехії та інші країни які допомагають Україні Вам респект і велика повага ми українці Вам дякуємо.
показати весь коментар
25.02.2026 07:59 Відповісти
👍
показати весь коментар
25.02.2026 09:48 Відповісти
 
 