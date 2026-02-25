Зеленский: Уже есть результаты очистки СБУ, сегодня были соответствующие задержания

В Службе безопасности Украины продолжается чистка: уже есть результаты, сегодня были соответствующие задержания.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть задержания среди должностных лиц СБУ

"Были доклады Службы безопасности Украины – я поручил Евгению Хмаре и Александру Покладу работать над очисткой Службы от тех, чей интерес – совсем не Украина. Есть уже результаты. Сегодня были соответствующие задержания, и очень важно, чтобы были справедливые приговоры", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что "Каждый на государственных должностях должен работать на Украину и ради Украины", отметив, что "другого не будет".

Читайте также: Зеленский заслушал доклад Поклада: Есть хорошие результаты СБУ в противодействии российским операциям

Что предшествовало

Напомним, что 25 февраля сообщалось о том, что командующего логистикой Командования Воздушных сил ВСУ полковника и начальника Управления СБУ Житомирской области уличили во взятке в $320 тыс.

Читайте также: Зеленский поручил заместителю председателя СБУ Покладу провести "очистку" структуры