РУС
4 669 49

Зеленский: Уже есть результаты очистки СБУ, сегодня были соответствующие задержания

Владимир Зеленский и Евгений Хмара

В Службе безопасности Украины продолжается чистка: уже есть результаты, сегодня были соответствующие задержания.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Есть задержания среди должностных лиц СБУ 

"Были доклады Службы безопасности Украины – я поручил Евгению Хмаре и Александру Покладу работать над очисткой Службы от тех, чей интерес – совсем не Украина. Есть уже результаты. Сегодня были соответствующие задержания, и очень важно, чтобы были справедливые приговоры", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что "Каждый на государственных должностях должен работать на Украину и ради Украины", отметив, что "другого не будет".

Читайте также: Зеленский заслушал доклад Поклада: Есть хорошие результаты СБУ в противодействии российским операциям

Что предшествовало

Напомним, что 25 февраля сообщалось о том, что командующего логистикой Командования Воздушных сил ВСУ полковника и начальника Управления СБУ Житомирской области уличили во взятке в $320 тыс.

Читайте также: Зеленский поручил заместителю председателя СБУ Покладу провести "очистку" структуры

Автор: 

Зеленский Владимир (10605) СБУ (2819) Хмара Евгений (6) Поклад Александр (4)
+48
А де Баканов? Не на часі...(((
25.02.2026 20:17 Ответить
+24
В адвокатах. Там де і "фронтовик" дєрьмак. Періодично приїзджають до бубачкі на посиденьки.
25.02.2026 20:21 Ответить
+23
Коли буде очищення жОПи, члєнограй? Чому татаров продовжує свою підривну діяльність?
25.02.2026 20:19 Ответить
друган, корєфан...
"Брат-2"
25.02.2026 20:23 Ответить
Бубачка до єрмака, а не навпаки
25.02.2026 20:28 Ответить
А що баканов? Поряднішої людини на землі немає, ну крім самого паяца!
25.02.2026 20:26 Ответить
Єто другоє...
25.02.2026 20:34 Ответить
Та що Ви все про Баканова та Наумова? Тих нізя. То друзі і гаманці Потужного. Ви дивіться і радійте, що він очищається від тих, хто не поборов НАБУ і САП, коли вони записували Його і дружбанів на хазі навпроти "Верховної Ради". А вони ж вирішували на воровській сходці нагальні справи - кого рекетнути, кому санкції і скільки мільярдів направляти до общака та скільки раз в місяць направляти "двушку" на москву.
25.02.2026 20:48 Ответить
У тераріумі під назвою Конча Заспа . там переховуються всі головні зрадники та корупціонери України та
25.02.2026 20:50 Ответить
і це чмо хоче ще раз балотуватись в президенти ?!

разом із своїми "інсинуаціями"....

досить !
Україні потрібен Гетьман !

.
26.02.2026 01:11 Ответить
Де Баканов? Інсінуація#1
показать весь комментарий
+💯 👍🏿!

п'ять-шість потужних "інсенуацій"

.
26.02.2026 01:13 Ответить
БЛД - зесчонок , два нових бригадних генерала призначив?
25.02.2026 20:18 Ответить
ОЧИЩЕННЯ СБУ, коли потікали кремлівські - а воно поповнило такими ж вірними для виборів?
25.02.2026 20:19 Ответить
Ну він же виріс на серіалі "Бригада" от і формує свою шайку!
25.02.2026 20:30 Ответить
то не підривна робота татарова, а оптичний обман - інсинуація

.
26.02.2026 01:16 Ответить
Це треба було давно зробити, бо СБУ на сьогодні зовсім низького гатунку, нижня ланка ще більш-менш, а вище …там чистити та чистити!
25.02.2026 20:19 Ответить
Не пройшло і сьоми років(((( Прокинулися ? Чи прикинулися?
25.02.2026 20:19 Ответить
Цікаво,чи звільнені ті, що приклались до безпідставного арешту і тримання в сізо сбу,кращих вищих офіцерів спецслужб Червінського і Дудіна?
Це буде видно,якщо Червінського і Дудіна звільнять.
25.02.2026 20:19 Ответить
Десятиріччями туди збирали мажорів, ватанів, кришевателей та кротів. І тут вдруг Бубачка вирішів очистити.... ти навіть автопарк їх не очистишь....
25.02.2026 20:20 Ответить
Цікаво як вони будуть вирішувати якій генерал/полковник с дачою в Конча Заспі та парком дорогих автівок поганий, а якій хороший.
25.02.2026 20:22 Ответить
кинуть "орел-рєшка" і той кому не фортануло піде радником до того, кому фортануло...
25.02.2026 20:25 Ответить
Битва будет тяжелой, одна рука с другой борются.
25.02.2026 20:23 Ответить
Увага! Увага! Говорить зеленський: "Передаю сигнали точного часу. пі-пі-пі"
25.02.2026 20:23 Ответить
"Передаю сигнали точного часу. я тут вирішаю коли зайде сонце..."
25.02.2026 20:26 Ответить
Вечерний хрип,
Вечерний хрип,
Как много дум наводит он...

