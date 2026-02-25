Пів тисячі броньовиків і гроші протягом року: Канада виділить Києву новий оборонний пакет
Новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть 449 броньованих автомобілів виділяє Україні Канада.
Про це оголосив міністр оборони Канади Девід Макгінті, повідомляє Цензор.НЕТ.
Допомога від Канади
"Надання додаткової військової допомоги й продовження операції UNIFIER підтверджує непохитну відданість Канади боротьбі України за свободу. Ми забезпечуємо Україну засобами для захисту суверенітету та населення, а також досягнення справедливого й тривалого миру", - сказав Макгінті.
У Міноборони уточнили, що до нового оборонного пакету увійдуть 383 броньовані автомобілі "Сенатор" виробництва компанії Roshel, а також 66 бронетранспортерів LAV-6.
Крім того, Канада протягом року виділить близько 1,5 млрд дол. США на іншу військову допомогу, "щоб ЗСУ мали спорядження й спроможності, необхідні для оборони".
Глава МЗС Канади Аніта Ананд оголосила про виділення додаткових 20 млн доларів у Фонд підтримки енергетики України.
Українських військових тренуватимуть до 2029 року
Також Канада продовжила військову навчальну місію UNIFIER до 2029 року та планує розширити участь своїх інструкторів у підготовці українських військових, адаптуючи програму до потреб фронту.
Новим мандатом операції передбачене збільшення кількості канадських військовослужбовців, які братимуть участь у тренуванні українських захисників.
"Це надасть більше гнучкості й дозволить Канаді пристосовуватися до нових операційних потреб України", - зауважили у міністерстві.
- Напередодні Україна та Канада підписали меморандум про поглиблення стратегічного партнерства в енергетиці.
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