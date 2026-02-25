Пів тисячі броньовиків і гроші протягом року: Канада виділить Києву новий оборонний пакет

Новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть 449 броньованих автомобілів виділяє Україні Канада.

Про це оголосив міністр оборони Канади Девід Макгінті, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Допомога від Канади

"Надання додаткової військової допомоги й продовження операції UNIFIER підтверджує непохитну відданість Канади боротьбі України за свободу. Ми забезпечуємо Україну засобами для захисту суверенітету та населення, а також досягнення справедливого й тривалого миру", - сказав Макгінті.

У Міноборони уточнили, що до нового оборонного пакету увійдуть 383 броньовані автомобілі "Сенатор" виробництва компанії Roshel, а також 66 бронетранспортерів LAV-6.

Крім того, Канада протягом року виділить близько 1,5 млрд дол. США на іншу військову допомогу, "щоб ЗСУ мали спорядження й спроможності, необхідні для оборони".

Глава МЗС Канади Аніта Ананд оголосила про виділення додаткових 20 млн доларів у Фонд підтримки енергетики України.

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Українських військових тренуватимуть до 2029 року

Також Канада продовжила військову навчальну місію UNIFIER до 2029 року та планує розширити участь своїх інструкторів у підготовці українських військових, адаптуючи програму до потреб фронту.

Новим мандатом операції передбачене збільшення кількості канадських військовослужбовців, які братимуть участь у тренуванні українських захисників.

"Це надасть більше гнучкості й дозволить Канаді пристосовуватися до нових операційних потреб України", - зауважили у міністерстві.

Напередодні Україна та Канада підписали меморандум про поглиблення стратегічного партнерства в енергетиці.

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