.
26.02.2026 01:18 Ответить
У покладистого холуя результати завжди будуть, і не маленькі, як у попереднього. Тільки от овочу це, якось, не дуже допомогло.
25.02.2026 20:25 Ответить
кращебвтік готує свій лохторат до виборів, тому черговий висір для зеідіотів.
25.02.2026 20:26 Ответить
Воно ж навіть не розуміє, яку тему зачіпає, згадуючи про "очищення" СБУ і не згадуючи про ванюшу баканова
25.02.2026 20:28 Ответить
бакланівсько-наумівський дрюхь-клоун
25.02.2026 20:33 Ответить
За Баканова переживаю...
25.02.2026 20:35 Ответить
25.02.2026 20:38 Ответить
Напевне затримали тих, хто проти Баканова щось копав.
25.02.2026 20:41 Ответить
Клован і Очищення СБУ?
Кур-р-рва...
25.02.2026 20:43 Ответить
розвів Василь Васильович Малюк бардак на Службі божій !

ото тепер бубочці доводиться чистити ті авгієві конюшні після Героя України....

курва !

.
26.02.2026 01:21 Ответить
Скажу коротко - черговий триндьож.
25.02.2026 20:52 Ответить
А затримання міндича чого не організовано?
25.02.2026 20:54 Ответить
"...я доручив Євгенію Хмарі та Олександру Покладу працювати на очищення Служби від тих, чий інтерес - зовсім не Україна."
----
А Україна мабуть це = Вова Зеленський. Не працюєш на Вову = "твій інтерес - зовсім не Україна".
Він досі не зрозумів що таке субординація.
Доручити щось ВО та одночасно його заступнику - це означає підрив авторитету того ВО.
Як було - два (або три) СБУ, так воно й лишилося...
25.02.2026 21:09 Ответить
то результати обдрищення СБУ
25.02.2026 21:22 Ответить
Перепрошую за скромність. А, коли ішака затримають?
25.02.2026 21:23 Ответить
Він робить усе що від нього вимагає Путлер.
25.02.2026 21:37 Ответить
А "невтік", бо встиг скрізь своїх розсадити, все більше з компроматом на кожному особу.
25.02.2026 21:56 Ответить
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала свіжепризначеним заступникам голови СБУ Івану Рудницькому і Ярославу Мережку.

Рудницький був призначений на посаду 12 січня, Мережко - 13 січня. Однак обоє вже отримали генеральські погони.

**За інформацією ZN.UA, при призначенні обом було обіцяно, що вони отримають погони до Дня Служби безпеки України 25 березня. Але президент вирішив не зволікати.

Лобіювали призначення різні люди. Генеральські погони Мережка - це заслуга першого заступника голови СБУ, тіньового голови Служби безпеки Олександра Поклада. Погони Рудницького - заступника керівника ОП Віктора Микити.

Мережко в СБУ курує економічні питання, а Рудницький - питання виборів, і в цій сфері замикається на Микиту.

Прискореним врученням звань президент відзначив найважливіші напрямки у роботі Служби безпеки.
25.02.2026 22:04 Ответить
Ну а як з прокурорами-інвалідами ??? Га, ЗЄ ???
25.02.2026 22:17 Ответить
як він сам собі не остогид зі своїми баснями ...
25.02.2026 22:20 Ответить
Боюсь що знову порядних офіцерів затримали...
25.02.2026 23:43 Ответить
... а баканова, єрмака коли під суд ?
26.02.2026 02:21 Ответить
 
 