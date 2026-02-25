Зеленский: Уже есть результаты очистки СБУ, сегодня были соответствующие задержания
В Службе безопасности Украины продолжается чистка: уже есть результаты, сегодня были соответствующие задержания.
Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Есть задержания среди должностных лиц СБУ
"Были доклады Службы безопасности Украины – я поручил Евгению Хмаре и Александру Покладу работать над очисткой Службы от тех, чей интерес – совсем не Украина. Есть уже результаты. Сегодня были соответствующие задержания, и очень важно, чтобы были справедливые приговоры", – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что "Каждый на государственных должностях должен работать на Украину и ради Украины", отметив, что "другого не будет".
Что предшествовало
Напомним, что 25 февраля сообщалось о том, что командующего логистикой Командования Воздушных сил ВСУ полковника и начальника Управления СБУ Житомирской области уличили во взятке в $320 тыс.
"Брат-2"
разом із своїми "інсинуаціями"....
досить !
Україні потрібен Гетьман !
.
п'ять-шість потужних "інсенуацій"
.
.
Це буде видно,якщо Червінського і Дудіна звільнять.
Вечерний хрип,
Как много дум наводит он...
.
Кур-р-рва...
ото тепер бубочці доводиться чистити ті авгієві конюшні після Героя України....
курва !
.
----
А Україна мабуть це = Вова Зеленський. Не працюєш на Вову = "твій інтерес - зовсім не Україна".
Він досі не зрозумів що таке субординація.
Доручити щось ВО та одночасно його заступнику - це означає підрив авторитету того ВО.
Як було - два (або три) СБУ, так воно й лишилося...
Рудницький був призначений на посаду 12 січня, Мережко - 13 січня. Однак обоє вже отримали генеральські погони.
**За інформацією ZN.UA, при призначенні обом було обіцяно, що вони отримають погони до Дня Служби безпеки України 25 березня. Але президент вирішив не зволікати.
Лобіювали призначення різні люди. Генеральські погони Мережка - це заслуга першого заступника голови СБУ, тіньового голови Служби безпеки Олександра Поклада. Погони Рудницького - заступника керівника ОП Віктора Микити.
Мережко в СБУ курує економічні питання, а Рудницький - питання виборів, і в цій сфері замикається на Микиту.
Прискореним врученням звань президент відзначив найважливіші напрямки у роботі Служби безпеки.